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Michelin Guide đến Phú Quốc, khám phá ẩm thực đảo ngọc

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
01/10/2026 14:12 GMT+7

Phú Quốc chính thức trở thành điểm đến thứ tư tại Việt Nam được Michelin Guide tuyển chọn và đánh giá, sau Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Đây là bước mở rộng tiếp theo của Michelin Guide tại Việt Nam, đưa Phú Quốc vào hành trình khám phá và đánh giá ẩm thực của hệ thống cẩm nang ẩm thực quốc tế này.

Ông Gwendal Poullennec, Giám đốc quốc tế của Michelin Guide, nhận định Phú Quốc sở hữu bản sắc ẩm thực riêng, hình thành từ mối liên kết với biển cả và những sản vật địa phương đặc trưng như nước mắm và hồ tiêu.

Theo ông, điều đáng chú ý ở ẩm thực Phú Quốc là sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực làng chài mộc mạc với diện mạo ẩm thực ngày càng đa dạng, trong đó có sự tham gia của những đầu bếp đến từ nhiều quốc gia. Sự giao thoa này tạo nên một diện mạo riêng cho ẩm thực đảo ngọc.

Michelin Guide đến Phú Quốc, khám phá ẩm thực đảo ngọc - Ảnh 1.

Phú Quốc vào bản đồ Michelin

ẢNH: BTC

Độc đáo ẩm thực Phú Quốc

Ẩm thực Phú Quốc lâu nay gắn chặt với đời sống biển đảo. Hải sản tươi sống là một trong những nét đặc trưng của các món ăn địa phương, bên cạnh hồ tiêu Phú Quốc và nước mắm Phú Quốc, hai sản vật đã trở thành những dấu ấn quen thuộc khi nhắc đến ẩm thực địa phương.

Từ khu vực Dương Đông đến làng chài Hàm Ninh, những quán ăn địa phương góp phần lưu giữ cách chế biến và hương vị truyền thống của đảo. Các món ăn được xây dựng từ nguồn nguyên liệu tại chỗ, đặc biệt là hải sản, phản ánh phần nào mối quan hệ giữa cư dân Phú Quốc với biển.

Trong khi đó, sự phát triển nhanh của du lịch và hệ thống lưu trú trên đảo cũng kéo theo những thay đổi trong đời sống ẩm thực. Bên cạnh các quán ăn địa phương, Phú Quốc xuất hiện ngày càng nhiều nhà hàng với phong cách mới, được dẫn dắt bởi những đầu bếp có kinh nghiệm làm việc tại nhiều thị trường quốc tế.

Sự song hành giữa ẩm thực bản địa và những mô hình ẩm thực hiện đại tạo nên bức tranh đa dạng hơn cho đảo ngọc. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Phú Quốc trở thành điểm đến tiếp theo trong hành trình tuyển chọn của Michelin Guide tại Việt Nam.

Đội ngũ thẩm định viên của Michelin Guide sẽ tiến hành đánh giá các nhà hàng tại Phú Quốc theo phương pháp được áp dụng thống nhất trên toàn cầu. Các thẩm định viên làm việc ẩn danh, độc lập và đánh giá tập trung vào chất lượng món ăn.

Năm tiêu chí được sử dụng gồm chất lượng nguyên liệu, tài nghệ nấu ăn, sự hài hòa của hương vị, cá tính của đầu bếp thể hiện qua món ăn và sự nhất quán theo thời gian cũng như trên toàn thực đơn.

Trong hệ thống Michelin Guide, sao Michelin là một trong những danh hiệu được biết đến rộng rãi nhất. Một sao ghi nhận nhà hàng có chất lượng món ăn tốt, xứng đáng để thực khách dừng chân thưởng thức. Hai sao dành cho chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để quay lại, trong khi ba sao ghi nhận chất lượng món ăn ở mức đặc biệt, xứng đáng để thực khách lên kế hoạch đến tận nơi thưởng thức.

Bên cạnh sao Michelin, danh sách tuyển chọn còn có Bib Gourmand, dành cho những nhà hàng phục vụ món ăn chất lượng với mức giá hợp lý. Danh sách nhà hàng được tuyển chọn bởi Michelin Guide Vietnam 2027 dự kiến chính thức công bố tại lễ trao giải vào giữa năm 2027.

Michelin sao Michelin phú quốc quán ăn ngon ẩm thực Đảo Ngọc

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