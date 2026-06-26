Vì sao du khách đổ về Phú Quốc, Hạ Long, Ninh Vân Bay và Cam Ranh?

Từ Phú Quốc, Hạ Long đến Ninh Vân Bay và Cam Ranh, những điểm đến nghỉ dưỡng đang mở rộng khái niệm "tận hưởng" bằng các trải nghiệm được thiết kế ngày càng sâu sắc và đa chiều.
Seta - nhà hàng Quảng Đông cao cấp đầu tiên tại Phú Quốc
Tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc), La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton vừa bổ sung thêm một dấu ấn mới trên bản đồ ẩm thực đảo ngọc với sự xuất hiện của Seta - nhà hàng Trung Hoa - Quảng Đông cao cấp đầu tiên tại Phú Quốc.
Từ những chiếc há cảo gấp 13 nếp thủ công, sủi cảo dầu ớt cho đến các món hải sản cao cấp hay thịt quay giòn bì, mỗi món ăn đều được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật. Không gian bếp mở cùng tầm nhìn hướng về bầu trời pháo hoa mỗi đêm khiến Seta trở thành địa điểm lý tưởng cho những buổi hẹn hò, gặp gỡ gia đình hay các dịp kỷ niệm đặc biệt.
Không chỉ dừng lại ở món ăn, nhà hàng còn mang đến trải nghiệm thưởng trà mang đậm chiều sâu văn hóa Trung Hoa. Nghi thức "yum cha" được tái hiện như một phần không thể thiếu của hành trình khám phá, nơi trà trở thành cầu nối giữa ẩm thực, đối thoại và những khoảnh khắc sẻ chia.
Yulong Mansion - ẩm thực Quảng Đông cao cấp bên bờ vịnh di sản
Sự am hiểu sâu sắc cả về tinh thần ẩm thực bản địa lẫn khẩu vị người Việt giúp ông tạo nên những món ăn vừa giữ được tính nguyên bản, vừa dễ dàng chinh phục thực khách trong nước.
Bên cạnh các món dim sum thủ công, thực khách còn có cơ hội khám phá những hương vị đặc trưng của miền Bắc Trung Quốc và Tứ Xuyên qua các nguyên liệu thượng hạng như bò Kobe, heo Iberico hay hải sản địa phương
ẢNH: @YULONG_MANSION
Điểm nhấn đặc biệt là món vịt quay Bắc Kinh được nướng bằng gỗ thông theo quy trình cầu kỳ kéo dài nhiều ngày.
Nếu ẩm thực đang trở thành một lý do để du khách lựa chọn điểm đến, thì sức khỏe và sự cân bằng lại là yếu tố ngày càng được ưu tiên trong các kỳ nghỉ cao cấp.
Six Senses Ninh Van Bay được vinh danh
Một ngày tại đây có thể bắt đầu bằng việc quan sát voọc chà vá chân đen trong môi trường tự nhiên, đi bộ xuyên rừng, chèo thuyền trên vịnh, lặn ngắm san hô hoặc kết thúc bằng bữa tối riêng tư bên hầm rượu.
Thay vì xem spa là một dịch vụ đơn lẻ, khu nghỉ dưỡng xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe xuyên suốt từ giấc ngủ, dinh dưỡng, vận động cho đến sức khỏe tinh thần.
Các chương trình như Sleep With Six Senses, Wellness Screening hay Eat With Six Senses giúp du khách hiểu rõ hơn về cơ thể và xây dựng lối sống cân bằng ngay trong kỳ nghỉ. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều du khách quốc tế tìm kiếm khi lựa chọn điểm đến nghỉ dưỡng trong những năm gần đây.
Mövenpick Resort Cam Ranh - với chuỗi hoạt động 'Move with the Summer Groove'
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đại dương và tinh thần kết nối gia đình, chương trình được thiết kế cho nhiều thế hệ du khách với các hoạt động trải dài từ nghệ thuật tái chế, thể thao biển, lễ hội sô cô la, lễ hội mùa hè Thụy Sĩ cho đến các sự kiện trung thu và Oktoberfest phiên bản nhiệt đới.
Điểm nhấn thú vị là hành trình tương tác "Mio's Journey Home", nơi du khách đồng hành cùng nhân vật cá voi nhỏ Mio trong các thử thách khám phá khu nghỉ dưỡng. Thông qua đó, những thông điệp về bảo vệ môi trường biển, lòng tốt và tinh thần sẻ chia được lồng ghép một cách nhẹ nhàng.
Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội để khám phá, kết nối và tạo nên những ký ức mới. Dù bạn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu đầy hứng khởi, những trải nghiệm ẩm thực độc đáo hay những phút giây thư giãn tuyệt đối bên biển xanh, luôn có một nhịp điệu mùa hè đang chờ bạn khám phá tại Mövenpick Resort Cam Ranh.