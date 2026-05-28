Lý do nhiều người bắt đầu quay lưng với smartphone cao cấp

Khi mua sắm thiết bị công nghệ mới, nhiều người thường có xu hướng tìm kiếm sản phẩm mới nhất và tốt nhất. Đặc biệt trong lĩnh vực smartphone, không ít người cảm thấy muốn chi tiền cho những mẫu cao cấp đắt đỏ, đầy đủ tính năng. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng đúng.

Mặc dù các mẫu smartphone cao cấp thường được trang bị những nâng cấp về tính năng, thông số kỹ thuật và thiết kế, nhưng người dùng thông thường có thể không cần đến tất cả những điều đó. Thực tế, nhiều tính năng cao cấp hiện đã có mặt trên các dòng tầm trung và thậm chí cả giá rẻ. Đây là điều đặc biệt quan trọng vì nhiều tính năng người dùng cần không nhất thiết phải chi tiêu cho mẫu cao cấp.

Để ví dụ, khi so sánh giữa Galaxy S26 Ultra và Galaxy S26 tiêu chuẩn, mặc dù Galaxy S26 Ultra có màn hình lớn hơn, camera cải tiến và pin mạnh hơn, tuy nhiên Galaxy S26 vẫn là một chiếc điện thoại mạnh mẽ với camera tốt và trải nghiệm phần mềm gần như tương đương. Tương tự, khi so sánh iPhone 17 Pro với iPhone 17, phiên bản cơ bản vẫn mang lại giá trị tuyệt vời, đáp ứng hầu hết nhu cầu của người dùng.

Google cũng có lựa chọn hấp dẫn như Pixel 10a, với thời lượng pin tốt và khả năng chạy các ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) hiệu quả, mặc dù có thông số kỹ thuật thấp hơn so với Pixel 10 Pro.

Người mua smartphone ngày càng kỹ lưỡng

Khi phân tích kỹ lưỡng, người dùng có thể nhận thấy sự khác biệt giữa các mẫu smartphone cao cấp và tầm trung không phải lúc nào cũng đáng kể. Nếu chỉ cần chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội, một chiếc camera tầm trung hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu. Đối với những người không phải là game thủ chuyên nghiệp hay người sáng tạo nội dung, smartphone tầm trung hoặc thậm chí giá rẻ cũng có thể xử lý tốt các tác vụ hằng ngày.

Dĩ nhiên, vẫn có lý do để đầu tư vào một smartphone cao cấp, đặc biệt cho những người cần tính năng nâng cao như camera độ phân giải cao hay khả năng xử lý mạnh mẽ. Nhưng đối với nhu cầu cơ bản, việc chọn phiên bản tiêu chuẩn có thể giúp người dùng tiết kiệm hàng triệu đồng. Nếu sau này cảm thấy cần nâng cấp, người dùng luôn có thể đổi máy hoặc nâng cấp lên phiên bản cao hơn.