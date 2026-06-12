Cà Mau hỗ trợ thí sinh gãy tay, thủy đậu hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 12.6, theo báo cáo của Hội đồng thi tỉnh Cà Mau, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 35 điểm thi chính thức với 830 phòng thi. Ngành giáo dục cùng các lực lượng chức năng đã huy động 3.412 nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi.

Tại điểm thi số 03 - Trường THPT Cà Mau, một thí sinh bị gãy tay nhưng có nguyện vọng tiếp tục dự thi. Hội đồng thi đã xin ý kiến chỉ đạo và được Bộ Giáo dục - Đào tạo thống nhất phương án hỗ trợ. Thí sinh được bố trí phòng thi riêng.

Tại điểm thi số 022 - Trường THPT Lê Hồng Phong, một thí sinh mắc bệnh thủy đậu cũng được bố trí thi tại phòng thi dự phòng.

Lực lượng công an hỗ trợ thí sinh bị tai nạn vào phòng thi ẢNH: CTV

Trong kỳ thi năm nay, nhiều trường hợp thí sinh gặp khó khăn trong việc đi lại cũng được hỗ trợ kịp thời. Tại điểm thi số 2 Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên), lực lượng Công an tỉnh đã hỗ trợ em Lê Đăng Khoa, học sinh lớp 12A6, vào phòng thi. Tại điểm thi Trường THPT U Minh (xã Nguyễn Phích), lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ di chuyển cho 5 trường hợp. Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Khái, thí sinh Ngô Diễm My bị đau chân cũng được hỗ trợ vào phòng thi.

Song song đó, chương trình "Tiếp sức mùa thi" được triển khai tại cả 35 điểm thi. Các đơn vị đã hỗ trợ hơn 252 triệu đồng cho 382 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tình nguyện viên hỗ thí sinh bị đau chân không di chuyển được ẢNH: CTV

Theo Hội đồng thi tỉnh Cà Mau, trong ngày làm thủ tục dự thi có 202 thí sinh không đến làm thủ tục. Ở buổi thi đầu tiên có 109 thí sinh vắng thi, gồm 12 thí sinh được miễn thi, 1 thí sinh bị tai nạn giao thông, 1 thí sinh bị bệnh trước giờ thi môn ngữ văn nên không dự thi các môn tiếp theo và 2 thí sinh bỏ học.

Tại điểm thi số 017 - Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân, một giám thị bị mệt, đau tim phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Cà Mau kết thúc trong điều kiện an toàn, đúng quy chế. Theo kế hoạch, công tác chấm thi diễn ra từ ngày 14 đến 28.6, kết quả dự kiến công bố ngày 1.7 và việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3.7.