Khám phá Moscow dễ hơn với cẩm nang du lịch bằng tiếng Việt

Lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Moscow giờ đây không còn quá khó với du khách Việt. Thủ đô nước Nga vừa đưa vào hoạt động phiên bản tiếng Việt của nền tảng du lịch chính thức Discover Moscow, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin về điểm tham quan, lịch trình, sự kiện và các dịch vụ du lịch ngay trước khi khởi hành.



Phiên bản tiếng Việt của nền tảng Discover Moscow cung cấp thông tin về điểm tham quan, sự kiện và gợi ý lịch trình, giúp du khách Việt dễ dàng chuẩn bị cho chuyến đi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Moscow quan tâm nhiều hơn tới thị trường khách Việt

Thay vì phải tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, du khách có thể tra cứu bằng tiếng Việt các địa danh nổi tiếng như Điện Kremlin, Quảng trường Đỏ, Vườn Alexander hay các bảo tàng, công viên, khu mua sắm và nhà hàng. Nền tảng cũng gợi ý hành trình theo mùa, giới thiệu các sự kiện đang diễn ra cùng nhiều kinh nghiệm hữu ích để khám phá thành phố.

Đây là một trong những động thái cho thấy Moscow đang dành sự quan tâm nhiều hơn tới thị trường khách Việt. Theo thống kê của ngành du lịch thành phố, năm 2025 có khoảng 42.000 lượt khách Việt Nam đến Moscow. Riêng quý I/2026, thành phố đã đón 9.100 lượt khách, phản ánh nhu cầu du lịch vẫn tăng trưởng ổn định.

Không chỉ thuận lợi hơn về thông tin, việc đến Moscow cũng ngày càng dễ dàng nhờ chính sách thị thực điện tử dành cho công dân Việt Nam với thời gian xử lý khoảng 4 ngày. Bên cạnh đó, khoảng 32 chuyến bay thẳng mỗi tuần kết nối Moscow với các thành phố của Việt Nam giúp rút ngắn thời gian di chuyển và mang đến nhiều lựa chọn cho du khách.

Nếu lần đầu đặt chân đến Moscow, du khách có thể bắt đầu hành trình từ những công trình mang tính biểu tượng như Điện Kremlin, Quảng trường Đỏ hay Nhà thờ Thánh Basil. Những người yêu nghệ thuật có thể dành thời gian ghé Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Pushkin hoặc Phòng trưng bày Tretyakov, nơi lưu giữ nhiều tác phẩm kinh điển của Nga.

Với các gia đình, thành phố có nhiều lựa chọn giải trí như Trung tâm Triển lãm toàn Nga (VDNKh), Bảo tàng Vũ trụ học, công viên giải trí Dream Island hay các trung tâm khoa học tương tác dành cho trẻ em.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách quốc tế yêu thích là hệ thống tàu điện ngầm Moscow. Không chỉ là phương tiện giao thông công cộng, nhiều ga tàu còn được ví như những “cung điện dưới lòng đất” nhờ kiến trúc tráng lệ, những bức tranh khảm và đèn chùm mang đậm dấu ấn lịch sử.

Mùa hè cũng là thời điểm lý tưởng để khám phá Moscow. Nhiệt độ dễ chịu hơn nhiều so với các vùng nhiệt đới, trong khi hơn 140 công viên và không gian xanh như Gorky Park, Zaryadye, Kolomenskoye hay Tsaritsyno mang đến những khoảng nghỉ thư thái giữa lòng đô thị.

Du khách tham quan Quảng trường Đỏ và Điện Kremlin, những điểm đến biểu tượng của Moscow thu hút đông đảo khách quốc tế ẢNH: MOSCOW CITY TOURISM COMMITTEE CUNG CẤP

Trong suốt mùa hè, dự án “Mùa hè tại Moscow” biến cả thành phố thành một không gian lễ hội với hàng trăm buổi hòa nhạc, triển lãm, chợ ẩm thực, hoạt động thể thao và trải nghiệm dành cho gia đình tại hơn 500 địa điểm. Đây cũng là dịp để du khách cảm nhận nhịp sống địa phương thay vì chỉ tham quan các điểm đến nổi tiếng.

Những năm gần đây, Moscow cũng đẩy mạnh giao lưu du lịch với Việt Nam thông qua các chương trình xúc tiến tại Hà Nội và TP.HCM, các chuyến khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành và nhiều hoạt động văn hóa. Việc tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại trung tâm Moscow năm 2025 đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân Nga, đồng thời tạo thêm cầu nối cho hoạt động du lịch giữa hai nước.

Với hệ thống thông tin bằng tiếng Việt, chính sách nhập cảnh thuận lợi và ngày càng nhiều chuyến bay kết nối, Moscow đang từng bước trở thành điểm đến dễ khám phá hơn đối với du khách Việt. Với những người yêu lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật hay muốn tận hưởng một mùa hè mát mẻ giữa không gian xanh, thủ đô nước Nga đang có thêm nhiều lý do để đưa vào danh sách những hành trình đáng trải nghiệm.