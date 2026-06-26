Vì sao du khách đổ về Phú Quốc, Hạ Long, Ninh Vân Bay và Cam Ranh?

Từ Phú Quốc, Hạ Long đến Ninh Vân Bay và Cam Ranh, những điểm đến nghỉ dưỡng đang mở rộng khái niệm "tận hưởng" bằng các trải nghiệm được thiết kế ngày càng sâu sắc và đa chiều.

Seta - nhà hàng Quảng Đông cao cấp đầu tiên tại Phú Quốc

Lấy cảm hứng từ chữ "seta" trong tiếng Ý nghĩa là "lụa", nhà hàng dệt nên sự giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực Trung Hoa - Quảng Đông truyền thống và phong cách hiện đại đầy tinh tế ẢNH: @LAFESTAPHUQUOC

Tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc), La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton vừa bổ sung thêm một dấu ấn mới trên bản đồ ẩm thực đảo ngọc với sự xuất hiện của Seta - nhà hàng Trung Hoa - Quảng Đông cao cấp đầu tiên tại Phú Quốc.

Với hơn ba thập kỷ gắn bó tại những nhà bếp đạt sao Michelin danh giá nhất khu vực, bếp trưởng Victor Ho mang đến Thị trấn Hoàng Hôn linh hồn của ẩm thực Trung Hoa - Quảng Đông đích thực ẢNH: @LAFESTAPHUQUOC

Tại Seta, mỗi món ăn là một kiệt tác và mỗi thực khách đều được chào đón bằng sự hiếu khách chân thành, xuất phát từ trái tim ẢNH: @LAFESTAPHUQUOC

Từ những chiếc há cảo gấp 13 nếp thủ công, sủi cảo dầu ớt cho đến các món hải sản cao cấp hay thịt quay giòn bì, mỗi món ăn đều được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật. Không gian bếp mở cùng tầm nhìn hướng về bầu trời pháo hoa mỗi đêm khiến Seta trở thành địa điểm lý tưởng cho những buổi hẹn hò, gặp gỡ gia đình hay các dịp kỷ niệm đặc biệt.

Nghi thức thưởng trà sẽ giúp mỗi thực khách chạm sâu hơn về văn hóa Trung Hoa khi trải nghiệm tại Seta ẢNH: @LAFESTAPHUQUOC

Không chỉ dừng lại ở món ăn, nhà hàng còn mang đến trải nghiệm thưởng trà mang đậm chiều sâu văn hóa Trung Hoa. Nghi thức "yum cha" được tái hiện như một phần không thể thiếu của hành trình khám phá, nơi trà trở thành cầu nối giữa ẩm thực, đối thoại và những khoảnh khắc sẻ chia.

Yulong Mansion - ẩm thực Quảng Đông cao cấp bên bờ vịnh di sản

Ở phía bắc, InterContinental Halong cũng đang tạo nên sức hút riêng với Yulong Mansion - nhà hàng được định vị như một điểm hẹn mới của ẩm thực Quảng Đông cao cấp bên bờ vịnh di sản ẢNH: @YULONG_MANSION

Dẫn dắt nhà hàng là bếp trưởng Kang Wing Shing, người Quảng Đông đã có gần ba thập niên sinh sống tại Việt Nam ẢNH: @YULONG_MANSION

Sự am hiểu sâu sắc cả về tinh thần ẩm thực bản địa lẫn khẩu vị người Việt giúp ông tạo nên những món ăn vừa giữ được tính nguyên bản, vừa dễ dàng chinh phục thực khách trong nước.

Bên cạnh các món dim sum thủ công, thực khách còn có cơ hội khám phá những hương vị đặc trưng của miền Bắc Trung Quốc và Tứ Xuyên qua các nguyên liệu thượng hạng như bò Kobe, heo Iberico hay hải sản địa phương ẢNH: @YULONG_MANSION

Điểm nhấn đặc biệt là món vịt quay Bắc Kinh được nướng bằng gỗ thông theo quy trình cầu kỳ kéo dài nhiều ngày.

Không gian nhà hàng với bốn phòng ăn riêng cùng tầm nhìn hướng ra vịnh Hạ Long mang đến trải nghiệm riêng tư và sang trọng cho các cuộc gặp gỡ gia đình, đối tác hay những buổi tiệc đặc biệt ẢNH: @YULONG_MANSION

Nếu ẩm thực đang trở thành một lý do để du khách lựa chọn điểm đến, thì sức khỏe và sự cân bằng lại là yếu tố ngày càng được ưu tiên trong các kỳ nghỉ cao cấp.

Six Senses Ninh Van Bay được vinh danh

Six Senses Ninh Van Bay được Travel + Leisure Southeast Asia Luxury Awards 2026 vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có danh hiệu khu nghỉ dưỡng có hồ bơi xuất sắc nhất Việt Nam và khu nghỉ dưỡng có spa xuất sắc thứ ba ẢNH: @SIXSENSESNINHVANBAY

Nằm biệt lập giữa thiên nhiên nguyên sơ của bán đảo Hòn Hèo, khu nghỉ dưỡng mang đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn được cá nhân hóa theo nhu cầu từng du khách ẢNH: @SIXSENSESNINHVANBAY

Một ngày tại đây có thể bắt đầu bằng việc quan sát voọc chà vá chân đen trong môi trường tự nhiên, đi bộ xuyên rừng, chèo thuyền trên vịnh, lặn ngắm san hô hoặc kết thúc bằng bữa tối riêng tư bên hầm rượu.

Điều làm nên khác biệt của Six Senses Ninh Van Bay nằm ở triết lý wellness toàn diện ẢNH: @SIXSENSESNINHVANBAY

Thay vì xem spa là một dịch vụ đơn lẻ, khu nghỉ dưỡng xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe xuyên suốt từ giấc ngủ, dinh dưỡng, vận động cho đến sức khỏe tinh thần.

Các chương trình như Sleep With Six Senses, Wellness Screening hay Eat With Six Senses giúp du khách hiểu rõ hơn về cơ thể và xây dựng lối sống cân bằng ngay trong kỳ nghỉ. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều du khách quốc tế tìm kiếm khi lựa chọn điểm đến nghỉ dưỡng trong những năm gần đây.

Mövenpick Resort Cam Ranh - với chuỗi hoạt động 'Move with the Summer Groove'

Không nhấn mạnh vào sự tĩnh lặng hay chiều sâu văn hóa, Mövenpick Resort Cam Ranh mang đến bầu không khí sôi động với chuỗi hoạt động kéo dài suốt 6 tháng mang tên "Hòa nhịp cùng mùa hè sôi động - Move with the summer groove"

ẢNH: @MOVENPICKRESORTCAMRANH

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đại dương và tinh thần kết nối gia đình, chương trình được thiết kế cho nhiều thế hệ du khách với các hoạt động trải dài từ nghệ thuật tái chế, thể thao biển, lễ hội sô cô la, lễ hội mùa hè Thụy Sĩ cho đến các sự kiện trung thu và Oktoberfest phiên bản nhiệt đới.

Xuyên suốt mùa hè, “Move with the Summer Groove” là chuỗi sự kiện theo chủ đề kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách ở mọi lứa tuổi ẢNH: @MOVENPICKRESORTCAMRANH

Điểm nhấn thú vị là hành trình tương tác "Mio's Journey Home", nơi du khách đồng hành cùng nhân vật cá voi nhỏ Mio trong các thử thách khám phá khu nghỉ dưỡng. Thông qua đó, những thông điệp về bảo vệ môi trường biển, lòng tốt và tinh thần sẻ chia được lồng ghép một cách nhẹ nhàng.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, du khách vẫn có thể tận hưởng những khoảnh khắc thư thái quen thuộc như yoga bình minh bên biển, liệu trình spa, tiệc BBQ ngoài trời hay đơn giản là một buổi chiều ngắm biển tại Bãi Dài ẢNH: @MOVENPICKRESORTCAMRANH

Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội để khám phá, kết nối và tạo nên những ký ức mới. Dù bạn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu đầy hứng khởi, những trải nghiệm ẩm thực độc đáo hay những phút giây thư giãn tuyệt đối bên biển xanh, luôn có một nhịp điệu mùa hè đang chờ bạn khám phá tại Mövenpick Resort Cam Ranh.



