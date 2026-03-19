Cà Mau: Hơn 200 người phải thi tuyển lại công chức do sai sót trước đây

Gia Bách
19/03/2026 08:49 GMT+7

Tại Cà Mau, hơn 200 trường hợp, trong đó có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và cấp phòng, phải thi tuyển lại từ vị trí chuyên viên, viên chức để khắc phục sai sót trong tuyển dụng trước đây.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, dự kiến hôm nay (19.3) tại Cà Mau, kỳ thi tuyển dụng lại công chức, viên chức chính thức diễn ra với sự tham gia của 227 trường hợp đủ điều kiện, chủ yếu đến từ các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan hành chính nhà nước.

Được biết, trong số 227 người thi tuyển lần này có nhiều cán bộ đang giữ chức vụ lãnh đạo  phải "trở lại vạch xuất phát", thi từ vị trí chuyên viên hoặc viên chức tương ứng.

Không ít trường hợp đã có thời gian công tác kéo dài từ năm 2003 - 2004, nhưng vẫn phải tham gia kỳ thi theo quy định. Việc "thi lại" không chỉ là thủ tục bắt buộc nhằm khắc phục các sai sót trong tuyển dụng trước đây, mà còn đánh giá năng lực của cán bộ lãnh đạo.

Kỳ thi được tổ chức theo 2 vòng, gồm vòng 1 thi trắc nghiệm kiến thức chung trên máy tính (diễn ra ngày 19.3) và vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành (dự kiến ngày 24.3).

Ngày 27.2 vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng lại đối với 227 trường hợp có sai sót trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức. 

Quyết định này được xây dựng trên cơ sở luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16.6.2025; luật Cán bộ, công chức ngày 24.6.2025; Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30.6.2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cùng các nghị định liên quan đến viên chức như Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 85/2023/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, việc tổ chức tuyển dụng lại còn căn cứ các thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển; các kết luận của Ban Bí thư như Kết luận số 71-KL/TW, 27-KL/TW, 232-KL/TW liên quan đến xử lý sai phạm trong công tác cán bộ, cùng các chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Theo xác định của cơ quan chức năng, các trường hợp tham gia kỳ thi tuyển lần này đều có sai sót trong quá trình tuyển dụng trước đây và đã được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức tuyển dụng lại để khắc phục. Phần lớn, các trường hợp sai sót phải tuyển dụng lại được xác định thuộc tỉnh Bạc Liêu (cũ), trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Tin liên quan

Bình Dương: Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức 2024

Bình Dương: Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức 2024

Ngày 4.11, UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2024.

