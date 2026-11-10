Chiếc phin cà phê Việt được cải tiến, người uống bất ngờ vì điều gì?

Đó là chị Thanh Đạo (ở TP.HCM), người đã sáng tạo ra PhinS, chiếc phin cà phê được cải tiến từ phin nhôm truyền thống. Liệu PhinS có gì đặc biệt mà nhiều người yêu cà phê dành sự quan tâm?

PhinS khác gì phin cà phê truyền thống?

Trong buổi workshop "NỐI", trò chuyện về cà phê diễn ra tại quán cà phê Early Morning LAB (phường Bình Trưng) thu hút sự tham gia của nhiều người tín đồ cà phê tại TP.HCM, chị Thanh Đạo đã chia sẻ về sáng tạo PhinS của mình.

Chị Thanh Đạo giới thiệu về PhinS, chiếc phin cải tiến từ phin cà phê truyền thống. Liệu hương vị cà phê tạo ra có khác biệt? ẢNH: B.C

Theo đó, sản phẩm PhinS ra đời từ ý tưởng của chị hơn 1 năm rưỡi trước, với mong muốn có thể giải quyết những hạn chế cố hữu của phin truyền thống và phù hợp hơn với các dòng cà phê chất lượng cao (Specialty, Fine Robusta) mà vẫn giữ thói quen dùng phin của người Việt.

Trong đó, điểm nổi bật và cải tiến kỹ thuật chính của sản phẩm PhinS trước hết phải kể đến là việc chuẩn hóa thông số kỹ thuật và kiểm soát tốc độ dòng chảy. Theo chị Thanh Đạo, phin cà phê truyền thống hầu như không có tiêu chuẩn kỹ thuật về kích thước và số lượng lỗ.

Khi pha, cà phê chảy từng giọt thụ động, người pha hoàn toàn không thể kiểm soát dòng chảy nhanh hay chậm. Trên PhinS, chị Đạo đã tính toán diện tích tiếp xúc của bánh cà phê, với các mức bột phổ biến 13 g, 15 g, 20 g và đo tốc độ dòng chảy thực tế khi đối chiếu với các dụng cụ pha hiện đại như Hario Switch hay Kalita.

Từ đó, đưa ra thông số tiêu chuẩn chính xác như đáy phin gồm 52 lỗ, mỗi lỗ có kích thước 1 mm. Tiết diện này giúp tốc độ dòng chảy tương đương với các phễu lọc hiện đại, cho phép người pha chủ động kiểm soát chiết xuất.

Workshop "NỐI" thu hút nhiều người tín đồ cà phê tham gia ẢNH: B.C

Nhiều người quan tâm đến chiếc phin cải tiến ẢNH: B.C

PhinS còn gây ấn tượng khi có khả năng cải tiến đối lưu khí giúp chống nghẹt và tắc dòng chảy. Theo chị Thanh Đạo, nguyên nhân gây nghẹt ở phin cà phê truyền thống là nước phía trên nóng nhưng lượng khí bên dưới ít, tạo ra lực hít giữa thân phin và đĩa phin, làm dòng chảy bị tắc và người dùng thường phải nhấc lên nhấc xuống.

Cải tiến trên PhinS, chị Đạo đã gom toàn bộ các lỗ nhỏ ở dưới đĩa phin thành một lỗ lớn duy nhất. Lỗ 1 cm ở đĩa phin này có gờ nhô cao 1 mm để bụi mịn được giữ lại ở đĩa phin. Đây là bộ lọc của bộ pha PhinS. Thiết kế này tạo khả năng đối lưu không khí tốt hơn, cân bằng áp suất để nước từ trên chảy xuống đều đặn, triệt tiêu hiện tượng phin bị hít chặt và nghẹt dòng.

Xuất phát từ quan điểm giữ nét văn hóa đặc trưng của phin Việt Nam là không cần giấy lọc phụ trợ. Thiết kế hướng đến việc hạn chế tối đa hạt bụi mịn và cặn rơi xuống đáy ly mà vẫn giữ được cách sử dụng mộc mạc nguyên bản.

Cà phê pha từ phin cải tiến có hương vị thế nào?

Tại workshop "NỐI" do Co-Consistency tổ chức cùng với các đơn vị đồng hành, có 12 mẫu cà phê được giấu tên và người tham dự sẽ ngửi hương khô, hương ướt, nếm thử rồi chọn mẫu mình thích.

12 mẫu cà phê được chiết xuất tinh tế qua 2 phương pháp Switch và PhinS, mang lại trải nghiệm thú vị cho người tham gia sự kiện ẢNH: B.C

12 mẫu cà phê mang đến bức tranh vô cùng đa dạng, từ cà phê phin tẩm hương truyền thống, cà phê đặc sản cho đến cà phê hòa tan, tất cả được chiết xuất tinh tế qua 2 phương pháp Switch và PhinS.

Trên bàn cupping, ranh giới giữa "specialty" và "non specialty" hoàn toàn được xóa bỏ, mọi người cùng nhau thử các mẫu cà phê đã từng được uống ở đâu đó, cảm thấy rất thân quen, cảm thấy rất đúng gu mà không bị gắn nhãn uống thế nào mới đúng.

Rapper Đinh Tiến Đạt khi uống ly cà phê pha bằng PhinS sáng tạo của chị Thanh Đạo, anh bất ngờ và cảm nhận được sự khác biệt so với phin truyền thống. "Mình cảm nhận được ly cà phê có độ trong hơn, uống trong miệng cảm thấy 'clean' hơn và khi nuốt vào cuống họng, hương vị cà phê có độ mượt hơn, cân bằng", anh chia sẻ thêm.

Anh Đinh Tiến Đạt ấn tượng với PhinS ẢNH: B.C

Nhiều người yêu cà phê tò mò, hào hứng với chiếc phin cà phê cải tiến ẢNH: B.C

Anh Thiên Vương, một người yêu cà phê ở TP.HCM khi thưởng thức cà phê pha bằng PhinS cũng bày tỏ sự bất ngờ, thú vị và đánh giá cao sáng tạo của chị Đạo. Là người thích pha cà phê và thưởng thức tại nhà, anh cho biết sẽ "tậu" một chiếc PhinS về để cảm nhận được hương vị cà phê khác biệt hơn so với các dụng cụ pha khác.

Vốn có hơn 1 thập kỷ gắn bó và dành tình yêu cho cà phê, chị Thanh Đạo cho biết trong tương lai, chị vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến PhinS trở nên tối ưu, để tạo nên những tầng hương vị và trải nghiệm mới từ cà phê.