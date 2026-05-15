Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Du khách thích thú tự hái và uống dừa miễn phí

Lê Nam
15/05/2026 11:14 GMT+7

Một khu nghỉ dưỡng vào "top 100 khách sạn tuyệt vời nhất thế giới năm 2025" ở Cam Ranh, Khánh Hòa vừa thông báo cho khách lưu trú thu hoạch và uống nước dừa miễn phí, từ hơn 3.000 cây dừa trong khuôn viên resort.

Đại diện khu nghỉ dưỡng The Anam Cam Ranh (Khánh Hòa) mới đây cho biết vừa triển khai hoạt động trải nghiệm thu hoạch dừa miễn phí dành cho khách lưu trú. Hoạt động được tổ chức định kỳ vào thứ năm hằng tuần, từ 10 - 11 giờ sáng tại khu vực lối vào khu chăm sóc sức khỏe và giải trí trong khuôn viên resort. Đây là một trong những hoạt động mới được khu nghỉ dưỡng đưa vào nhằm tăng trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa địa phương cho khách quốc tế. Được biết, toàn khu nghỉ dưỡng hiện có hơn 3.000 cây dừa, khách có thể uống thỏa thích trong ngày thu hoạch mà không tính phí.

Cụ thể, khách lưu trú sẽ được trực tiếp quan sát nhân viên chăm sóc vườn leo lên các cây dừa cao để thu hoạch dừa già. Sau khi hái xuống, nhân viên sẽ hỗ trợ chặt dừa tại chỗ, đồng thời giới thiệu cách phân biệt dừa non, dừa già cũng như thời điểm thích hợp để thu hoạch. Du khách được dùng cả phần nước dừa tươi và cơm dừa theo sở thích. 

Theo đại diện The Anam Cam Ranh, hoạt động này nhận được phản hồi tích cực từ nhiều du khách trong và ngoài nước vì mang lại cảm giác gần gũi với đời sống miền nhiệt đới Việt Nam, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. "Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách về trải nghiệm giản dị nhưng chân thực này. Khi hiểu thêm câu chuyện phía sau trái dừa, du khách sẽ cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam", ông Laurent Myter, Tổng quản lý Tập đoàn The Anam chia sẻ.

Được biết, khu nghỉ dưỡng này cho phép du khách thu hoạch dừa miễn phí ở Cam Ranh này từng được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ là Fodor's Travel bình chọn vào top 100 khách sạn tuyệt vời nhất thế giới năm 2025; đồng thời giải thưởng Travelers' Choice Awards cũng xếp khu nghỉ dưỡng này vào top 2 danh sách "Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình tốt nhất thế giới".

Một số hình ảnh du khách trong và ngoài nước thích thú trải nghiệm hái dừa trong khu nghỉ dưỡng:

Dừa tươi vừa được thu hoạch

Khách nước ngoài cảm thấy thích thú với trải nghiệm này

Được biết toàn khu nghỉ dưỡng có tới 3.000 cây dừa có thể thu hoạch trái

Khách gia đình có con nhỏ đặc biệt yêu thích hoạt động này

