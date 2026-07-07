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Tạo không gian sống lành mạnh cho gia đình Việt

Thạch Anh
Thạch Anh
07/07/2026 09:00 GMT+7

Dòng điều hòa thế hệ mới I-Series Smart Inverter tích hợp AI, mang đến trải nghiệm làm mát thông minh, tạo không gian lành mạnh và tiết kiệm năng lượng được thiết kế riêng cho người dùng Đông Nam Á.

Vào những ngày thời tiết nắng nóng, nhiều người tiêu dùng đắn đo về việc tìm kiếm dòng điều hòa phù hợp với điều kiện gia đình song vẫn đảm bảo việc tiết kiệm điện. Sự ra đời của dòng điều hòa I-Series Smart Inverter mang thông điệp: “Airflow Built for You” (Luồng không khí được xây dựng cho bạn) đáp ứng nỗi lo này của nhiều người. 

Đây là dòng sản phẩm thể hiện định hướng lấy con người làm trung tâm, vì người dùng thông qua công nghệ nhận diện con người, lọc khí, tiết kiệm năng lượng, vận hành êm ái, dịch vụ hậu mãi tận tâm, dễ tiếp cận.

Tạo không gian lành mạnh qua ứng dụng AI

Tạo không gian sống lành mạnh cho gia đình Việt- Ảnh 1.

ShinFlow chính thức “chào sân” thị trường Đông Nam Á, ra mắt dòng máy lạnh thế hệ mới với AI

Ảnh: ShinFlow

Dòng điều hòa ShinFlow I-Series Smart Inverter được thiết kế cho các hộ gia đình Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu về cuộc sống thoải mái, tiện lợi, tiết kiệm năng lượng, vì sức khỏe. Các tính năng nổi bật gồm chế độ tiết kiệm đến 40% điện năng; công nghệ tự động điều chỉnh luồng gió dựa trên khả năng nhận diện người dùng trong phòng; điều khiển bằng giọng nói và wi-fi; vận hành siêu êm; khử khuẩn UVC; cùng hệ thống lọc không khí tiên tiến.

Theo thử nghiệm, sản phẩm có thể tiết kiệm đến 40% điện năng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành. Công nghệ này tối ưu mức tiêu thụ năng lượng dựa trên điều kiện phòng, nhiệt độ và thói quen sử dụng, đồng thời vẫn duy trì sự thoải mái tối đa”, đại diện ShinFlow Nhật Bản chia sẻ.

Đặc biệt, dòng điều hòa này được điều chỉnh theo nhu cầu đặc thù của từng thị trường. Tại Việt Nam, sản phẩm tập trung vào các tính năng tiết kiệm năng lượng đáng kể, điều khiển thông minh hơn, đảm bảo chất lượng không khí tốt hơn, luồng gió phân bổ đồng đều hơn.

Được biết ShinFlow là thương hiệu điều hòa có nền tảng R&D Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan, vừa chính thức ra mắt tại Đông Nam Á và chọn Việt Nam là thị trường chiến lược. Tại đây, ShinFlow áp dụng chính sách 1 đổi 1 trong 2 năm, bảo hành 4 năm cho toàn bộ máy và 12 năm cho máy nén. Đại diện thương hiệu cho biết đang xây dựng mạng lưới dịch vụ trên toàn quốc, với quy trình bảo hành minh bạch, tốc độ phản hồi nhanh và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp.

Điều hòa máy điều hòa I-Series Smart Inverter ShinFlow

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