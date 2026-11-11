Dịch vụ hiếu khách từ nông sản Việt nhận vốn từ quỹ đầu tư

Thưởng thức một bữa ăn tròn vị tại Hum hay Mặn Mòi, thực khách dễ dàng cảm nhận sự nâng niu dành cho nông sản và văn hóa Việt. Bước sang giai đoạn phát triển mới, HumVentures bắt tay cùng Beacon Fund thông qua khoản hợp tác tài chính bằng vốn vay, bổ sung nguồn lực để kiện toàn bộ máy và tiếp tục theo đuổi triết lý hiếu khách có trách nhiệm.

Hơn một thập kỷ bền bỉ cùng nông sản và con người địa phương

Nhà hàng chay Hum - Miền Tao Đàn (Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa, TP.HCM) ẢNH: HUM

Khởi đầu vào năm 2012 với nhà hàng chay Hum, HumVentures từng bước xây dựng một hệ sinh thái hiếu khách thuần Việt gồm bốn thương hiệu: Hum, Mặn Mòi, The Bloom và Vườn Trong Phố.

Mỗi cái tên mang một hình thái tiếp cận riêng, nhưng cùng chia sẻ chung một hạt nhân: sự trân trọng dành cho nông sản địa phương, nghề thủ công truyền thống và văn hóa bản địa.

Hum khai thác thế giới ẩm thực thực vật qua những nguyên liệu theo mùa. Mặn Mòi gói ghém hương vị cơm nhà qua các loại gia vị vùng miền đặc trưng. The Bloom bắc nhịp cầu đưa nông sản và bàn tay nghệ nhân vào những thức quà tặng thiên nhiên. Trong khi đó, Vườn Trong Phố mở ra không gian kết nối tĩnh lặng giữa cây xanh, nghệ thuật và con người.

Những giải thưởng ghi nhận trên bản đồ ẩm thực quốc tế

Sự tỉ mỉ này được ghi nhận liên tục trên bản đồ ẩm thực quốc tế: Hum: Giữ vững danh hiệu Bib Gourmand của Michelin Guide trong 4 năm liên tiếp (2023 - 2026); nằm trong top 1% nhà hàng chay tốt nhất thế giới do Tripadvisor bình chọn (Travellers’ Choice Best of the Best các năm 2021, 2023, 2024).

Mặn Mòi: Đạt danh hiệu Michelin Bib Gourmand 3 năm liền (2024 - 2026); top 20 Nhà hàng xuất sắc nhất Việt Nam do Tatler Asia vinh danh (2025 - 2026).

Chất lượng dịch vụ: Chi nhánh Mặn Mòi Thảo Điền được Michelin Guide trao giải thưởng Service Award 2025, minh chứng cho sự chăm chút ân cần của đội ngũ phục vụ bàn.

Bà Phượng Bùi và ông Trần Thái Bảo (bên trái) trong buổi ký kết với Beacon Fund ẢNH: HUM

Bà Phượng Bùi, Nhà sáng lập HumVentures, chia sẻ: “Sau hơn một thập kỷ, chúng tôi hiểu rằng tăng trưởng bền vững không chỉ đến từ việc mở rộng quy mô, mà còn từ chất lượng dịch vụ, con người và những giá trị tạo ra cho cộng đồng. Sự đồng hành cùng Beacon Fund giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện nâng cao năng lực quản trị, chăm lo cho đội ngũ và tiếp tục theo đuổi các cam kết môi trường, văn hóa bản địa”.

Bước đi hỗ trợ cho doanh nghiệp do phụ nữ dẫn dắt

Nhà hàng Mặn Mòi Thảo Điền (P.An Khánh, TP.HCM) ẢNH: HUM

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, tiếp cận vốn vay ngân hàng truyền thống thường vấp phải rào cản lớn về tài sản bảo đảm là bất động sản. Thách thức này càng hiện rõ đối với các mô hình kinh doanh dịch vụ do phụ nữ sáng lập hoặc điều hành.

Beacon Fund - quỹ đầu tư vốn vay tư nhân tạo tác động đầu tiên tại Đông Nam Á - tiếp cận bài toán bằng giải pháp cho vay trung hạn linh hoạt, không yêu cầu thế chấp quyền sử dụng đất. Quỹ hướng dòng vốn vào các doanh nghiệp có đội ngũ lãnh đạo đa dạng giới, sở hữu mô hình kinh doanh tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội.

Bà Shuyin Tang, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Beacon Fund, nhận định: “Đến với Hum không đơn thuần là thưởng thức một bữa ăn, mà là trải nghiệm trọn vẹn về sự hiếu khách, sự kết nối và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Chúng tôi vui mừng khi đồng hành cùng HumVentures, một thương hiệu có nền tảng vững chắc và được khách hàng tin yêu suốt hơn một thập kỷ qua, để cùng đưa những câu chuyện doanh nghiệp tử tế của Việt Nam bước ra thế giới”.



