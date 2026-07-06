Chiếc điện thoại gập 'độc lạ' đang khiến Gen Z mê mẩn

Sau khi gây chú ý khi trình làng phiên bản tái hiện của chiếc máy tính Commodore 64 mang tên C64 Ultimate vào cuối năm ngoái, thương hiệu nổi tiếng với những sản phẩm điện tử từ thập niên 1980, Commodore tiếp tục ra mắt mẫu điện thoại gập Callback 8020.

Callback 8020 đáp ứng lối sống tối giản mà Gen Z đang hướng đến ẢNH: Commodore

Được thiết kế với cảm hứng từ những năm đầu thập niên 2000, Callback 8020 không chỉ thu hút thế hệ Z (Gen Z) mà còn cả những người thuộc thế hệ Millennial. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại gập thông thường mà được thiết kế để giúp người dùng giảm thiểu thời gian sử dụng màn hình một cách tự nhiên, với việc chặn các ứng dụng mạng xã hội và trình duyệt web ở cấp độ hệ thống.

Các tính năng chính trên Callback 8020

Mặc dù cấu hình phần cứng khiêm tốn so với các smartphone cao cấp, như chip MediaTek Helio G81, RAM 4 GB và camera Sony 48 MP, nhưng Callback 8020 vẫn hỗ trợ âm thanh HD và các tập tin lossless.

Các thông số kỹ thuật trang bị trên Callback 8020 ẢNH: Commodore

Callback 8020 chạy trên hệ điều hành SailOS tùy chỉnh. Mặc dù có khả năng tương thích với 99% ứng dụng Android, nhưng một số nền tảng nhắn tin như Slack và Discord không được hỗ trợ, trong khi WhatsApp và SMS được cài đặt sẵn. Đặc biệt, Callback 8020 còn có tính năng nhắn tin dự đoán T9 và đèn LED thông báo, giúp mang lại cảm giác hoài cổ cho người dùng.

Được chào bán với mức giá khởi điểm 399 USD, Callback 8020 sẽ có mặt trên thị trường với 5 màu sắc khác nhau. Commodore đang tiếp nhận đơn đặt hàng cho Callback 8020 trước khi giao máy đến tay khách hàng vào cuối năm nay.

Chiếc điện thoại gập không dành cho mọi người

Commodore đang nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa công nghệ hiện đại và cổ điển và có vẻ như công ty đã gia nhập thị trường đúng thời điểm khi nhu cầu về các thiết bị tối giản ngày càng tăng. Callback 8020 không chỉ là một món đồ hoài niệm mà còn thể hiện cam kết của công ty trong việc đưa điện toán cổ điển trở lại.

Nếu mong đợi các tính năng hiện đại, người dùng nên tránh xa Callback 8020 ẢNH: Commodore

Mục tiêu chính của Commodore là khuyến khích người dùng giảm thiểu thời gian sử dụng công nghệ phức tạp, ngắt kết nối khỏi mạng xã hội và internet, đồng thời tập trung vào những trải nghiệm đơn giản. Theo một khảo sát gần đây của YouGov, 47% người trưởng thành dưới 30 tuổi cho biết họ đang cố gắng giảm thời gian sử dụng màn hình. Đây là lý do giải thích tại sao giới trẻ ngày càng quan tâm đến các thiết bị công nghệ cũ và nhu cầu ngắt kết nối với thế giới số.