Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cà Mau hỗ trợ thí sinh gãy tay, thủy đậu hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT

Gia Bách
Gia Bách
12/06/2026 15:49 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Cà Mau ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt được bố trí điều kiện phù hợp để dự thi, trong đó có thí sinh bị gãy tay và mắc bệnh thủy đậu.

Ngày 12.6, theo báo cáo của Hội đồng thi tỉnh Cà Mau, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 35 điểm thi chính thức với 830 phòng thi. Ngành giáo dục cùng các lực lượng chức năng đã huy động 3.412 nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi.

Tại điểm thi số 03 - Trường THPT Cà Mau, một thí sinh bị gãy tay nhưng có nguyện vọng tiếp tục dự thi. Hội đồng thi đã xin ý kiến chỉ đạo và được Bộ Giáo dục - Đào tạo thống nhất phương án hỗ trợ. Thí sinh được bố trí phòng thi riêng.

Tại điểm thi số 022 - Trường THPT Lê Hồng Phong, một thí sinh mắc bệnh thủy đậu cũng được bố trí thi tại phòng thi dự phòng.

Cà Mau hỗ trợ thí sinh gãy tay, thủy đậu hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 1.

Lực lượng công an hỗ trợ thí sinh bị tai nạn vào phòng thi

ẢNH: CTV

Trong kỳ thi năm nay, nhiều trường hợp thí sinh gặp khó khăn trong việc đi lại cũng được hỗ trợ kịp thời. Tại điểm thi số 2 Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên), lực lượng Công an tỉnh đã hỗ trợ em Lê Đăng Khoa, học sinh lớp 12A6, vào phòng thi. Tại điểm thi Trường THPT U Minh (xã Nguyễn Phích), lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ di chuyển cho 5 trường hợp. Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Khái, thí sinh Ngô Diễm My bị đau chân cũng được hỗ trợ vào phòng thi.

Song song đó, chương trình "Tiếp sức mùa thi" được triển khai tại cả 35 điểm thi. Các đơn vị đã hỗ trợ hơn 252 triệu đồng cho 382 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cà Mau hỗ trợ thí sinh gãy tay, thủy đậu hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 2.

Tình nguyện viên hỗ thí sinh bị đau chân không di chuyển được

ẢNH: CTV

Theo Hội đồng thi tỉnh Cà Mau, trong ngày làm thủ tục dự thi có 202 thí sinh không đến làm thủ tục. Ở buổi thi đầu tiên có 109 thí sinh vắng thi, gồm 12 thí sinh được miễn thi, 1 thí sinh bị tai nạn giao thông, 1 thí sinh bị bệnh trước giờ thi môn ngữ văn nên không dự thi các môn tiếp theo và 2 thí sinh bỏ học.

Tại điểm thi số 017 - Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân, một giám thị bị mệt, đau tim phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Cà Mau kết thúc trong điều kiện an toàn, đúng quy chế. Theo kế hoạch, công tác chấm thi diễn ra từ ngày 14 đến 28.6, kết quả dự kiến công bố ngày 1.7 và việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3.7.

Tin liên quan

Ngày cuối thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh Cà Mau lo môn địa lý, vì sao?

Ngày cuối thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh Cà Mau lo môn địa lý, vì sao?

Sáng nay thí sinh thi 2 môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh Cà Mau bày tỏ lo lắng với môn địa lý, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

thi tốt nghiệp thpt Tiếp Sức Mùa THi thí sinh cà mau thi tốt nghiệp THPT 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận