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    Đời sốngẨm thực

    Nhà hàng chay TP.HCM 4 năm liền Michelin vinh danh: Có gì trong thực đơn Trung thu?

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Dịp Trung thu 2026, nhà hàng chay Hum ở TP.HCM giới thiệu thực đơn gồm 9 món ăn từ nông sản Việt, kết hợp câu chuyện tranh kiếng Nam bộ và âm nhạc truyền thống.

    Đó là sự kiện "Trăng Thu" - cuộc hẹn mùa thu thường niên của nhà hàng với thực khách, vừa diễn ra tại Hum Central, Miền Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP.HCM), Trung thu 2026 năm nay với chủ đề "Trăng về Mùa Chín". 

    Độc đáo thực đơn 9 món

    Hành trình "Trăng về Mùa Chín" mở đầu bằng thức uống và canapé chào đón khách, trước khi bước vào "Mùa Lên Vị" - thực đơn trải nghiệm 9 món được phát triển theo phong cách mỹ thực thực vật của Hum.

    Điểm nhấn của thực đơn chính là nông sản từ nhiều vùng đất Việt Nam được lựa chọn theo mùa, từ su hào miền Bắc, ổi xá lị Tiền Giang, củ sen Đồng Tháp, củ cải vàng Đà Lạt, dưa hấu vàng Long An đến hồng giòn Mộc Châu...

    Nhà hàng chay ở TP.HCM 4 năm liền Michelin vinh danh: Thực đơn Trung thu đặc biệt - Ảnh 1.

    Thực đơn "Mùa Lên Vị" với 9 món ăn độc đáo mang tinh thần mỹ thực thực vật của Hum

    ẢNH: B.C

    Một trong những món ăn gây ấn tượng với thực khách TP.HCM chính là "Thị mùa thu"từ loại quả quen thuộc thường xuất hiện vào mùa thu ở miền Bắc. Thay vì phục vụ quả thị theo cách thông thường, đầu bếp xử lý phần thị thành những viên gel nhỏ màu vàng, gợi hình ảnh ánh trăng soi trên mặt nước. Nước thị được chưng cất để tạo thành phần nước trong, có mùi thơm nhẹ đặc trưng của loại quả này.

    Cách chế biến này ứng dụng kỹ thuật nấu ăn phân tử của ẩm thực hiện đại. Món ăn cũng gợi lại hình ảnh quả thị gắn với ký ức tuổi thơ và những câu chuyện dân gian quen thuộc của nhiều người Việt. Ngoài thị, những nông sản khác trong thực đơn cũng được lựa chọn theo mùa.

    Cuộc gặp với nghệ thuật tranh kiếng Nam bộ

    Không chỉ có món ăn, chương trình Trung thu năm nay ở Hum còn dành một phần không gian cho tranh kiếng Nam bộ, một nghề thủ công từng khá quen thuộc trong đời sống của người dân miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

    Đặc biệt, nghệ nhân Trần Xuân Duy trực tiếp giới thiệu một số công đoạn làm tranh kiếng và chia sẻ câu chuyện nối nghiệp gia đình, tiếp tục theo đuổi nghề truyền thống. Khác với cách vẽ tranh thông thường, tranh kiếng được thực hiện ở mặt sau của tấm kính. Người thợ phải tính toán thứ tự các chi tiết bởi quá trình vẽ diễn ra ngược với cách người xem nhìn thấy tác phẩm hoàn chỉnh từ mặt trước.

    Nhà hàng chay ở TP.HCM 4 năm liền Michelin vinh danh: Thực đơn Trung thu đặc biệt - Ảnh 2.

    Nghệ nhân Trần Xuân Duy nối nghiệp gia đình gìn giữ nghề truyền thống

    ẢNH: B.C

    Cùng tham gia chương trình, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Huy chia sẻ thêm về lịch sử, đặc điểm và sự hiện diện của tranh kiếng trong đời sống văn hóa của người Việt. Thay vì xuất hiện như một chất liệu trang trí, tranh kiếng được đặt vào sự kiện như một cuộc gặp với người thật, nghề thật và những câu chuyện còn đang được gìn giữ.

    Hum cho biết việc đưa người làm nghề đến gặp trực tiếp thực khách giúp tranh kiếng không chỉ xuất hiện như vật trang trí trong không gian nhà hàng. Người tham dự có thể quan sát cách thực hiện, trò chuyện với nghệ nhân và hiểu thêm về một nghề thủ công truyền thống. Sau phần trải nghiệm ẩm thực và tìm hiểu tranh kiếng, chương trình khép lại bằng các tiết mục sử dụng nhạc cụ và âm nhạc truyền thống phương Nam. 

    Nhà hàng chay ở TP.HCM 4 năm liền Michelin vinh danh: Thực đơn Trung thu đặc biệt - Ảnh 3.

    Không gian của ẩm thực, nghệ thuật và cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc

    ẢNH: B.C


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