Cà Mau duyệt chủ trương khu nuôi trồng thủy sản 5.300 tỉ ở bãi bồi ven biển

Ngày 27.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tập trung tại khu vực bãi bồi ven biển tỉnh Cà Mau. Tỉnh sẽ tổ chức mời gọi nhà đầu tư thực hiện.

Dự án gồm khu 1 rộng 625 ha tại phường Hiệp Thành và khu 2 rộng 4.424,6 ha thuộc các xã Đông Hải, Long Điền, Gành Hào. Ranh giới chính thức được xác định sau khi đo đạc, rà soát và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương khu nuôi trồng thủy sản 5.300 tỉ đồng ở bãi bồi ven biển ẢNH: G.B

Trong tổng vốn dự kiến 5.300 tỉ đồng, nhà đầu tư góp 795 tỉ đồng, chiếm 15%; vốn huy động là 4.505 tỉ đồng, chiếm 85%. Các khoản vốn sẽ được xác định chính xác trong quá trình nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện khu 1 là 24 tháng, khu 2 là 36 tháng, tính từ khi được cấp phép và bàn giao mặt bằng.

Dự án hướng tới nuôi tôm hiện đại, an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu; từng bước xây dựng vùng nguyên liệu thủy sản có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi, hỗ trợ nếu có theo quy định.

Các địa phương phải phối hợp với nhà đầu tư đánh giá toàn diện vấn đề môi trường, xây dựng phương án chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm sinh kế người dân, xem xét đa dạng sinh học và việc xả thải vào nguồn nước.

Sở Tài chính Cà Mau được giao chủ trì thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Sở Nông nghiệp - Môi trường lập hồ sơ mời quan tâm, rà soát ranh giới, hướng dẫn thủ tục chuyên ngành; giám sát môi trường, đa dạng sinh học, an toàn đê điều và sinh kế người dân. Sở Xây dựng hướng dẫn cập nhật dự án vào các quy hoạch liên quan.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh phối hợp đánh giá, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại từng khu vực triển khai và khu vực biên giới biển. Các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền...

Nhà đầu tư phải thực hiện đúng nội dung được chấp thuận, tuân thủ pháp luật, báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin cung cấp. Dự án chỉ được thi công khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường cùng các điều kiện liên quan.