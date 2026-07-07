Đi theo những cung đường để 'nếm' trọn một Việt Nam nhiều sắc vị

Bãi biển riêng, hồ bơi vô cực hay phòng nghỉ hướng biển không còn là những yếu tố quyết định sức hút của một khu nghỉ dưỡng, hôm nay, cuộc cạnh tranh đã dịch chuyển sang một "địa hạt" khác.

Du khách không còn chỉ hỏi "ở đâu đẹp?", mà bắt đầu hỏi "ở đó có gì để khám phá?", "ăn gì như người bản địa?" hay "mình sẽ mang về câu chuyện gì sau chuyến đi?".

Radisson Blu Resort Cam Ranh là một trong những điểm dừng chân nổi bật của chiến dịch "RHG Road Trip", kết nối trải nghiệm nghỉ dưỡng bên biển với hành trình khám phá cảnh quan, văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam ẢNH: @RADISSONBLU_RESORTCAMRANH

Theo nhiều báo cáo về xu hướng du lịch toàn cầu, nhu cầu trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương đang ngày càng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.

Xu hướng này đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi du khách, đặc biệt là thế hệ Millennials và gen Z, ưu tiên những chuyến đi mang tính trải nghiệm hơn là "check in" đơn thuần. Một cung đường đẹp, một quán ăn lâu năm, một làng chài hay một phiên chợ địa phương đều có thể trở thành lý do để lựa chọn điểm nghỉ dưỡng.

Radisson Hotel Group với chiến dịch RHG Road Trip

Là chiến dịch hợp tác cùng các nhà sáng tạo nội dung trên khắp ba miền đất nước, "RHG Road Trip" kết nối và quảng bá ẩm thực địa phương, vẻ đẹp thiên nhiên và trải nghiệm lưu trú đầy phong cách tại các khách sạn và resort thuộc tập đoàn Radisson Hotel ở các cung đường duyên hải Nam Trung bộ, Vịnh Hạ Long và Phú Quốc.

Ba nhà sáng tạo nội dung Quỷ Cốc Tử (trái), Ninh Tito (giữa) và Người Lớn Thong Dong (phải) sẽ đồng hành cùng chiến dịch "RHG Road Trip", mang đến những góc nhìn riêng về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực trên ba cung đường trải dài khắp Việt Nam ẢNH: @RADISSONBLU_RESORTCAMRANH

Thay vì quảng bá từng khách sạn riêng lẻ, tập đoàn xây dựng ba hành trình xuyên Việt, kết nối các khu nghỉ dưỡng với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực từng vùng miền.

Điểm đáng chú ý là những hành trình này sẽ được kể lại bởi các nhà sáng tạo nội dung có phong cách riêng. Quỷ Cốc Tử mang đến góc nhìn điện ảnh về cảnh quan và văn hóa ven biển; Ninh Tito tiếp cận bằng lăng kính ẩm thực; còn Người Lớn Thong Dong khai thác chiều sâu văn hóa và nhịp sống địa phương. Những video, bộ ảnh hay câu chuyện trên mạng xã hội vì thế không chỉ quảng bá khách sạn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam.

Từ trái sang phải: Radisson Resort Phan Thiet,Radisson Resort Mui Ne và Radisson Hotel Danang - ba điểm dừng chân trên Hành trình Duyên hải miền Trung thuộc chiến dịch "RHG Road Trip" cùng Radisson Blu Resort Cam Ranh ẢNH: @RADISSONBLU_RESORTCAMRANH

Ba cung đường được thiết kế mang ba sắc thái khác nhau. Hành trình dọc duyên hải Nam Trung bộ kéo dài 9 ngày đưa du khách từ TP.HCM qua Phan Thiết, Mũi Né, Cam Ranh đến Đà Nẵng. Trên hành trình ấy, những đồi cát trắng, làng chài ven biển, bãi biển Cam Ranh hay nhịp sống trẻ trung của Đà Nẵng được kết nối bằng những hương vị đặc trưng như bánh căn, lẩu thả, tôm hùm Bình Ba hay mì Quảng.

"Việt Nam là đất nước của những hành trình khám phá. Mỗi vùng miền đều sở hữu cảnh quan, văn hóa ẩm thực và nhịp điệu du lịch riêng. Và du lịch trải nghiệm mang đến cho du khách một cách tiếp cận mang tính cá nhân hơn để cảm nhận trọn vẹn sự phong phú đó", ông Stevan Bajic - Quản lý Cấp cao về Tiếp thị, khu vực châu Phi & Đông Nam Á - Thái Bình Dương, Radisson Hotel Group chia sẻ.

Radisson Blu Hotel Ha Long Bay - điểm dừng chân trên Cung đường Di sản phương Bắc, nơi du khách có thể tận hưởng tầm nhìn hướng Vịnh Hạ Long trong không gian nghỉ dưỡng hiện đại ẢNH: @RADISSONBLUHOTEL_HALONGBAY

Trong khi đó, cung đường di sản phương Bắc lại chọn nhịp điệu chậm hơn khi nối Hà Nội với Vịnh Hạ Long trong 3 ngày 2 đêm. Không chỉ có kỳ quan thiên nhiên thế giới, hành trình còn đưa du khách khám phá những quán ăn lâu đời, thưởng thức chả mực Hạ Long, bún hải sản hay sữa chua truyền thống như một phần của trải nghiệm điểm đến.

Radisson Blu Resort Phu Quoc là điểm dừng chân của hành trình khám phá Đảo Ngọc, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng bên bờ biển cùng cơ hội khám phá thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực đặc trưng của Phú Quốc ẢNH: @RADISSONBLURESORT_PHUQUOC

Ở phía Nam, Phú Quốc được kể bằng nhịp sống biển đảo với những cung đường ven biển, làng chài Hàm Ninh, chợ đêm và các món ăn đặc trưng như bún quậy, bún kèn hay hải sản tươi sống. Các khu nghỉ dưỡng Radisson trở thành điểm dừng chân, nhưng không phải là "đích đến" duy nhất của chuyến đi.

Không chỉ Radisson Hotel Group, nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng cũng đang chuyển hướng từ kinh doanh lưu trú sang kiến tạo trải nghiệm.

Hành trình ẩm thực ba miền trên một bàn tiệc

Sailing Club Leisure Group tổ chức đêm tiệc mang tên The Seamless Six Hands Dinner tại Lumiere Byblos Villa ẢNH: @SAILINGCLUBPHUQUOC

Trong suốt 3 giờ đồng hồ, thực khách của Sailing Club Leisure Group đã cùng nhau bước vào chuyến du hành vị giác xuyên Việt - từ Bắc chí Nam ẢNH: @SAILINGCLUBPHUQUOC

Những món ăn quen thuộc được tái hiện đầy sáng tạo và tinh tế từ ba bếp trưởng đến từ Hạ Long, Phú Quốc, và Mũi Né: Chả mực Hạ Long om sả sốt xoài, bún riêu cá hồi, gà cuộn áp chảo với sốt mắc mật, cơm tấm sườn Iberico… Tất cả dẫn lối đến điểm kết đầy bất ngờ - chiếc bánh flan được “tái định nghĩa” bởi vị đầu bếp người Mỹ, mang đến những tầng hương vị mới mẻ và đầy cảm xúc.

Tại SailingClubLeisureGroup, ẩm thực không chỉ là món ăn, mà là một hành trình trải nghiệm - dòng chảy bền bỉ đã được nuôi dưỡng suốt hơn 30 năm ẢNH: @SAILINGCLUBPHUQUOC

Ngay trong sự kiện, Sailing Club Leisure Group cũng công bố kế hoạch mở rộng ra miền Bắc với dự án Sailing Club Hạ Long, dự kiến khai trương vào năm 2027. Đây không chỉ là bước mở rộng địa lý mà còn cho thấy xu hướng các thương hiệu nghỉ dưỡng đang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm thay vì phát triển từng khách sạn riêng lẻ.

Sailing Club Leisure Group hiện vận hành nhiều thương hiệu và điểm đến tại Việt Nam, bao gồm Sailing Club Signature Resort Phú Quốc, Beach Club, SOUL Boutique Hotel và Sailing Club Mũi Né ẢNH: @SAILINGCLUBPHUQUOC

Mỗi điểm đến mang bản sắc riêng biệt, nhưng đều được xây dựng trên nền tảng chung của thương hiệu: chất lượng dịch vụ quốc tế, bản sắc Việt Nam và tinh thần Hospitality Our Way.



