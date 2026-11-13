260 gian hàng từ 11 tỉnh, thành quy tụ tại tuần lễ nông sản Bình Đông TP.HCM

Tuần lễ nông sản Bình Đông diễn ra ở đâu, khi nào?

Tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông 2026 sẽ diễn ra từ 18 giờ hôm nay (ngày 13.11) đến 18 giờ ngày 18.11 tại tuyến đường số 1 và số 6, khu dân cư Pegasuite (phường Bình Đông, TP.HCM). Sự kiện kết hợp tuần lễ kết nối cung cầu nông, thủy sản, đặc sản vùng miền với Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2.

Sự kiện do Sở Công thương TP.HCM, Sở Công thương tỉnh Cà Mau và UBND phường Bình Đông chủ trì, với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm và sản phẩm OCOP.

Tuần lễ nông sản vùng miền thường thu hút đông đảo người dân qua các năm tổ chức ẢNH: THÁI HÒA

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Phước Thật, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Bình Đông, cho biết tuần lễ có sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố với khoảng 260 gian hàng, giới thiệu đa dạng sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, đặc sản vùng miền, nông sản hữu cơ và các sản phẩm OCOP.

Trong đó, khu vực trưng bày nông sản, rau, củ, quả và trái cây đặc sản giới thiệu sản phẩm từ nhiều địa phương như: Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang và TP.HCM.

Không gian thủy hải sản tập trung quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chế biến của TP.HCM, Cà Mau và các địa phương, trong đó có thương hiệu tôm Cà Mau.

Đáng chú ý, ban tổ chức xây dựng không gian "ngôi nhà chung", nơi các địa phương giới thiệu thế mạnh nông nghiệp, văn hóa và tiềm năng phát triển, thay vì chỉ trưng bày, bán sản phẩm.

Tuần lễ nông sản Bình Đông 2026 tại TP.HCM quy tụ khoảng 260 gian hàng từ 11 tỉnh, thành, với nhiều đặc sản, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm văn hóa ẢNH: T.N

Trải nghiệm ẩm thực, làm bánh dân gian và đờn ca tài tử Nam bộ

Ông Thật cho hay, tuần lễ nông sản Bình Đông 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dành cho người dân và du khách.

Tại khu vực bánh dân gian, khách tham quan có thể tìm hiểu, trực tiếp trải nghiệm làm các loại bánh truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Khu ẩm thực giới thiệu những món ăn đặc trưng vùng miền, kết hợp hoạt động trải nghiệm nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực và thu hút khách tham quan.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa như xếp lá dừa nghệ thuật, tạo hình từ đất sét màu, vẽ nón lá và vẽ chân dung nghệ thuật.

Vào các buổi tối, không gian tuần lễ trở thành điểm giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các tiết mục đờn ca tài tử Nam bộ, những ca khúc ca ngợi sự đổi mới của đất nước và các chương trình biểu diễn mang đậm bản sắc vùng miền.

Ban tổ chức cũng giới thiệu hoạt động hội thi món ngon vùng miền với chủ đề "Hương vị quê hương - Gắn kết yêu thương" và hội thi xe đạp hoa từ vật liệu tái chế với chủ đề "Hành trình xanh - Kết nối nông sản Việt".