Đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở

Sáng 3.8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức lễ phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026, với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn".

Chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước và được truyền thông rộng rãi trên các nền tảng số của Đoàn.

Cơ hội tự học, tự rèn luyện, cập nhật kiến thức

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ phát động ẢNH: XUÂN TÙNG

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là nhiệm vụ then chốt trong công tác Đoàn, đặc biệt sau thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã xác định xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm; trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn được xác định là khâu đột phá của nhiệm kỳ.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, hội thi không chỉ là sân chơi để cán bộ Đoàn thể hiện năng lực mà còn là giải pháp thiết thực nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát hiện và tôn vinh những Bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hội thi ẢNH: XUÂN TÙNG

Hội thi năm nay được thiết kế khoa học, hiện đại hơn, kết hợp giữa kiểm tra kiến thức với ứng dụng công nghệ số, đồng thời bổ sung các nội dung đánh giá khả năng phân tích, xử lý tình huống, tư duy sáng tạo và bản lĩnh của cán bộ Đoàn trong thực tiễn.

Để hội thi đạt hiệu quả thực chất, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn xác định đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở. Vì vậy, yêu cầu 100% Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu, hoặc phó bí thư ở nơi chưa có bí thư, tham gia đầy đủ và nghiêm túc.

Đối với các thí sinh, anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn mỗi người coi hội thi là cơ hội tự học, tự rèn luyện, cập nhật kiến thức, giao lưu, cọ xát và khẳng định bản thân trong bối cảnh mô hình tổ chức Đoàn ở cơ sở đang có nhiều thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Giải thưởng là cơ hội hành trình thăm biển đảo quê hương

Các cán bộ Đoàn cơ sở tham gia hội thi trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam ẢNH: XUÂN TÙNG

Ban tổ chức cho biết, nội dung thi bao quát các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội; luật Thanh niên, luật Trẻ em; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, vận động thanh niên, tổ chức hoạt động và sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên.

Hội thi được tổ chức qua 3 vòng. Vòng loại diễn ra trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam từ ngày 3 - 29.8.2026; vòng thi cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 11.10.2026; vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 11.2026, tại Hà Nội.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng tuần cho các thí sinh xuất sắc ở vòng loại và nhiều giải thưởng giá trị tại vòng chung kết. Trong đó, giải nhất toàn quốc trị giá 30 triệu đồng, kèm bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và cơ hội tham gia hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương".