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Giới trẻ

Trung ương Đoàn điều động, bổ nhiệm 3 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Tại lễ chào cờ tháng 8.2026 của Cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Sáng 3.8, Trung ương Đoàn tổ chức lễ chào cờ tháng 8 năm 2026; đồng thời công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tham dự có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Tại chương trình, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đã phát biểu chỉ đạo định hướng nội dung trọng tâm công tác trong tháng 8 năm 2026.

Tại buổi lễ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trung ương Đoàn điều động, bổ nhiệm 3 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết trao các quyết định nhân sự cho các cán bộ Trung ương Đoàn

ẢNH: TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định điều động, bổ nhiệm anh Nguyễn Đức Nguyên, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi giữ chức Phó trưởng ban Công tác Đoàn. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15.7.2026.

Điều động, bổ nhiệm anh Vũ Huy Dương, Phó trưởng ban Công tác Đoàn giữ chức Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 15.7.2026.

Điều động anh Trịnh Minh Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đến công tác tại Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1.8.2026.

Trung ương Đoàn điều động, bổ nhiệm 3 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy Trung ương Đoàn

ẢNH: TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn cũng khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy Trung ương Đoàn; tặng quà và gửi lời chúc mừng các cá nhân có sinh nhật trong tháng 8.

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