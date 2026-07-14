Làm rõ vai trò của Bí thư Đoàn xã

Sáng 14.7, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026, Cụm hoạt động số 1 bao gồm 8 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Chủ trì giao ban có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn; chị Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang.

Các đại biểu chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo

Báo cáo trình bày tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Cụm hoạt động số 1 được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo.

Theo báo cáo, bám sát chủ đề công tác năm 2026 là "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", các tỉnh trong Cụm đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ số, giảm hội họp, nâng cao hiệu quả quản lý đoàn viên và tổ chức hoạt động.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai như tập huấn ứng dụng AI cho cán bộ Đoàn tại Lạng Sơn, duy trì 293 tổ công nghệ số cộng đồng ở Lai Châu, số hóa các địa chỉ đỏ tại Điện Biên và Cao Bằng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử tại Lào Cai và Sơn La. Qua đó, từng bước hình thành phương thức hoạt động hiện đại, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

Đặc biệt, các địa phương đã kịp thời kiện toàn tổ chức Đoàn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm các phong trào không bị gián đoạn, đồng thời tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn

Tại hội nghị, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các đơn vị tập trung đánh giá toàn diện kết quả sau 6 tháng triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tổ chức Đoàn thực hiện sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn đặc biệt khi các cấp bộ Đoàn vừa triển khai đại hội Đoàn cấp tỉnh, cấp xã, vừa vận hành tổ chức theo mô hình mới. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, các địa phương cũng đang đối mặt không ít khó khăn cần được nhìn nhận thẳng thắn để kịp thời đề xuất giải pháp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi về những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế cũng như các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn trong thời gian tới.

Đề cập những khó khăn của tổ chức Đoàn cấp xã sau khi sắp xếp bộ máy, anh Nguyễn Kim Quy cho biết thực tế nhiều Bí thư Đoàn xã đang phải kiêm nhiệm nhiều chức danh, trong đó khối lượng công việc ở vị trí kiêm nhiệm chiếm phần lớn thời gian.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, cần xác định rõ vai trò của cán bộ Đoàn trong mô hình mới để có giải pháp phù hợp, bảo đảm tổ chức Đoàn phát huy hiệu quả vai trò ở cơ sở.

Chị Phạm Thị Thu Hiền, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn, cho biết địa bàn còn thiếu nhiều Bí thư Đoàn xã ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các địa phương phản ánh đầy đủ thực trạng để Trung ương Đoàn tổng hợp, nghiên cứu các giải pháp phù hợp trong quá trình sửa đổi Điều lệ Đoàn và hoàn thiện mô hình tổ chức mới.

Tại hội nghị các tỉnh cũng cho biết hiện hoạt động ở cơ sở còn gặp rất nhiều khó khăn, do thiếu nhân sự, nhiều xã chưa kiện toàn được chức danh Bí thư Đoàn xã hoặc Bí thư Đoàn xã phải kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khác, khiến không tập trung toàn thời gian cho công tác Đoàn.