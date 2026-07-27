Từ Hội An đến Đà Lạt: Kết nối ký ức cách mạng và di sản

Chiều 27.7, tại Di tích quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng và Thư viện tỉnh Lâm Đồng khai mạc triển lãm chuyên đề "Hội An - Từ truyền thống yêu nước cách mạng đến di sản văn hóa thế giới - đô thị sáng tạo toàn cầu".

Triển lãm chuyên đề "Hội An - Từ truyền thống yêu nước cách mạng đến di sản văn hóa thế giới - đô thị sáng tạo toàn cầu" ẢNH: LÂM VIÊN

Sự kiện không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đi trước mà còn góp phần kết nối hai vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa là Hội An và Đà Lạt. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 27.7 đến 27.8.

Thông qua các tư liệu, hình ảnh trưng bày, triển lãm tưởng nhớ những chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước từng bị giam cầm trong các nhà tù của thực dân, đế quốc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng quảng bá giá trị của Di tích Nhà lao Hội An, tăng cường giao lưu chuyên môn giữa các đơn vị bảo tồn di sản, đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối văn hóa, du lịch giữa Hội An và Đà Lạt.

Pa nô giới thiệu những "hạt giống đỏ" Hội An gieo mầm trên cao nguyên Lâm Đồng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ẢNH: LÂM VIÊN

Triển lãm giới thiệu 30 pa nô với hình ảnh, tư liệu về Di tích Nhà lao Hội An và di sản văn hóa Hội An; 10 hiện vật gắn với Nhà lao Hội An cùng nhiều ấn phẩm chuyên đề. Nội dung trưng bày được chia thành ba chủ đề, trong đó nổi bật là những câu chuyện về mối liên hệ lịch sử, văn hóa giữa Hội An và Đà Lạt.

Các cựu tù và đại biểu tham quan khu trưng bày ấn phẩm chuyên đề liên quan 2 nhà lao Hội An và Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Dù cách xa về địa lý, Hội An và Đà Lạt lại có nhiều điểm giao thoa trong lịch sử đấu tranh cách mạng. Từ những "hạt giống đỏ" của Hội An lên cao nguyên khôi phục phong trào cách mạng Đà Lạt giai đoạn 1939 - 1942, sự hy sinh của những phụ nữ Kim Bồng trong vụ thảm sát Cam Ly năm 1951 đến các cuộc đấu tranh của thiếu niên yêu nước quê Hội An tại Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt giai đoạn 1971 - 1973, tất cả đã dệt nên sợi dây gắn kết bền chặt giữa hai vùng đất.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (74 tuổi), bà Nguyễn Thị Phải (71 tuổi, bìa phải) quê Hội An, trở lại Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt, nơi 2 bà bị giam cầm năm 1971 ẢNH: LÂM VIÊN

Tại triển lãm, nhiều cán bộ lãnh đạo và cựu tù Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt quê Hội An không giấu được xúc động khi nhớ lại những năm tháng bị giam cầm, tra tấn. Trong số đó có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (74 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phải (71 tuổi), những người bị địch bắt giam tại Nhà lao Hội An năm 1970 trước khi bị đày lên Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt vào năm 1971.

Bà Võ Thị Hóa xúc động kể: "Năm 1971, có 45 cựu tù từ Nhà lao Hội An bị địch đưa lên Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt giam cầm. Đến nay chỉ còn 21 người còn sống, nhiều đồng đội của tôi đã ra đi".

Hình ảnh giới thiệu Nhà lao Hội An ẢNH: LÂM VIÊN

Những lát cắt lịch sử ấy đã tạo nên mối gắn kết đặc biệt giữa phố cổ bên sông Hoài và phố núi Đà Lạt. Không chỉ gợi nhắc ký ức về một thời đấu tranh gian khó, đó còn là di sản tinh thần được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ, góp phần bồi đắp bản sắc cũng như tình cảm gắn bó giữa hai địa phương.

Hội An - từ vùng đất cách mạng đến di sản văn hóa thế giới

Bên cạnh câu chuyện về mối liên kết lịch sử giữa Hội An và Đà Lạt, triển lãm còn khắc họa hành trình phát triển của Hội An từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng trở thành Di sản văn hóa thế giới và Thành phố sáng tạo toàn cầu. Trải qua nhiều biến động lịch sử, đô thị cổ vẫn bảo tồn gần như nguyên vẹn quần thể kiến trúc cùng hàng nghìn di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc.

Hoạt động trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật dân gian, biểu diễn nghệ thuật bài chòi được nhiều người thích thú tham gia sôi nổi ẢNH: LÂM VIÊN

Cùng với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An và nhiều danh hiệu quốc tế khác, Hội An ngày càng khẳng định vị thế của một đô thị biết hài hòa giữa bảo tồn di sản với đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa như một động lực cho phát triển bền vững.

Trải nghiệm vẽ mặt nạ giấy tại triển lãm ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh không gian trưng bày, người dân và du khách còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật dân gian như thưởng thức nghệ thuật bài chòi, tìm hiểu nghề chế tác đèn lồng truyền thống Hội An và vẽ mặt nạ giấy.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, triển lãm còn mở ra cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa Hội An và Đà Lạt thông qua những câu chuyện lịch sử, ký ức cách mạng và giá trị di sản. Qua đó, sự kiện góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam đến đông đảo người dân và du khách.