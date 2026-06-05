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Đời sống Ẩm thực

TP.HCM sắp có tuần lễ trái cây 'trên bến dưới thuyền' với hơn 230 gian hàng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
05/06/2026 09:00 GMT+7

Tuần lễ trái cây 'trên bến dưới thuyền' 2026 sẽ diễn ra dọc kênh Tàu Hủ với hơn 230 gian hàng, tái hiện không gian thương hồ Nam bộ, kết hợp trái cây, ẩm thực.

Từ ngày 12 - 19.6, phường Phú Định (TP.HCM) sẽ tổ chức tuần lễ trái cây "trên bến dưới thuyền" năm 2026 với chủ đề "Sắc màu sông nước - Kết nối giao thương" tại các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân, Bùi Huy Bích và khu vực kênh Tàu Hủ.

Đây là hoạt động văn hóa, thương mại và du lịch quy mô lớn của địa phương nhằm quảng bá hình ảnh vùng sông nước giữa lòng TP.HCM, đồng thời tạo đầu ra cho nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản các tỉnh, thành.

TP.HCM sắp có tuần lễ trái cây 'trên bến dưới thuyền' với hơn 230 gian hàng - Ảnh 1.

Những trái cây đặc sản sẽ xuất hiện trong tuần lễ trái cây "trên bến dưới thuyền"

ẢNH: DIỆU MI

Theo ban tổ chức, tuần lễ trái cây năm nay dự kiến quy tụ hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và cơ sở sản xuất đến từ TP.HCM cùng nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ.

Trong đó, khu vực trái cây có khoảng 80 gian hàng giới thiệu các loại trái cây tươi theo mùa, sản phẩm chế biến từ trái cây và đặc sản vùng miền.

Bên cạnh đó là khoảng 60 gian hàng ẩm thực và bánh dân gian Nam bộ, nơi du khách có thể thưởng thức các món ăn truyền thống, xem trình diễn chế biến trực tiếp. Khu ẩm thực tổng hợp với khoảng 20 gian hàng cũng phục vụ nhiều món ăn đặc trưng vùng miền và thức uống kết hợp từ trái cây.

Một điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là khu quảng bá và kết nối giao thương với khoảng 70 gian hàng đặc sản vùng miền.

TP.HCM sắp có tuần lễ trái cây 'trên bến dưới thuyền' với hơn 230 gian hàng - Ảnh 2.

Người dân có thể cùng trải nghiệm gói bánh ú lá tre, bánh bá trạng khi Tết Đoan Ngọ cận kề

ẢNH: DIỆU MI

Ban tổ chức cho biết nét đặc sắc nhất của tuần lễ năm nay là việc tái hiện không gian văn hóa "trên bến dưới thuyền" gắn với hoạt động mua bán trên sông từng gắn bó với khu vực Chợ Lớn và kênh Tàu Hủ. Dọc tuyến kênh sẽ được bố trí các không gian trưng bày trái cây, tiểu cảnh, mô hình nghệ thuật và các điểm check-in phục vụ người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

Ngoài hoạt động mua sắm và thưởng thức ẩm thực, người dân còn có thể tham gia nhiều trải nghiệm mang đậm màu sắc Nam bộ như gói bánh ú lá tre, bánh ú bá trạng, tham quan con đường sách, triển lãm ảnh về quá trình hình thành và phát triển của phường Phú Định, khu trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long và gốm Bát Tràng. Các chương trình văn nghệ, nghệ thuật đường phố cũng sẽ diễn ra hằng đêm trong suốt thời gian tổ chức.

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