Cà Mau duyệt dự án hơn 76 tỉ mua thiết bị dạy học, có 758 máy tính

Ngày 12.11, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt dự án thuộc đề án mua sắm thiết bị giai đoạn 2021 - 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dự án có tổng mức đầu tư 76 tỉ đồng, từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Riêng chi phí thiết bị 69,638 tỉ đồng.

UBND tỉnh Cà Mau duyệt dự án đầu tư hơn 76 tỉ mua thiết bị dạy học ẢNH: G.B

Sở GD-ĐT Cà Mau làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý. Thiết bị được bổ sung để cải thiện điều kiện làm việc, dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước hoàn thiện hệ thống giáo dục của tỉnh.

Ngoài bàn ghế học sinh, máy tính và phòng học ngoại ngữ, danh mục còn có 109 bộ bàn ghế giáo viên, 246 bộ bàn ghế để máy tính, 102 bảng chống lóa loại trượt hai bên, 64 máy in, 16 máy quét, 18 máy chiếu, 28 máy photocopy, 5 bộ thiết bị học giáo dục quốc phòng và 33 bộ thiết bị thí nghiệm thực hành ảo.

Trong 347 tivi, có 134 chiếc loại 65 inch dành cho cấp mầm non. 213 chiếc còn lại thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của 9 khối lớp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Danh mục này còn có mỗi khối 1 bộ thiết bị cho các lớp 3, 4, 5; mỗi khối 17 bộ cho các lớp 7, 8, 9 và mỗi khối 53 bộ cho các lớp 10, 11, 12.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở GD-ĐT rà soát nhu cầu từng đơn vị, tránh mua trùng với các chương trình, dự án khác. Khi lựa chọn nhà thầu, sở phải khảo sát, cập nhật và thẩm định giá, đồng thời phòng ngừa thông thầu, nâng khống giá và đưa thông số hạn chế cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu.