Hơn 180 gian hàng đặc sản hội tụ tại tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông

Tại họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 4.6 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức, đại diện UBND phường Bình Đông đã thông tin về tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông năm 2026.

Cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí TP.HCM chiều 4.6 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Nguyễn Ngọc Trường Xuân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bình Đông, những trái cây đặc sản miền Tây, rau củ cao nguyên đến các món bánh dân gian gắn với Tết Đoan Ngọ sẽ cùng góp mặt tại tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông năm 2026. Sự kiện dự đoán trở thành điểm đến văn hóa, mua sắm hấp dẫn của người dân TP.HCM trong tháng 6 này.

Theo thông tin từ UBND phường Bình Đông, tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông 2026 chính thức khai mạc lúc 19 giờ ngày 16.6 tại đường số 1 và số 6, khu dân cư Pegasuite (phường Bình Đông, TP.HCM) và kéo dài trong một tuần.

Phiên chợ nông sản với 180 món đặc sản vùng miền ẢNH: DIỆU MI

Được tổ chức vào dịp Tết Đoan Ngọ năm Bính Ngọ 2026, sự kiện không chỉ đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là dịp quảng bá văn hóa, kết nối các địa phương và tôn vinh những sản vật đặc trưng của từng vùng miền trên cả nước.

Ban tổ chức cho biết, ngay từ đầu tháng 4.2026 đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại với các địa phương như Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, Huế, Đồng Nai, Cần Thơ cùng nhiều xã, phường trên địa bàn TP.HCM nhằm mời gọi các đơn vị mang sản phẩm đặc trưng đến giới thiệu tại sự kiện.

Đến nay, tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông đã quy tụ hơn 180 gian hàng. Không gian được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện để người dân tham quan, mua sắm và trực tiếp trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống gắn với nông sản Việt.

Tuần lễ nông sản vùng miền thu hút đông đảo người dân qua các năm tổ chức ẢNH: THÁI HÒA

Điểm nhấn của sự kiện là khu vực trưng bày và kinh doanh nông sản mang tên "Ngôi nhà chung", nơi hội tụ những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Từ rau củ, trái cây đến các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, tất cả sẽ được giới thiệu trong cùng một không gian, tạo cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Trong tuần lễ, người dân còn có thể tham gia trải nghiệm làm bánh dân gian như bánh ú lá tre, bánh ít, bánh bột lọc, chè trôi nước dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Bên cạnh đó là không gian check-in chủ đề "Tinh hoa nông sản, Hồn quê xứ Việt", khu ẩm thực vùng miền cùng nhiều hoạt động trò chơi dân gian dành cho gia đình và trẻ em.

Ông Nguyễn Ngọc Trường Xuân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bình Đông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, hội thi làm bánh dân gian với chủ đề "Bánh dân gian - Kết tinh hồn Việt" sẽ diễn ra ngày 14.6, hứa hẹn thu hút đông đảo nghệ nhân và người yêu văn hóa truyền thống tham gia. Ngoài ra còn có các hoạt động nghệ thuật dân gian như xếp lá dừa, nặn tò he, vẽ nón lá, vẽ chân dung nghệ thuật và các chương trình biểu diễn văn nghệ, giao lưu giữa các địa phương.

Theo UBND phường Bình Đông, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản nội địa, hỗ trợ quảng bá sản phẩm địa phương, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của các vùng miền Việt Nam.

Với quy mô hơn 180 gian hàng cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông 2026 hứa hẹn mang đến cho người dân TP.HCM một hành trình khám phá hương vị quê hương, từ những đặc sản nổi tiếng đến các nét đẹp văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ.