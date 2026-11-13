Tôm, cua Cà Mau đổ bộ TP.HCM: Còn có gì ở tuần lễ nông sản Bình Đông?

Tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông 2026 diễn ra từ 18 giờ hôm nay 13.11 đến 18 giờ ngày 18.11 tại tuyến đường số 1 và đường số 6, phía dưới chung cư Pegasuite 1, khu dân cư Bình Đăng (phường Bình Đông, TP.HCM). Sự kiện kết hợp tuần lễ kết nối cung cầu nông, thủy sản, đặc sản vùng miền với Festival tôm Cà Mau lần thứ 2.

Sự kiện do Sở Công thương TP.HCM, Sở Công thương tỉnh Cà Mau và UBND phường Bình Đông chủ trì, với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm và sản phẩm OCOP.

Sự kiện có sự tham dự của ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Ngô Minh Châu, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Huỳnh Chí Nguyện, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể TP.HCM, Cà Mau, lãnh đạo các phường tại TP.HCM, các tỉnh thành cùng đông đảo người dân, du khách.

Rất đông khách "vây quanh" những gian hàng bán tôm, cua Cà Mau trong ngày đầu diễn ra tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông 2026 kết hợp cùng tuần lễ kết nối cung cầu nông, thủy sản, đặc sản vùng miền với Festival tôm Cà Mau lần thứ 2 ẢNH: CAO AN BIÊN

Từ chiều, dòng người đã đổ về sự kiện ẢNH: CAO AN BIÊN

Gian hàng của bà Nguyễn Ánh Nguyệt đến từ xã Phong Thạnh (Cà Mau) chủ yếu phục vụ tôm, cua Cà Mau luộc, khách có thể thưởng thức đặc sản Cà Mau "thứ thiệt" tại chỗ ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Nguyệt cho biết tôm sú luộc loại 20 con/kg được bán với giá 35.000 đồng/con ẢNH: TRÀ MY

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện nhấn mạnh tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông 2026 kết hợp cùng tuần lễ kết nối cung cầu nông, thủy sản, đặc sản vùng miền với Festival tôm Cà Mau lần thứ 2 tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận trực tiếp với các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và người tiêu dùng tại TP.HCM. Ông kỳ vọng sự kiện trở thành cầu nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu địa phương và thiết lập các mối liên kết hợp tác kinh tế lâu dài giữa Cà Mau, TP.HCM cũng như các tỉnh, thành.

BTC cho biết hoạt động quy tụ khoảng 260 gian hàng từ 11 tỉnh, thành, với nhiều đặc sản, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm văn hóa. Trong đó, khu vực trưng bày nông sản, rau, củ, quả và trái cây đặc sản giới thiệu sản phẩm từ nhiều địa phương như Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang và TP.HCM.

Không gian thủy hải sản tập trung quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chế biến của TP.HCM, Cà Mau và các địa phương, trong đó có thương hiệu tôm Cà Mau. Đáng chú ý, ban tổ chức xây dựng không gian "ngôi nhà chung", nơi các địa phương giới thiệu thế mạnh nông nghiệp, văn hóa và tiềm năng phát triển, thay vì chỉ trưng bày, bán sản phẩm.

Một gian hàng cua Cà Mau tại không gian thủy hải sản tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông 2026 cũng được khách tham quan quan tâm ẢNH: CAO AN BIÊN

Cua Cà Mau loại cua thịt được bán với giá 450.000 - 1.050.000 đồng/kg tùy kích cỡ, cua gạch lớn được bán với giá 750.000 đồng/kg, cua cốm hai da được bán với giá 850.000 đồng/kg tại một gian hàng ẢNH: CAO AN BIÊN

Tuần lễ nông sản Bình Đông 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dành cho người dân và du khách. Tại khu vực bánh dân gian, khách tham quan có thể tìm hiểu, trực tiếp trải nghiệm làm các loại bánh truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Khu ẩm thực giới thiệu những món ăn đặc trưng vùng miền, kết hợp hoạt động trải nghiệm nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực và thu hút khách tham quan.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa như xếp lá dừa nghệ thuật, tạo hình từ đất sét màu, vẽ nón lá và vẽ chân dung nghệ thuật. Vào các buổi tối, không gian tuần lễ trở thành điểm giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các tiết mục đờn ca tài tử Nam bộ, những ca khúc ca ngợi sự đổi mới của đất nước và các chương trình biểu diễn mang đậm bản sắc vùng miền.

Chị Trần Thị Ngọc Châu, chủ cửa hàng trái vườn Tâm Ngọc mang tới sản phẩm chủ đạo là vú sữa tím cổ trồng ở Cần Thơ (Sóc Trăng cũ). Vú sữa được bán với giá 120.000 đồng/kg. Đây là một trong những gian hàng được nhiều khách ghé trong ngày đầu diễn ra sự kiện ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều loại trái cây vùng miền hội tụ về tuần lễ nông sản Bình Đông 2026 ẢNH: TRÀ MY

"Vừa được thưởng thức nông sản, vừa được ăn đặc sản Cà Mau tại chỗ, đến đây có quá nhiều lựa chọn", anh Lê Hoài Nam (28 tuổi) sống ở chung cư tại phường Bình Đông chia sẻ khi đến trải nghiệm sự kiện ẢNH: CAO AN BIÊN