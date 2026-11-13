Từ dạ tiệc bên vịnh Hạ Long đến hoàng hôn đảo ngọc

InterContinental Halong Bay Resort: Dạ tiệc ẩm thực giữa kỳ quan

InterContinental Halong Bay Resort vừa giới thiệu tân bếp trưởng điều hành Fabio Granata, người có hơn 30 năm kinh nghiệm tại nhiều khách sạn và nhà hàng danh tiếng quốc tế.

Bếp trưởng Fabio chào đón du khách tổ chức sự kiện cuối năm tại các không gian đa dạng của InterContinental Halong Bay Resort ẢNH: @INTERCONTINENTAL_HALONGBAY

Mùa lễ hội cuối năm tại Hạ Long thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm với những bữa tiệc ẩm thực được thiết kế trong không gian hướng vịnh. Cùng các đầu bếp Kan Wing Shing và Andy Huỳnh mang đến những thực đơn dành cho các buổi sum họp gia đình, tiệc doanh nghiệp và dịp chào đón năm mới. Tại Yulong Mansion, thực khách có thể khám phá ẩm thực Quảng Đông với những món ăn như vịt quay Bắc Kinh, hải sản, bò Kobe và thịt heo Iberico.

Phòng ăn riêng tại Yulong Mansion - tinh hoa ẩm thực Trung Hoa cùng bếp trưởng Fabio và Kan Wing Shing trong khung cảnh vịnh Hạ Long (trái). Phòng ăn riêng Roku - nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản cùng bếp trưởng Fabio và Andy Huỳnh

ẢNH: @INTERCONTINENTAL_HALONGBAY

Trong khi đó, nhà hàng Nhật Bản đương đại Roku giới thiệu những món ăn kết hợp kỹ thuật chế biến truyền thống với nguyên liệu tuyển chọn, dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Andy Huỳnh, người từng làm việc tại hệ thống Nobu ở Mỹ.

Du khách có thể thư giãn trong không gian sang trọng và phong cách tại căn Halong Bay Penthouse hướng biển ẢNH: @INTERCONTINENTAL_HALONGBAY

Với những buổi sum họp riêng tư, Halong Bay Penthouse rộng 479 m² có ban công hướng vịnh, bể sục ngoài trời và không gian dùng bữa riêng. Halong Bay Estate, dinh thự 6 phòng ngủ nằm sát bãi biển, phù hợp cho những nhóm gia đình hoặc đoàn khách muốn tổ chức tiệc với đầu bếp riêng.

Ẩm thực địa phương cũng được đưa vào trải nghiệm mùa lễ hội qua thực đơn tiệc nướng hải sản cao cấp của bếp trưởng Fabio, với các nguyên liệu như tôm sú, tôm hùm đá, nhum biển, mực nang, sò điệp và hàu. Sự kết hợp giữa sản vật vùng biển và kỹ thuật chế biến quốc tế tạo nên một lựa chọn ẩm thực gắn với đặc trưng của vùng vịnh.

Wyndham Grand Phu Quoc: Kỷ niệm 3 năm hoạt động

Tọa lạc tại Bãi Dài, phía bắc đảo Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng sở hữu 1.378 phòng nghỉ, 21 villa, hệ thống nhà hàng, quầy bar, hồ bơi rộng 1.500 m² và bãi biển riêng ẢNH: @WYNDHAMGRAND_PHUQUOC

Sau ba năm hoạt động, Wyndham Grand Phu Quoc tiếp tục phát triển mô hình nghỉ dưỡng All-Inclusive, kết hợp lưu trú, ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Lễ ký kết đối tác chiến lược tiếp tục đánh dấu cột mốc hợp tác giữa Wyndham Grand Phu Quoc và các đối tác (bà Elena Phan - Tổng quản lý của khu nghỉ ký kết với đối tác) ẢNH: LỆ THỦY

Sự kiện thể hiện cam kết đồng hành trong phát triển sản phẩm, mở rộng kết nối thị trường và đưa những trải nghiệm nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng đến gần hơn với du khách.

Đại diện của Wyndham Grand Phu Quoc chia sẻ hành trình phát triển, định hướng All-Inclusive và những cải tiến trong dịch vụ, tiện ích với truyền thông ẢNH: @WYNDHAMGRAND_PHUQUOC

Đây cũng là dịp để khu nghỉ dưỡng lắng nghe góc nhìn từ truyền thông và chia sẻ những trải nghiệm, những dịch vụ, sản phẩm chăm chút đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng kỳ nghỉ. Với Wyndham Grand Phu Quoc, All-Inclusive không chỉ là những bữa ăn hay dịch vụ được bao gồm trong gói nghỉ dưỡng. Đó là hành trình tận hưởng xuyên suốt kỳ nghỉ, nơi mỗi ngày mở ra những trải nghiệm mới, những niềm vui bất ngờ và cơ hội gắn kết bên gia đình, người thân, bạn bè.

Các tiện ích như cầu trượt nước, cabana và Kids Club góp phần đa dạng hóa hoạt động dành cho gia đình ẢNH: @WYNDHAMGRAND_PHUQUOC

Trong khi trẻ nhỏ có không gian vui chơi, người lớn có thể thư giãn bên hồ bơi, thưởng thức ẩm thực hoặc trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mô hình nghỉ dưỡng tích hợp này hướng đến việc tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình vừa có khoảng thời gian riêng, vừa cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ.

WorldHotels Long Beach Resort Phú Quốc: Tận hưởng 24 giờ bên biển

Khi mùa hoàng hôn rực rỡ trở lại trên đảo ngọc, WorldHotels Long Beach Resort Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng đầu tiên mang thương hiệu WorldHotels tại Việt Nam, giới thiệu gói nghỉ dưỡng trọn gói cao cấp Ultra All-Inclusive, mở ra hành trình trải nghiệm 24 giờ kết hợp ẩm thực, thư giãn và giải trí.

WorldHotels Long Beach Resort Phú Quốc giới thiệu gói Ultra All-Inclusive với trải nghiệm ẩm thực và thức uống xuyên suốt 24 giờ theo các khung giờ quy định ẢNH: @WORLDHOTELS_LONGBEACHRESORT

Một ngày nghỉ có thể bắt đầu bằng bữa sáng tại nhà hàng TERAI, tiếp nối bằng những giờ thư giãn bên hồ bơi và món ăn nhẹ tại Nori Pool Bar. Khi chiều xuống, Sora Sky Bar là điểm dừng chân để thưởng thức cocktail, ngắm hoàng hôn trên biển.

Khi ánh chiều dần buông, du khách đươc ngồi nhâm nhi ly cocktail được pha chế tinh tế tại Sora Sky Bar, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đường chân trời bằng những dải sắc cam, hồng và tím đầy mê hoặc ẢNH: @WORLDHOTELS_LONGBEACHRESORT

Hành trình tiếp tục với các lựa chọn ẩm thực khuya, trong khi Gemy Kids Zone với hơn 15 khu vực vui chơi mang đến hoạt động dành cho trẻ em. Du khách cũng có thể tìm đến Pearl Sense Spa với các liệu pháp massage, xông hơi và chăm sóc cơ thể. Cách tổ chức này hướng đến sự linh hoạt, để mỗi người có thể tận hưởng kỳ nghỉ theo nhịp điệu riêng mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào những khung giờ sinh hoạt thông thường.

ODYS El Pino: Khám phá Sài Gòn từ không gian kiến trúc Đông Dương

Rời không gian biển đảo, ODYS El Pino mang đến lựa chọn lưu trú giữa trung tâm TP.HCM ẢNH: ODYS EL PINO

Đây là khách sạn mới thuộc hệ thống The Odys được giới thiệu nhân dịp thương hiệu kỷ niệm 8 năm hoạt động, tọa lạc tại đường Phó Đức Chính, khu vực tập trung nhiều công trình kiến trúc và điểm đến văn hóa của thành phố.

Khách sạn được định hình theo phong cách Đông Dương, kết hợp nét hoài niệm với tiện nghi hiện đại ẢNH: ODYS EL PINO

Những khung cửa kính lớn và không gian đón ánh sáng tự nhiên mở ra tầm nhìn hướng về chợ Bến Thành, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và tòa tháp Bitexco. Từ vị trí này, du khách có thể kết hợp lưu trú với hành trình khám phá kiến trúc, bảo tàng, ẩm thực và nhịp sống đô thị. Không gian khách sạn vì thế không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn trở thành điểm khởi đầu cho những trải nghiệm về văn hóa Sài Gòn.

Với triết lý “Journey of Sentiment”, The Odys chú trọng những kết nối được hình thành trong quá trình lưu trú. Theo đó, trải nghiệm của du khách không chỉ đến từ tiện nghi hay chất lượng phòng nghỉ, mà còn được tạo nên bởi sự chăm chút trong từng điểm chạm, từ không gian, ẩm thực đến cách thức phục vụ.



