Khai mạc lễ hội ẩm thực cua Cà Mau ở TP.HCM: Ùn ùn thực khách tìm đến

Tối nay 18.11, lễ hội ẩm thực cua Cà Mau ở TP.HCM chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn). Sự kiện là một trong những hoạt động của ngày hội "Xin chào Cà Mau" do UBND tỉnh Cà Mau và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức.

Nghi thức cắt băng khánh thành lễ hội ẩm thực cua Cà Mau tối 18.11 ẢNH: CAO AN BIÊN

Sự kiện có sự góp mặt của Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị tại TP.HCM và tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm ẩm thực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh lễ hội ẩm thực cua Cà Mau được tổ chức tại TP.HCM không chỉ nhằm quảng những sản vật đặc hữu như tôm, cua Cà Mau, các sản phẩm đặc sản, OCOP... mà còn là dịp giới thiệu đến bạn bè, du khách gần xa hương vị, văn hóa và tinh thần đổi mới của Cà Mau.

"Chúng tôi mong rằng thông qua các hoạt động trưng bày sản phẩm, không gian trình diễn ẩm thực, giao lưu nghệ thuật và kết nối thương mai, quý vị sẽ cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế, sáng tạo cũng như sự chân thành, mến khách của người Cà Mau", Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bày tỏ.

Lễ khai mạc thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân TP.HCM và du khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau diễn ra trong 4 ngày, từ 9 giờ đến 22 giờ xuyên suốt từ ngày hôm nay 18.11 đến ngày 22.11 ẢNH: THÁI HÒA

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau có 4 không gian chính. Thứ nhất là khu triển lãm các mô hình, hình ảnh, biểu tượng đặc sắc của Cà Mau. Tiếp đến là khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản vùng miền, kết nối giao thương với các sản phẩm chế biến từ cua, tôm khô, tôm thẻ, khô cá, yến sào, bánh phồng tôm, chả lụa… Lễ hội cũng nổi bật với khu vực chế biến và giới thiệu ẩm thực đặc sắc của Cà Mau. Ở đây, BTC mời các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng từ Cà Mau và TP.HCM trình diễn, giới thiệu các món ăn đặc sắc từ cua và hải sản vùng sông nước cũng như thực khách được dùng thử, hướng dẫn chế biến đặc sản Cà Mau. Cuối cùng là khu vực sân khấu giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các chương trình đặc trưng Cà Mau như đờn ca tài tử, dân ca đồng bằng sông nước, trình diễn trang phục, câu chuyện nghề biển - nghề cua, âm nhạc dân gian và hiện đại. Khu vực này còn có giới thiệu thời trang, nghệ thuật dân tộc, hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu với nghệ nhân, doanh nghiệp về hành trình xây dựng thương hiệu, giữ gìn bản sắc ẩm thực vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

Ùn ùn thực khách đêm khai mạc

Theo đó, lễ hội ẩm thực cua Cà Mau diễn ra trong 4 ngày, từ 9 giờ đến 22 giờ xuyên suốt từ ngày hôm nay 18.11 đến ngày 22.11, quy mô 100 gian hàng. Ghi nhận của Thanh Niên trong đêm khai mạc 18.11, đông nghẹt người dân, du khách, có cả du khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.

Đông đúc thực khách trải nghiệm các món ngon Cà Mau ẢNH: THÁI HÒA

Khách cũng được thử miễn phí các đặc sản địa phương ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Thúy An (36 tuổi) và chị Phương Trinh (32 tuổi) biết đến lễ hội ẩm thực cua Cà Mau qua mạng xã hội. Đến nơi, chị cảm nhận rõ không khí náo nhiệt với hàng loạt gian hàng bày bán đa dạng các món đặc sản. Chị đã thử miến xào cua, gỏi tôm và cua hấp, hương vị thơm ngon giữa không gian lễ hội sôi động khiến chị càng thêm ấn tượng.

Từ 16 giờ 30 phút, chị Tường Vi (38 tuổi) cùng bạn bè đã đến để tham gia lễ hội. Vị khách cho biết rất ấn tượng với các gian hàng hải sản chế biến đặc sắc khiến chị rất mong đợi để thử nhiều món khác nhau. "Ngay từ khi bước vào cổng, mình đã nghe mùi các món ăn thơm nức mũi. Vì rất thích sự náo nhiệt và chất lượng đồ ăn ở đây, mình sẽ giới thiệu lễ hội cho bạn bè tới trải nghiệm", chị chia sẻ.

Các món ăn từ cua Cà Mau nhận được sự đánh giá cao của thực khách ẢNH: BÍCH NGỌC

Trong khi đó, chị Hồng Hạnh (38 tuổi) hào hứng kể vừa tan ca là chị chạy ngay đến lễ hội để thưởng thức các món làm từ cua. Trong số nhiều lựa chọn, món cua rang me khiến chị ấn tượng nhất, không chỉ vì thịt cua tươi ngon mà còn bởi phần sốt me đậm đà, khác biệt hẳn so với những nơi chị từng ăn. Vị khách nhận xét dù không gian đông đúc, khu chế biến và khu vực bàn ghế vẫn được giữ vệ sinh rất sạch sẽ khiến chị vô cùng ưng ý.