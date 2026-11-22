Ngày 22.11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung Australia (CSIRO) ký bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và công nghệ.

TS Nguyễn Việt Bắc, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho biết bản ghi nhớ là cơ sở để hai bên bàn về các đề tài nghiên cứu gắn với nghề nuôi tôm, cua biển tại địa phương.

"Khi lựa chọn đề tài, điều chúng tôi quan tâm là kết quả nghiên cứu có thể áp dụng ra sao ở vùng nuôi và có khả năng nhân rộng hay không", ông Bắc nói.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau và CSIRO ký bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu nuôi tôm, cua biển bền vững ẢNH: CTV

Cà Mau có thế mạnh về sản xuất tôm, đồng thời chịu tác động của sạt lở bờ biển, xâm nhập mặn, nước biển dâng và xói lở đất. Trong bối cảnh đó, hai bên xác định hai hướng nghiên cứu trước mắt. Một hướng là phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu. Hướng còn lại là nghiên cứu các hệ thống nuôi bền vững, ưu tiên tôm và cua biển, hai nhóm thủy sản chủ lực của tỉnh.

Các lĩnh vực hợp tác gồm di truyền học, dinh dưỡng, sức khỏe động vật thủy sản và nông nghiệp số. Hai bên cũng dự kiến tìm cơ hội thương mại hóa kết quả nghiên cứu và công nghệ, đồng thời xem xét cách mở rộng quy mô ứng dụng.

Bản ghi nhớ khuyến khích hai bên trao đổi thông tin và vật liệu nghiên cứu theo các thỏa thuận riêng. Phạm vi hợp tác có thể được mở rộng khi hai bên xác định thêm những lĩnh vực cùng quan tâm.

Bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Mỗi bên sẽ phân công người theo dõi và phối hợp triển khai. Hai bên dự kiến đánh giá kết quả thực hiện và hiệu quả hợp tác sau 5 năm.

Từng dự án sẽ được triển khai theo thỏa thuận riêng có giá trị ràng buộc pháp lý. Quy mô hoạt động phụ thuộc vào nguồn kinh phí sẵn có của mỗi bên và nguồn hỗ trợ có thể huy động thêm.

Theo ông Nguyễn Việt Bắc, hợp tác với CSIRO giúp Cà Mau tiếp cận thêm công nghệ và phương pháp nghiên cứu mới. Từ những hướng đã thống nhất, hai bên sẽ xây dựng các đề tài gắn với điều kiện thực tế ở vùng nuôi tôm, cua biển của tỉnh.