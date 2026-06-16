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‘Lời giải’ cho ẩm thực vỉa hè: Quy hoạch bài bản, giữ trọn ‘hồn’ phố
Video Đời sống
Ẩm thực đường phố TP.HCM: Giữ 'hồn' đô thị, vẹn đường mưu sinh – Kỳ 2

‘Lời giải’ cho ẩm thực vỉa hè: Quy hoạch bài bản, giữ trọn ‘hồn’ phố

Khang Phúc - Anh Anh
Một khu vực ẩm thực đường phố tập trung, hợp pháp với đầy đủ tiện ích như: không gian tổ chức hợp lý, bãi giữ xe trật tự, tủ điện riêng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm là điều mà thực khách lẫn tiểu thương đều mong muốn.

Ở kỳ trước, chúng ta đã nhắc đến nỗi nơm nớp của cả người bán lẫn người mua khi thưởng thức ẩm thực trên những vỉa hè tự phát. Để giải quyết bài toán hạ tầng và trật tự đô thị, TP.HCM đã bắt đầu thí điểm những tuyến phố ẩm thực đêm bài bản, tiêu biểu như Phố đêm Chợ Lớn (ở phường Bình Tây). Tại đây, chính quyền cấp phép hoạt động, quy hoạch rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Không còn cảnh nhếch nhác hay tâm lý "vừa ăn vừa chạy", không gian này mang đến một trải nghiệm an toàn, văn minh nhưng vẫn giữ được mức giá bình dân vốn có.

‘Lời giải’ cho ẩm thực vỉa hè: Quy hoạch bài bản, giữ trọn ‘hồn’ phố - Ảnh 1.

Phố đêm Chợ Lớn thu hút nhiều thực khách mỗi đêm

ẢNH: KHANG PHÚC - ANH ANH

Không chỉ làm hài lòng thực khách, những khu phố được quy hoạch này còn tháo gỡ trực tiếp "nỗi niềm" của các hộ kinh doanh. Thay vì cảnh thấp thỏm chạy phạt trên vỉa hè, giờ đây họ được ban quản lý hỗ trợ từ nguồn điện, bãi rác cho đến an ninh. Đổi lại, mỗi tiểu thương phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chừa lối đi cho người bộ hành và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

‘Lời giải’ cho ẩm thực vỉa hè: Quy hoạch bài bản, giữ trọn ‘hồn’ phố

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