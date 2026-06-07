Tết Đoan Ngọ ở Bình Đông hứa hẹn hấp dẫn

Theo Ban tổ chức chương trình, "Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông" năm 2026 được tổ chức vào dịp Tết Đoan Ngọ. Đây không chỉ là sự kiện thương mại đơn thuần, mà còn là biểu tượng văn hóa, một điểm hẹn giao lưu giữa các vùng miền, nơi gặp gỡ của tinh hoa nông sản Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nội địa, đồng thời bảo tồn và thúc đẩy giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương.



Trong các lần trước, chương trình Tết Đoan Ngọ và đặc sản vùng miền thu hút được sự quan tâm của nhiều người và du khách quốc tế ẢNH: BTC

Ngay từ đầu tháng 4.2026, UBND phường Bình Đông đã chủ động tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại làm việc với các đơn vị thuộc tỉnh thành như Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, Huế, Đồng Nai, Cần Thơ để giới thiệu các sản phẩm nông sản vùng miền đặc trưng của từng địa phương.

Đến thời điểm hiện nay đã quy tụ hơn 180 gian hàng với thiết kế mở với nhiều chuỗi hoạt động đặc sắc. Khu vực trưng bày và kinh doanh nông sản vùng miền là "Ngôi nhà chung", quy tụ những "tinh hoa" nông nghiệp của các địa phương. Bên cạnh đó là không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm làm bánh dân gian như bánh ú lá tre, chè trôi nước, bánh ít, bánh bột lọc... Khu vực ẩm thực sẽ giới thiệu các món ăn, thức uống đặc sắc, đặc biệt là hội thi làm bánh với chủ đề "Bánh dân gian - Kết tinh hồn Việt" diễn ra vào ngày 14.6 hứa hẹn hấp dẫn. Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian và hoạt động nghệ thuật dân gian như xếp lá dừa nghệ thuật; nặn, tạo hình nghệ thuật từ đất sét màu (tò he); vẽ nón lá, chân dung nghệ thuật…

Mục đích của chuỗi hoạt động này là để mọi người có thể cảm nhận được hương vị quê hương qua từng sản phẩm, từng món ăn, từng giai điệu âm nhạc, làn điệu dân ca Nam bộ, trực tiếp trải nghiệm làm bánh dân gian với sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân…

Tất cả chuỗi hoạt động đã tạo nên một "Tuần lễ nông sản vùng miền" với nét đặc trưng riêng có, đầy sức hút, nơi của sự giao lưu, kết nối giữa các địa phương, thăng hoa trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.



