Mùa trăng trở lại bằng những câu chuyện dịu dàng của ký ức và đoàn viên

Từ ký ức về chiếc trống bỏi, hương hoa mộc thoảng trong đêm thu, đến hình ảnh lễ hội bên dòng sông hay nhịp sống Sài Gòn hiện đại, mỗi bộ sưu tập ( BST) đều mang theo một "bản sắc" riêng. Điều đó khiến mùa trăng năm nay trở thành hành trình thưởng thức bằng cả vị giác lẫn cảm xúc.

Pan Pacific Hà Nội: Hương mộc và vẻ đẹp của thời gian - hương mộc lưu niên

Trong BST Hương mộc lưu niên, Pan Pacific Hà Nội chọn một lối kể chuyện rất Á Đông: lấy hương hoa mộc làm điểm tựa cho những miền ký ức dịu dàng ẢNH: @PANPACIFICHANOI

Thiết kế hộp bánh sử dụng gam màu trầm ấm, điểm ánh kim vàng như một nốt nhạc lặng trong bản giao hưởng mùa đoàn viên ẢNH: @PANPACIFICHANOI

Với 18 mẫu hộp bánh đa dạng, BST tập mang đến nhiều lựa chọn từ các hộp bánh truyền thống 4 bánh, 8 bánh đến các dòng hộp VIP thượng hạng kết hợp cùng trà và các loại đồ uống có cồn cao cấp. Đặc biệt là quà tặng giá đỡ bút nghệ thuật - món quà tinh tế gửi gắm yêu thương, kết nối thân tình.

Điều thú vị là thương hiệu không chỉ dừng ở vẻ ngoài sang trọng. 8 loại nhân từ hạt sen long nhãn, đậu xanh sữa dừa đến cà phê phô mai hay hồng trà được sắp xếp cố định theo từng mẫu hộp để tạo nên những “câu chuyện vị giác” khác nhau ẢNH: @PANPACIFICHANOI

Một cách tiếp cận cho thấy bánh Trung thu đang dần trở thành trải nghiệm được thiết kế có chủ ý, thay vì chỉ là món quà biếu quen thuộc.

The Bloom: Thanh âm của sản vật Việt, của mùa chín

Thanh âm mùa chín của The Bloom lại giống một chuyến đi qua các miền đất Việt Nam ẢNH: THEBLOOM.VN

Từ bánh pía Vĩnh Xương hơn trăm năm tuổi, hoa cúc chanh dây trồng tại Gia Lai, mật ong rừng Chi Pâu đến những chiếc vali đan tay của làng nghề Phú Vinh hay túi cỏ bàng Phò Trạch, bộ quà mang theo tinh thần “mỗi sản vật là một thanh âm của đất”.

Bộ quà Trung thu xưa 2026 kể câu chuyện làng nghề thủ công qua chiếc vali đan tay từ làng nghề Phú Vinh (Hà Nội) gần 400 tuổi, hay những túi đựng quà làm từ cỏ bàng Phò Trạch (Huế), nơi vẫn còn những người thợ âm thầm gìn giữ một nghề đan đã hơn 400 năm. Từ những sợi cỏ bàng được thu hái, phơi nắng và đan hoàn toàn bằng tay, chiếc túi mang theo vẻ đẹp giản dị nhưng bền bỉ ẢNH: THEBLOOM.VN

Trong những thức quà cho Trung thu năm nay, The Bloom chọn thêm một thanh âm mới từ thiên nhiên - hoa cúc chanh dây. Được trồng tại các trang trại hữu cơ trên cao nguyên Kon Hà Nừng, Gia Lai, giống hoa đặc biệt này mang hương thơm tự nhiên gợi nhớ trái chanh dây chín, sắc vàng óng sau khi sấy và tạo nên chén trà trong veo như màu mật, mang đến một trải nghiệm thưởng trà khác biệt, với cảm giác thư thái, cân bằng mà hương hoa tự nhiên đem lại.

Đặc biệt, hình ảnh chiếc trống bỏi được chuyển hóa thành hộp quà khiến nhiều người dễ liên tưởng đến ký ức Trung thu xưa, những đêm rước đèn, tiếng trống vang lên trong con hẻm nhỏ và niềm háo hức của tuổi thơ ẢNH: THEBLOOM.VN

Với tinh thần tôn vinh nông sản bản địa và nghề thủ công Việt Nam, bộ quà Trung thu xưa 2026 của The Bloom được sáng tạo với 12 hộp quà, giỏ quà giàu thẩm mỹ, đa dạng trong chất liệu và dáng hình, mở ra một mùa trăng đậm bản sắc Việt, gắn kết những giá trị truyền thống qua từng thức quà tinh tế và đầy ý nghĩa.

Đây cũng là xu hướng đáng chú ý của mùa trăng năm nay: quà tặng không chỉ để thưởng thức mà còn để lưu giữ như một vật phẩm kỷ niệm.

Le Méridien Saigon: Khi hộp bánh bước lên sàn diễn

Trong số các BST ra mắt sớm, Khởi hội Long Giang - Festivals of Golden River của Le Méridien Saigon có lẽ là cái tên gây tò mò nhất ẢNH: @LEMERIDIENSAIGON

Lấy cảm hứng từ thời Lê Trung Hưng và những lễ hội ven sông, thương hiệu đã hợp tác cùng các họa sĩ trẻ để tạo nên tác phẩm mỹ thuật độc quyền cho hộp bánh. Nhưng điểm nhấn thực sự nằm ở màn kết hợp với Khoa thiết kế thời trang, trường Đại học Hoa Sen, nơi những chiếc hộp bánh xuất hiện trên sàn catwalk như một phụ kiện thời trang. Sự kiện đánh dấu một bước đi táo bạo của thương hiệu khi kết hợp văn hóa truyền thống, nghệ thuật hội họa và ngôn ngữ thời trang đương đại trong một không gian nghệ thuật duy mỹ.

BST Đi mần của NTK Hannie Đinh kết hợp cùng hộp bánh River Glow (trái) và BST Her Loom của NTK Đới Thị Ngân Phương kết hợp cùng hộp bánh Golden River ẢNH: @LEMERIDIENSAIGON

Ý tưởng “một hộp bánh có thể trở thành chiếc vali, chiếc rương nhỏ hay vật phẩm nghệ thuật” phản ánh rõ sự chuyển mình của thị trường quà tặng Trung thu: tính ứng dụng và khả năng tái sử dụng đang được đặt ngang hàng với yếu tố thẩm mỹ.

Tác phẩm mỹ thuật được sáng tạo riêng biệt cho bộ sưu tập Khởi Hội Long Giang và sở hữu độc quyền bởi Le Méridien Saigon ẢNH: @LEMERIDIENSAIGON

Savouré: Dấu ấn Sài Gòn trong từng hộp quà

Với Saigon Signature Mooncake 2026, Savouré chọn kể câu chuyện về một Sài Gòn vừa hiện đại vừa giàu ký ức ẢNH: @SAVOURE_BAKERY

Các hộp quà mang tên Bến Thành, Thịnh Vượng, Phú Quý, Sung Túc, Đoàn Viên hay Nét Sài Gòn đều gắn với những biểu tượng quen thuộc của thành phố. Hộp “Bến Thành” lấy cảm hứng từ ngôi chợ trăm năm tuổi, trong khi “Nét Sài Gòn” lại mang tinh thần trẻ trung với hình ảnh chú thỏ và dáng hộp như chiếc lồng đèn nhỏ.

Điểm làm nên dấu ấn của Savouré Saigon Signature Mooncake nằm ở hương vị đặc trưng của Sài Gòn - nơi các dòng bánh thập cẩm được khách hàng yêu thích, cùng dòng bánh nhân bọc nhân độc đáo do Savouré tiên phong, tạo nên bản sắc riêng cho thương hiệu ẢNH: @SAVOURE_BAKERY

Bên cạnh việc duy trì chất lượng của các hương vị đã tạo dấu ấn như thập cẩm Sài Gòn, thanh long dừa hạt dưa, tinh than tre trứng muối tan chảy hay bánh dẻo hoa đậu biếc chanh dây, Savouré tiếp tục khẳng định cam kết về nguyên liệu với vị bánh sô cô la tan chảy thuộc dòng Cacao trace - chương trình cacao bền vững, đảm bảo chất lượng và truy xuất nguồn gốc cụ thể.