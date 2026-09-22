Hồ Tràm chậm, Hòn Tre vui, Cam Ranh rộn ràng,TP.HCM thư thái cho những kì nghỉ

Từ tinh thần “du lịch theo một nhịp thong thả - slow travel” đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng giàu năng lượng, cách tận hưởng vì thế cũng trở nên đa dạng hơn. Có người tìm về Hồ Tràm để chậm lại và cảm nhận thiên nhiên; có người chọn Hòn Tre cho những ngày nghỉ nhiều âm nhạc, ẩm thực; trong khi ngay giữa Sài Gòn, một không gian nghỉ dưỡng có thể trở thành khoảng dừng để tái tạo năng lượng.

Chậm lại để cảm nhận một vùng đất - Hồ Tràm

Khi cuộc sống thường ngày đã đủ nhanh, ngày càng có nhiều người bắt đầu tìm kiếm những kì nghỉ cho phép mình chậm lại, thay vì tiếp tục chạy theo một danh sách những điều cần làm. Có lẽ vì vậy mà từ khóa về “slow travel” ngày càng được nhắc đến nhiều hơn ẢNH: @ANGSANA.HOTRAMOFFICIAL

Tại Hồ Tràm, tinh thần ấy hiện diện khá rõ trong cách trải nghiệm điểm đến. Chỉ khoảng hai giờ di chuyển từ TP.HCM qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vùng biển này đủ gần cho một chuyến đi ngắn nhưng vẫn tạo cảm giác tách khỏi nhịp sống quen thuộc của thành phố.

Ở Hồ Tràm, du khách có thể đi bộ, đạp xe, dành thêm thời gian cho một bữa ăn hoặc đơn giản là ngắm biển ẢNH: @PHAMHOANGANH_

Nếu muốn khám phá xa hơn, Bình Châu với suối khoáng nóng, những hoạt động gần thiên nhiên hay trải nghiệm đời sống địa phương cũng là những lựa chọn ẢNH: @ANGSANA.HOTRAMOFFICIAL

Ông Trần Tuấn Vinh, Tổng quản lý Angsana & Dhawa Hồ Tràm cho biết “slow travel” trước hết là không để lịch trình quyết định cách mình tận hưởng kỳ nghỉ. Một ngày có thể bắt đầu thật chậm, sau đó tùy theo tâm trạng mà lựa chọn ra ngoài khám phá hoặc ở lại nghỉ ngơi. “Có rất nhiều thứ để trải nghiệm, nhưng không nhất thiết phải trải nghiệm hết”, ông Vinh chia sẻ.

Quan trọng hơn, kỳ nghỉ không chỉ diễn ra bên trong khu lưu trú. Cây tràm bản địa, cảnh quan biển, những nguyên liệu gắn với vùng đất hay các sản phẩm thủ công địa phương đều có thể trở thành một phần câu chuyện về Hồ Tràm. Khi ấy, đi nghỉ không chỉ để “ở một nơi đẹp”, mà còn để cảm nhận mình đang thực sự ở đâu.

Tận hưởng bằng những giác quan tại Hòn Tre

Nếu Hồ Tràm gợi ra một nhịp nghỉ chậm, thì Hòn Tre, Nha Trang lại mang đến một cách tận hưởng nhiều năng lượng hơn.

Khung cảnh rực rỡ và phóng khoáng mang đậm phong cách Địa Trung Hải tại La Terrazza di Mamma ẢNH: @NHATRANGMARRIOTTRESORT

Tại Nha Trang Marriott Resort & Spa, Đảo Hòn Tre, trải nghiệm nghỉ dưỡng được mở rộng từ biển, ẩm thực đến âm nhạc và những hoạt động ngoài trời. La Terrazza di Mamma tại Clubhouse Pebble là một điểm hẹn mới, kết hợp không gian trong nhà và ngoài trời, nơi du khách có thể thưởng thức cocktail, ngắm hoàng hôn và chuyển từ một buổi chiều thư thả sang không khí lounge khi màn đêm xuống.

Các món ăn nhẹ tại mô hình trạm dừng chân container ẩm thực độc đáo ngoài trời, mang lại nhịp sống trẻ trung và tự do cho du khách ẢNH: @NHATRANGMARRIOTTRESORT

Hai điểm dừng chân Aqua Bites và The Sunset Deck cũng đưa ẩm thực ra gần hơn với không gian biển và thiên nhiên. Một bên phục vụ những món ăn nhẹ cho du khách sau các hoạt động ngoài trời, bên kia là nơi có thể ngồi lại trên bãi cỏ, thưởng thức đồ uống và ngắm khoảnh khắc cuối ngày.

Trải nghiệm tiệc bọt tuyết thú vị cho cả gia đình ẢNH: @NHATRANGMARRIOTTRESORT

Tại đây, ẩm thực không đứng riêng mà đi cùng âm nhạc và hoạt động giải trí. Vào mỗi thứ Bảy cuối cùng của mỗi tháng, Papa's Brunch tại Mamma Mia Italian Cucina sẽ mở ra bữa tiệc trưa muộn đậm chất Ý đầy năng lượng, nơi ẩm thực tinh tế hòa quyện cùng giai điệu DJ bùng nổ và không khí tiệc hồ bơi đầy hào hứng.

Hòa mình vào không khí lễ hội tại Cam Ranh

Cam Ranh lại có một cách khác để tận hưởng kỳ nghỉ: hòa mình vào không khí lễ hội và những cuộc gặp gỡ bên bàn ăn. Từ ngày 19.9 đến 4.10.2026, Oktoberfest diễn ra tại Mövenpick Resort Cam Ranh, lấy cảm hứng từ văn hóa lễ hội của vùng Bavaria.

Âm nhạc là một phần quan trọng của lễ hội với ban nhạc ba thành viên có nghệ sĩ Clemens Bohms, mang đến những giai điệu dân gian Đức cùng tiếng kèn đồng và phong cầm. Bay trực tiếp đến Việt Nam để tham dự sự kiện, ban nhạc hứa hẹn sẽ khuấy động không gian bằng những giai điệu dân ca Đức rộn ràng, tiếng kèn đồng vang dội và các màn trình diễn phong cầm tương tác bùng nổ - mang lại bầu không khí lễ hội khó quên cho du khách lưu trú, cộng đồng người nước ngoài và thực khách từ Nha Trang.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay chính là màn trình diễn quốc tế độc quyền: ban nhạc Oktoberfest 3 thành viên với sự góp mặt của nghệ sĩ mang hai dòng máu Đức - Thụy Sĩ Clemens Bohms. ẢNH: @MOVENPICKRESORTCAMRANH

Trên bàn tiệc là các món ăn đặc trưng của vùng Bavaria như pretzel, khuỷu heo, xúc xích Đức dùng cùng dưa cải chua, bên cạnh món fondue bò được chế biến ngay tại bàn ẢNH: @MOVENPICKRESORTCAMRANH

Ẩm thực cũng là một phần không thể tách rời của văn hóa Đức. Pretzel, khuỷu heo, xúc xích Đức dùng cùng dưa cải chua hay fondue bò được đưa vào thực đơn, tạo nên những món ăn để chia sẻ bên bàn tiệc. Một lễ hội bia giữa không gian biển vì thế không chỉ là câu chuyện ăn uống. Đó còn là cách để kỳ nghỉ có thêm âm thanh, cuộc gặp gỡ và một chút náo nhiệt dành cho những người muốn tận hưởng theo cách cởi mở và giàu tương tác hơn.

Một khoảng nghỉ giữa lòng thành phố

JW Garden - khu vườn trên sân thượng rộng hơn 1.000 m² - tạo nên một khoảng xanh hiếm có giữa lòng đô thị ẢNH: @JWMARRIOTTSAIGON

Không phải lúc nào muốn nghỉ ngơi cũng cần rời khỏi thành phố. Ngay giữa trung tâm TP.HCM, JW Marriott Hotel & Suites Saigon đang lựa chọn một hướng tiếp cận khác: tạo ra những khoảng dừng ngay trong nhịp sống đô thị. Sau hai năm hoạt động, khách sạn giới thiệu diện mạo mới cùng chuỗi trải nghiệm “Flavors in Bloom”, kết nối ẩm thực, rượu vang, nghệ thuật và phong cách sống.

Bếp trưởng bánh Chaiyasit Ainaeam của JW Marriott Hotel & Suites Saigon kết hợp cùng bếp trưởng bánh Nina Sanda Win từ The St. Regis Bangkok để giới thiệu Le Jeu, concept Afternoon Tea mới lấy cảm hứng từ bàn cờ, cùng Afternoon Tea Masterclass và những sáng tạo bánh thủ công dành riêng cho dịp này ẢNH: @JWMARRIOTTSAIGON

Ẩm thực cũng trở thành một phần của cách tận hưởng. Tại Nikura, ẩm thực Nikkei được kể qua sự giao thoa giữa kỹ thuật Nhật Bản và hương vị Peru; trong khi Pisco Hana Bar & Lounge tiếp nối câu chuyện bằng những sáng tạo cocktail mang tinh thần Nikkei. Trong tháng 9, “Flavors in Bloom” còn mở rộng sang những cuộc gặp gỡ giữa đầu bếp, sommelier và nghệ sĩ sáng tạo đến từ nhiều thành phố châu Á. Ẩm thực vì thế không chỉ là một bữa ăn, mà trở thành một trải nghiệm kết nối với những câu chuyện sáng tạo.



