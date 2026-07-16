Chạm vào ký ức, viễn du khắp Việt Nam cùng những 'tọa độ' thời thượng

Báo cáo từ American Express chỉ ra 81% du khách khao khát kết nối ẩm thực địa phương, mở ra xu hướng dịch chuyển từ ngắm cảnh đơn thuần sang hành trình trải nghiệm vị giác sâu sắc.

Bứt phá đặc quyền cùng IHG: Tận hưởng phong cách sống thượng lưu

Các loại cocktail đặc trưng tại INK360, Flamingo Restaurant & Bar, Pool Bites tại voco Quang Binh Resort ẢNH: @IHGHOTELSj

Mùa hè này, tập đoàn quản lý khách sạn IHG Hotels & Resorts mở ra một chương trình đầy lôi cuốn mang tên “Sizzling Summer Fest”. Cho đến hết ngày 31.8, các hội viên IHG One Rewards sẽ được nhân đôi điểm thưởng khi bước vào thế giới ẩm thực và phong cách sống thượng lưu tại 50 nhà hàng, quầy bar sang trọng bậc nhất Việt Nam.

Đó là khoảnh khắc bạn ngồi tại nhà hàng Roku thuộc InterContinental Halong Bay Resort, vừa thưởng thức tinh hoa ẩm thực Nhật Bản đương đại dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng lừng danh Andy Huỳnh, vừa thu vào tầm mắt vẻ đẹp lung linh của vịnh biển về đêm từ tầng 10 ẢNH: @INTERCONTINENTAL_HALONGBAY

Đó còn là trải nghiệm cực kỳ thời thượng tại INK 360 - không gian rooftop lounge trên tầng 19 của InterContinental Phu Quoc, nơi bạn nhâm nhi ly cocktail sáng tạo mang hương vị địa phương trong lúc ngắm hoàng hôn buông xuống đại dương bao la ẢNH: @INK360PHUQUOC

Nếu muốn tìm kiếm một sân khấu trình diễn ẩm thực đỉnh cao giữa lòng Hà Nội, Stellar Teppanyaki tại tòa tháp Landmark 72 sẽ đánh thức mọi giác quan của bạn bằng kỹ nghệ nướng bàn sắt với bò Wagyu A4 và tôm hùm thượng hạng.

Stellar Teppanyaki là một điểm đến ẩm thực đầy tính nghệ thuật, là sân khấu trình diễn của ẩm thực Nhật Bản được tái hiện một cách sống động ẢNH: @IHGHOTELS

Dù là một buổi chiều ngẫu hứng hay một buổi tối thư thái, Pool Bar là khoảng lặng bình yên để trò chuyện cùng bạn bè, kết nối với những người bạn đồng hành phương xa, hay đơn giản là tựa lưng thư giãn và hòa mình vào hơi thở của biển cả.

Trong khi đó, Flamingo Restaurant tại voco Quang Binh lại mang đến không gian bếp mở sống động tôn vinh sản vật theo mùa và Pool Bar của voco Scenia Bay Nha Trang sẵn sàng vỗ về bạn bằng những làn gió biển mát lành bên ly vang thượng hạng ở tầng 5

ẢNH: @IHGHOTELS

Bầu không khí lễ hội ngập tràn hương vị này không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn nối dài qua các thiên đường du lịch Đông Nam Á và Hàn Quốc, biến mỗi kỳ nghỉ của bạn thành một chuỗi ký ức xa hoa và đáng nhớ.

Chu du bản địa cùng Tru by Hilton: 14 cửa ngõ mở ra vạn trải nghiệm

Với 14 khách sạn hiện diện tại 14 điểm đến trên cả nước, Tru by Hilton mở ra những trải nghiệm lưu trú trẻ trung, hiện đại, kết nối du khách với sự đa dạng về văn hóa, cảnh quan và nhịp sống địa phương trên hành trình khám phá Việt Nam ẢNH: TRU BY HILTON

Chuỗi 14 khách sạn Tru by Hilton xuất hiện như một nét chấm phá đầy hứng khởi trên bản đồ lưu trú Việt Nam. Không còn là những căn phòng nghỉ rập khuôn, mỗi không gian tại đây được tái định nghĩa bằng ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng giàu công năng, kết hợp cùng khu vực sảnh ngập tràn năng lượng. Bước qua cánh cửa của khách sạn, bạn có thể lập tức hòa mình vào nhịp sống biên thùy Đông Bắc tại Lạng Sơn, ngắm nhìn mây ngàn Tây Bắc từ Lào Cai, hay chạm tay vào kỳ quan thế giới tại vịnh Hạ Long. Bên bờ biển, Tru by Hilton Ha Long Hon Gai Centre đưa du khách đến gần nhịp sống của Hạ Long, một thành phố biển hiện đại được định hình bởi cảnh quan kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận.

Dấu chân viễn du cứ thế nối dài qua vùng đất cội nguồn trung du Việt Trì, xuôi về miền bắc bình dị Nam Định (cũ), Thái Bình (cũ), rồi hòa vào nhịp thở đương đại đan xen di sản trăm năm giữa lòng Thủ đô Hà Nội

ẢNH: TRU BY HILTON

Càng tiến về phía Nam, hành trình lại càng giàu sắc điệu với năng lượng biển khơi tại Đà Nẵng, nét thư thái của Quảng Nam, hương vị cà phê nồng nàn nơi cao nguyên Buôn Ma Thuột, và khép lại bằng vẻ đẹp mộc mạc của sông nước Cần Thơ, Hậu Giang. Mỗi khách sạn Tru by Hilton cũng mang trong mình dấu ấn riêng của điểm đến, khơi gợi những kết nối chân thực với văn hóa địa phương.

Tru by Hilton Hau Giang City Centre mở ra hành trình khám phá Đồng bằng sông Cửu Long ẢNH: TRU BY HILTON

Các bức tranh tường tại sảnh lấy cảm hứng từ những nét đặc trưng của từng vùng đất, trong khi khu vực Truly Local chia sẻ những gợi ý từ chính đội ngũ khách sạn về địa điểm ăn uống, mua sắm, tham quan và những trải nghiệm đáng khám phá trong khu vực lân cận.

Dù lưu trú tại Tru by Hilton Hanoi Station giữa lòng Thủ đô, Tru by Hilton Da Nang City Centre bên dải duyên hải miền Trung, Tru by Hilton Buon Ma Thuot City Centre tại Tây Nguyên hay Tru by Hilton Can Tho Cai Khe ở Đồng bằng sông Cửu Long, du khách vẫn có thể cảm nhận tinh thần Tru đầy hứng khởi, đồng thời kết nối với nét đặc trưng riêng của mỗi điểm đến.

Khúc hoài niệm từ Quán Bụi Heritage: Khi di sản chạm vào vị giác

Nếu chuyến hành trình xuyên Việt khơi dậy khát vọng tự do, thì không gian của Quán Bụi Heritage tại số 16 Trần Cao Vân, phường Sài Gòn, TP.HCM lại như một khoảng lặng bình yên vỗ về tâm hồn..

Đánh dấu chặng đường 15 năm gìn giữ phong vị Việt, Quán Bụi Group chính thức giới thiệu Quán Bụi Heritage

ẢNH: TRÂM ANH

Được khởi dựng từ cảm hứng về vẻ đẹp Đông Dương và ký ức của Sài Gòn những năm 1990, Quán Bụi tái hiện một không gian nơi con người có thể tạm gác lại những vội vã bên ngoài để tìm về cảm giác bình yên, thân thuộc của một “không khí cơm nhà” ẢNH: TRÂM ANH

Nhà sáng lập Danh Trần từng tâm sự rằng di sản của Quán Bụi chẳng đâu xa xôi, nó nằm ngay trong hơi ấm của gia đình, trong một bữa cơm tươm tất với đủ món canh, thịt, cá. Cái hay của Quán Bụi Heritage là cách họ đưa văn hóa truyền thống vào không gian một cách tự nhiên như hơi thở: từ quầy gốm Sa Đéc mang đậm dấu ấn làng nghề, những giọt nước mắm Cà Ná đượm vị biển khơi, cho đến bức tường ký ức kể câu chuyện 15 năm thăng trầm.

Thực đơn tại Quán Bụi Heritage là một tổng phổ đa sắc, nhiều cung bậc hương vị, giới thiệu hàng chục phong vị từ khắp các dải đất Việt Nam, cân bằng hài hòa giữa nông sản địa phương, hải sản tươi và các loại thịt, món cá bông lau kho tộ (trái) nổi danh của quán và canh sấu sườn non ẢNH: TRÂM ANH

Bạn sẽ tìm thấy chút nồng đượm của phương Nam mùa nước nổi qua đĩa gỏi tép đồng rau má hoa điên điển ẢNH: TRÂM ANH

Thực đơn nơi đây là một bản giao hưởng vị giác đưa thực khách chu du qua nhiều miền cảm xúc, từ sự phá cách đầy tinh tế của món nem ngao cuộn mỡ chài độc quyền dùng kèm bánh hỏi đến món gà da giòn, chả cá thác lác mang đến kết cấu giòn rụm, dai nhẹ. Ký ức tuổi thơ lại ùa về bên niêu cá nục kho cà miền Trung đậm đà được kho liu riu rục xương, ăn kèm lớp cơm cháy vàng ươm, giòn rụm. Và để xoa dịu cái oi ả của ngày hè, nồi lẩu trái sấu sườn non mang vị chua thanh tao chuẩn Bắc bộ sẽ là cái kết trọn vẹn cho một buổi sum vầy, trước khi thực khách lên tầng thượng lộng gió của Nhậu Bụi để tận hưởng một khoảng lặng cho riêng mình.



