Từ núi rừng Tây Bắc, qua nắng gió miền Trung, rồi xuôi về phương Nam, "Đất - Nước" là hành trình theo dấu những miền nông sản đã làm nên bản sắc của ẩm thực Việt.
Không thể không nhắc đến một "báu vật" sùng thảo (còn được gọi là đông trùng đá), là loại củ quen thuộc, sinh trưởng trong lòng đất ẩm ở những triền núi cao Lai Châu, nơi sương phủ quanh năm.
Trong đời sống vùng cao, loại củ này thường xuất hiện trong các bữa ăn gia đình hoặc được ngâm rượu như một nguyên liệu dân gian để bồi bổ cơ thể.
Món súp từ giống mướp hương sinh trưởng giữa miền đất phù sa Tiền Giang kết hợp cùng đậu hũ trứng, ngưu bàng, nấm hương và đậu Hà Lan có vị ngọt thanh với mùi thơm dịu tự nhiên là món quà thanh tao dành cho vị giác.
Trái chuối nhỏ, thịt chắc, vị ngọt đậm và thơm dịu khi chín. Nhờ khí hậu vùng cao và đất núi giàu khoáng, chuối giữ được độ dẻo cùng hương thơm rất riêng so với nhiều giống chuối đồng bằng.
Bên cạnh kỹ thuật chế biến và nghệ thuật bài trí, mỹ thực thực vật "Đất - Nước" còn như lời tự tình để sản vật chậm rãi kể về những miền đất quê hương mình.
Đậu tuyết đơm trái xanh, ủ vị ngọt thơm trên những triền đất đỏ bazan trong khí hậu se lạnh quanh năm của Đà Lạt, mơ Hương Tích ẩn chứa cái lạnh của núi đá miền Bắc, hay nước cất bạch liên Huế lưu giữ nét thanh nhã và truyền thống của vùng đất cố đô xưa.