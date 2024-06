Cà Mau: Học sinh H.Ngọc Hiển phải sang H.Năm Căn thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày 26.6, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, 270 học sinh lớp 12 của H.Ngọc Hiển phải "khăn gói" sang H.Năm Căn (Cà Mau) để bắt đầu kỳ thi thi tốt nghiệp THPT 2024. Nguyên nhân là số lượng học sinh của H.Ngọc Hiển ít, Hội đồng thi tỉnh Cà Mau không thành lập điểm thi.

Học sinh H.Ngọc Hiển phải sang H.Năm Căn thi tốt nghiệp THPT 2024

Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trường THPT Ngọc Hiển (H.Ngọc Hiển) có 164 học sinh và Trường THPT Viên An có 106 học sinh sẽ tập trung thi tại điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển (TT.Năm Căn, H.Năm Căn).

Thầy Lâm Quốc Toản, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Hiển, cho biết nhà trường bố trí 3 xe để đưa, đón học sinh trong 3 ngày thi. Toàn bộ chi phí thuê xe và ăn uống do một doanh nghiệp tài trợ.

Các học sinh Trường THPT Ngọc Hiển được xe đón đưa đến khách sạn ở TT.Năm Căn để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 G.B

Trường THPT Viên An nằm ở xã Viên An, là xã ven biển, giáp ranh xã Đất Mũi, hạ tầng giao thông còn khó khăn, xe 29 chỗ không đến được điểm đón học sinh. Do đó, nhà trường phải thuê 3 xe 16 chỗ, mỗi xe chạy 2 lượt để đưa, rước 106 học sinh của trường tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

"Tiền xe do phụ huynh học sinh đóng góp. Mọi chi phí trong chuyến đi đều được sự thống nhất, đồng tình từ phụ huynh và sẽ được công khai minh bạch sau kỳ thi. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, khuyết tật của trường (19 em) được chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ chi phí đi thi", thầy Bùi Phúc Xuân, Phó hiệu trưởng Trường THPT Viên An, thông tin.

Do xe 29 chỗ không thể đến được điểm đón nên Trường THPT Viên An phải thuê 3 xe 16 chỗ, mỗi xe chạy 2 lượt để đưa, rước 106 học sinh G.B

Bên cạnh bố trí xe đưa đón trong suốt quá trình thi, mỗi điểm trường THPT trên địa bàn H.Ngọc Hiển còn cử 6 giáo viên đi cùng cho sinh, có cả lãnh đạo nhà trường, để sắp xếp nơi ăn, ở chu toàn cho học sinh. Hằng ngày, xe đến khách sạn đón các em đến điểm thi và đón về.

Các học sinh của Trường THPT Ngọc Hiển tự tin "lên đường" sang huyện bạn dự thi tốt nghiệp THPT 2024 G.B

Lãnh đạo Trường THPT Ngọc Hiển và Trường THPT Viên An cho biết, việc cử cán bộ, giáo viên đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình thi tốt nghiệp THPT không chỉ nhằm hỗ trợ nơi ăn, chốn ở mà còn tạo điểm tựa tinh thần, động viên cho các em thi cử tốt hơn, nhắc nhở các em đi thi đúng giờ, thực hiện tốt quy chế thi.