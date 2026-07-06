Từ núi rừng Tây Bắc, qua nắng gió miền Trung, rồi xuôi về phương Nam, "Đất - Nước" là hành trình theo dấu những miền nông sản đã làm nên bản sắc của ẩm thực Việt.

Dấu ấn của nguyên liệu bản địa hiện diện thật rõ nét trong thực đơn "Đất - Nước". Món khai vị cóc chín Cần Thơ, cà na Đồng Tháp... mang theo tinh thần của miền sông nước Tây Nam bộ: dân dã, tươi lành và giàu sức sống ẢNH: GIANG VŨ

Vẻ đẹp của "Vườn rau củ theo mùa" là một bản giao hưởng giàu hương vị giữa đồng bằng và non cao với giá đậu nành Bình Dương - sùng thảo Lai Châu - bông đậu sương Cần Giuộc - rau má đất Tiền Giang - nấm đùi gà baby Đắk Lắk và nấm linh chi Bình Phước ẢNH: @HUMSIGNATURE.VIETNAM

Không thể không nhắc đến một "báu vật" sùng thảo (còn được gọi là đông trùng đá), là loại củ quen thuộc, sinh trưởng trong lòng đất ẩm ở những triền núi cao Lai Châu, nơi sương phủ quanh năm.

Không dễ để nhận ra sùng thảo giữa thảm cỏ núi rừng. Phần thân lá mảnh mai trông như một loại cỏ dại, chỉ những người quen mùa, quen đất mới biết nơi tìm thấy những củ trắng ngà xoắn nhẹ như "con tằm" đang cuộn mình ngủ yên trong đất ẢNH: @HUMSIGNATURE.VIETNAM

Trong đời sống vùng cao, loại củ này thường xuất hiện trong các bữa ăn gia đình hoặc được ngâm rượu như một nguyên liệu dân gian để bồi bổ cơ thể.

Trong thực đơn "Đất - Nước", có lẽ món tạo nên điểm chạm thị giác bay bổng chính là "Đậu hũ tươi - mướp hương Tiền Giang", như một đóa hoa giữa nước hồ thu trong vắt ẢNH: TRÂM ANH

Món súp từ giống mướp hương sinh trưởng giữa miền đất phù sa Tiền Giang kết hợp cùng đậu hũ trứng, ngưu bàng, nấm hương và đậu Hà Lan có vị ngọt thanh với mùi thơm dịu tự nhiên là món quà thanh tao dành cho vị giác.

Trong khi đó, món "Mì chuối Huế" mang đến hương vị của loại chuối già lùn bản địa Việt Nam, gắn bó đặc biệt với đời sống của đồng bào Pa Cô tại vùng núi A Lưới, TP.Huế ẢNH: @HUMSIGNATURE.VIETNAM

Trái chuối nhỏ, thịt chắc, vị ngọt đậm và thơm dịu khi chín. Nhờ khí hậu vùng cao và đất núi giàu khoáng, chuối giữ được độ dẻo cùng hương thơm rất riêng so với nhiều giống chuối đồng bằng.

Bên cạnh kỹ thuật chế biến và nghệ thuật bài trí, mỹ thực thực vật "Đất - Nước" còn như lời tự tình để sản vật chậm rãi kể về những miền đất quê hương mình.

Bông đậu sương Cần Giuộc, Long An mang sắc tím thật thơ của vùng đất nằm giao thoa giữa sông nước Cửu Long và vùng đất Gia Định xưa ẢNH: @HUMSIGNATURE.VIETNAM

Đậu tuyết đơm trái xanh, ủ vị ngọt thơm trên những triền đất đỏ bazan trong khí hậu se lạnh quanh năm của Đà Lạt, mơ Hương Tích ẩn chứa cái lạnh của núi đá miền Bắc, hay nước cất bạch liên Huế lưu giữ nét thanh nhã và truyền thống của vùng đất cố đô xưa.