Loạt trái cây độc lạ hút khách tại tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông

Tối 16.6, UBND phường Bình Đông (TP.HCM) khai mạc tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông 2026 tại đường số 6, khu dân cư Pegasuite. Sự kiện quy tụ hơn 180 gian hàng cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng.

Hơn 180 gian hàng quy tụ tại tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tham dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM và lãnh đạo các phường lãnh cùng đông đảo người dân, du khách.

Được tổ chức vào dịp Tết Đoan Ngọ, đây hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá văn hóa, kết nối các địa phương và tôn vinh những sản vật đặc trưng của từng vùng miền trên cả nước.

Cây chà là sai trĩu quả tại khu vực gian hàng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mận mía to gần bằng bàn tay giá 340.000 đồng/kg ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận, từ khoảng 17 giờ, các gian hàng đã tấp nập khách tham quan, mua sắm. Trong đó, gian hàng của người dân tộc Pa Kô ở xã A Lưới 2 (TP.Huế) với hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống thu hút nhiều khách dừng chân.

Anh Hồ A Têng (41 tuổi) chia sẻ rất vinh dự khi được mang đặc sản của bà con địa phương vào giới thiệu tại tuần lễ nông sản. Gian hàng của anh A Têng gồm các món như mật ong rừng, bò vàng, lợn bản, măng rừng, nấm linh chi, nấm lim xanh, nếp than, muối tiêu rừng... với mức giá dao động 30.000 - 100.000 đồng.

"Năm nay là năm thứ ba tôi tham dự chương trình, xin thay mặt bà con địa phương cảm ơn người dân TP.HCM đã ủng hộ đặc sản quê hương tôi", anh bày tỏ.

Gian hàng của anh Hồ A Têng ấn tượng với màn trình diễn nghệ thuật truyền thống ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gian hàng của người Pa Kô gây ấn tượng với tiết mục nghệ thuật truyền thống

Tại gian hàng trái cây Tâm Ngọc, nhiều trái cây độc, lạ cũng gây ấn tượng với khách tham quan. Chủ quầy hàng đã mang tới cây chà là sai trĩu quả, mận mía, bí đao khổng lồ, trầu bà Nam Mỹ, mận mật ong, nhãn sầu riêng...

Các loại trái cây độc lạ tại khu gian hàng trái cây ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cũng là năm thứ ba tham gia chương trình, chị Nguyễn Thị Bích Thủy, hộ kinh doanh cá thể Hoàng Kim Farm (Lâm Đồng) cho biết như mọi năm, chị cùng các doanh nghiệp địa phương mang đặc sản quê mình đến tuần lễ với mong muốn giới thiệu tới đông đảo người dân thành phố.

"Đi tới những tuần lễ nông sản vùng miền như thế này chúng tôi có thể đưa sản phẩm từ farm tới trực tiếp người tiêu dùng. Đây cũng là dịp để hộ kinh doanh như tôi biết được nhu cầu của người tiêu dùng để điều chỉnh nguồn cung phù hợp", chị Thủy nói.

Dâu tây Đà Lạt dao động từ 99.000 - 179.000 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Yến Oanh, Phó chủ tịch UBND phường Bình Đông, Trưởng ban tổ chức cho biết đây là sự kiện thương mại, điểm hẹn giao lưu giữa vùng miền nơi tinh hoa nông sản hội tụ.

Ngay từ đầu tháng 4, phường đã chủ động xúc tiến thương mại với các địa phương như Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, Huế, Đồng Nai, Cần Thơ cùng nhiều xã, phường trên địa bàn TP.HCM nhằm mời gọi các đơn vị mang sản phẩm đặc trưng đến giới thiệu tại sự kiện.

Không gian tuần lễ được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện để người dân tham quan, mua sắm và trực tiếp trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống gắn với nông sản Việt.



Người dân trải nghiệm các sản phẩm đặc sản vùng miền ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo bà Vũ Yến Oanh, người dân có thể tham gia trải nghiệm làm bánh dân gian như bánh ú lá tre, bánh ít, bánh bột lọc, chè trôi nước dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Bên cạnh đó là không gian check-in chủ đề "Tinh hoa nông sản, Hồn quê xứ Việt", khu ẩm thực vùng miền cùng nhiều hoạt động trò chơi dân gian dành cho gia đình và trẻ em.



UBND phường Bình Đông kỳ vọng tuần lễ nông sản vùng trở thành điểm hẹn thường niên, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản nội địa, hỗ trợ quảng bá sản phẩm địa phương, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của các vùng miền Việt Nam.