Biển kể chuyện bằng vị mặn, phố Hội kể bằng gỗ, Đà Lạt kể bằng thông

Không khó để nhận ra một sự thay đổi trong ngành nghỉ dưỡng những năm gần đây. Đọng lại sau chuyến đi là cảm giác đã thực sự hiểu thêm về vùng đất mình đặt chân đến.

Phú Quốc kể bằng hương vị biển - Herring Bar: Khi nguyên liệu địa phương kể chuyện

Ở Nam đảo Phú Quốc, câu chuyện ấy bắt đầu từ... bữa ăn.

Tại Herring Bar thuộc Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, thực đơn mới không đơn thuần là danh sách các món hải sản, mà giống như một hành trình khám phá đảo ngọc qua từng nguyên liệu ẢNH: @PREMIERRESIDENCESPHUQUOC

Tôm sú nướng mắm nhỉ Phú Quốc, mực trứng Phú Quốc nướng hay cá biển nướng muối ớt đều được nêm nếm vừa phải, làm nổi bật hương vị nguyên bản cùng những dấu ấn đặc trưng như nước mắm nhỉ và tiêu xanh Phú Quốc. Không chỉ có biển, đảo ngọc còn được biết đến với những vườn tiêu xanh, vườn cây ăn trái và nếp sống bình dị của người dân địa phương. Những sắc màu đó cũng được gợi nhắc qua gà rẫy Phú Quốc nướng muối ớt hay sườn heo bọc mỡ chài nướng. Mỗi món đều mang cảm giác gần gũi của bữa cơm Việt, chỉ khác là được thưởng thức trong không gian khoáng đạt bên bờ biển Bãi Khem.

Tên gọi "Herring" (cá trích) đã gợi nhắc ngay đến loài cá quen thuộc của những làng chài Phú Quốc ẢNH: @PREMIERRESIDENCESPHUQUOC

Trong thực đơn của Herring Bar, những hương vị ấy được tái hiện qua gỏi cá trích, chả giò ghẹ Hàm Ninh hay gỏi hàu tái mắm ba khía, những món ăn tôn vinh sự tươi ngon của nguyên liệu và nét mộc mạc trong ẩm thực vùng biển ẢNH: @PREMIERRESIDENCESPHUQUOC

Đứng sau thực đơn là đầu bếp Huỳnh Kim Cảnh, bếp phó điều hành của khu nghỉ dưỡng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực Việt Nam. Anh chia sẻ: "Điều chúng tôi mong muốn không phải là giới thiệu thật nhiều món ăn, mà là giúp thực khách cảm nhận Phú Quốc qua từng hương vị. Khi hiểu nguyên liệu đến từ đâu và vì sao người dân nơi đây chế biến theo cách đó, bữa ăn sẽ trở thành một phần của hành trình khám phá".

Khi ngày càng nhiều điểm đến tìm cách kể câu chuyện của mình bằng văn hóa và con người thay vì chỉ bằng cảnh đẹp, thì ẩm thực đang trở thành một trong những ngôn ngữ đắc dụng ẢNH: @PREMIERRESIDENCESPHUQUOC

Để đến với hành trình ấy cũng thuận tiện hơn khi Sun PhuQuoc Airways mở rộng các đường bay kết nối Phú Quốc với nhiều thành phố trong nước và quốc tế, góp phần đưa những trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và thiên nhiên của đảo ngọc đến gần hơn với du khách.

Grand Mercure Đà Lạt - từ di sản kiến trúc thuộc địa đến nét đẹp vượt thời gian

Tọa lạc gần Ga Đà Lạt lịch sử, Grand Mercure Dalat Resort phản chiếu bản sắc văn hóa độc đáo của thành phố qua lối kiến trúc hòa quyện giữa dấu ấn Việt Nam và nét quyến rũ của các dinh thự Pháp thập niên 1920 ẢNH: @GRANDMERCURE_DALATRESORT

"Xuất hiện" giữa thành phố sương mù, Grand Mercure Dalat Resort lấy cảm hứng từ di sản kiến trúc Pháp và vẻ đẹp đặc trưng của Đà Lạt để tạo nên một khu nghỉ dưỡng mang tinh thần giao thoa giữa quá khứ và hiện đại.

Ẩn mình giữa những rừng thông và khuôn viên vườn cảnh, 12 tòa biệt thự phong cách Pháp được bố trí quanh các khoảng sân mở, với thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ các tác phẩm nghệ thuật thuộc trường phái ấn tượng của danh họa Claude Monet ẢNH: @GRANDMERCURE_DALATRESORT

Bên cạnh hồ bơi ngoài trời sở hữu không gian kiến trúc cổ điển thư thái, La Maison Wellness Spa sẽ nâng tầm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe của du khách thông qua các liệu trình đặc trưng kết hợp thảo mộc Đà Lạt ẢNH: @GRANDMERCURE_DALATRESORT

Không chỉ dừng ở kiến trúc, tinh thần Đà Lạt còn hiện diện trong hành trình ẩm thực với triết lý "farm to table", nơi nông sản địa phương được đưa vào thực đơn theo mùa, hay tại La Maison Wellness Spa với các liệu trình sử dụng thảo mộc bản địa.

Wellness ở đây không đơn thuần là chăm sóc sức khỏe, mà còn là cách để du khách cảm nhận nhịp sống chậm và sự thư thái vốn là bản sắc của phố núi ẢNH: @GRANDMERCURE_DALATRESORT

Grand Mercure Dalat Resort cũng là điểm đến lý tưởng cho các đám cưới cao cấp, sự kiện xã hội và hội nghị. Không gian hội nghị linh hoạt bao gồm sảnh đại tiệc La Belle Ballroom sang trọng - lấy cảm hứng từ sự hào nhoáng của các buổi dạ tiệc thập niên 1920, cùng các khu vực sự kiện ngoài trời tại sân vườn và bên bờ hồ bơi.

Nhaan resort & spa Hoi An - kể bằng nhịp sống di sản

Ở miền Trung, Nhaan resort & spa Hoi An, Tapestry Collection by Hilton lại chọn một cách kể khác.

Được kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế, khu nghỉ dưỡng hòa mình vào rừng dừa nước Cẩm Thanh với ngôn ngữ kiến trúc bền vững, sử dụng vật liệu tự nhiên và tôn vinh những giá trị thủ công địa phương ẢNH: FB NHAANRESORTANDSPAHOIAN

Tọa lạc tại thôn Võng Nhi, Nhaan resort & spa Hoi An mang trong mình ý nghĩa đặc biệt được hình thành từ hai từ tiếng Việt thân thuộc “nhà” và “an”, gợi nên hình ảnh một “ngôi nhà bình yên” giữa miền di sản. Triết lý ấy phản ánh cam kết của khu nghỉ dưỡng trong việc kiến tạo những trải nghiệm nghỉ dưỡng giàu tính kết nối, nơi du khách có thể cảm nhận sâu sắc nhịp sống địa phương, văn hóa bản địa và vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng của Hội An.

Từ đây, du khách dễ dàng khám phá phố cổ Hội An - di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, cùng bãi biển Cửa Đại, một trong những biểu tượng của vùng đất di sản ẢNH: FB NHAANRESORTANDSPAHOIAN

Mỗi phòng nghỉ và suite trong tổng số 174 phòng được thiết kế như một chốn nghỉ dưỡng riêng tư và thanh bình, nơi phần lớn các hạng phòng sở hữu ban công, sân vườn riêng hoặc hồ bơi, mở ra tầm nhìn hướng sông, rừng dừa nước hoặc những khoảng xanh nhiệt đới đặc trưng của khu nghỉ dưỡng.

Trải nghiệm lưu trú được hoàn thiện bởi những chi tiết nội thất được tuyển chọn kỹ lưỡng, đề cao tính bản địa và giá trị thủ công ẢNH: FB NHAANRESORTANDSPAHOIAN

Từ các vật liệu tự nhiên, sản phẩm phòng tắm thân thiện với môi trường đến minibar giới thiệu những hương vị và sản vật đặc trưng của vùng đất Hội An.

Sở hữu 4 không gian ẩm thực đặc trưng, nơi đây mang đến hành trình khám phá những hương vị đặc sắc của miền Trung Việt Nam, bao gồm nhà hàng phục vụ cả ngày, lounge, nhà hàng ven sông và quầy bar bên hồ bơi ẢNH: FB NHAANRESORTANDSPAHOIAN

Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ hướng sông, rừng dừa hoặc khu vườn nhiệt đới, NHAAN còn khuyến khích du khách bước ra khỏi khu nghỉ để trải nghiệm nghề thủ công, khám phá làng quê, thưởng thức ẩm thực miền Trung và kết nối với cộng đồng địa phương. Hội An vì thế không chỉ là một điểm đến để ngắm nhìn, mà là vùng đất để sống cùng.



