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Lan tỏa lối sống xanh và tinh thần đóng góp cho xã hội

Thạch Anh
Thạch Anh
15/07/2026 17:52 GMT+7

Trong hơn 50 năm phát triển tại Việt Nam, Panasonic luôn kiên định với cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe toàn diện của người dân.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Panasonic luôn chú trọng các hoạt động trách nhiệm xã hội, tập trung vào môi trường và giáo dục – hai nền tảng quan trọng thiết yếu cho phát triển bền vững. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới trung hòa carbon, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam vì một tương lai khỏe mạnh và bền vững”, đại diện Panasonic Việt Nam chia sẻ.

Được triển khai trên toàn cầu từ năm 2013, chương trình Light Up The Future (Thắp sáng tương lai) đã trao tặng khoảng 130.000 đèn năng lượng mặt trời tại 36 quốc gia. Không chỉ mang đến nguồn sáng, chương trình còn góp phần mở rộng cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển sinh kế cho các cộng đồng chưa có điện lưới.

Lan tỏa lối sống xanh và tinh thần đóng góp cho xã hội- Ảnh 1.

Sáng kiến của Panasonic được đánh giá cao vì những đóng góp thiết thực cho cộng đồng địa phương tại những nơi chưa có điện lưới

Ảnh: Panasonic

Tại Việt Nam, Panasonic đã trao tặng hơn 4.100 đèn năng lượng mặt trời tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa. Những năm gần đây, chương trình còn kết hợp với sáng kiến Đại sứ Gen G, tạo cơ hội để các bạn trẻ trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng như tổ chức lớp học STEM và môi trường cho học sinh, thu gom pin cũ và đổi pin sinh thái, qua đó lan tỏa lối sống xanh và tinh thần đóng góp cho xã hội.

Quả ngọt từ hành trình lan tỏa sống xanh

Nhờ những nỗ lực đó, Panasonic liên tiếp ghi dấu ấn tại 3 giải thưởng uy tín. Trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026, Panasonic Electric Works Việt Nam được vinh danh trong top 10 Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động, trong khi Panasonic System Networks Việt Nam góp mặt trong top 30 Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam. Trước đó, ngày 26.6 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Tập đoàn Panasonic Holdings được trao giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp châu Á. 

Cũng trong tháng 6.2026, Panasonic Việt Nam tiếp tục được vinh danh với giải thưởng top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2026 ở hạng mục Hoạt động CSR nổi bật. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong 3 lĩnh vực trọng tâm gồm bảo vệ môi trường, giáo dục và giải quyết các vấn đề xã hội. Nổi bật là hành trình trồng hơn 1,3 triệu cây xanh trên khắp Việt Nam; chương trình mang trải nghiệm STEM đến hơn 100.000 học sinh; chương trình thúc đẩy thanh niên hành động vì môi trường…

Hiện tại, đơn vị đang thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất và triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội vì một tương lai khỏe mạnh và bền vững của Việt Nam.

Panasonic sống xanh Panasonic Vietnam môi trường

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