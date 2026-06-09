'Chữa lành' giữa Mù Cang Chải đến biệt thự triệu đô bên vịnh di sản

Từ núi rừng Tây Bắc đến những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, nhiều khu nghỉ dưỡng đang kể những câu chuyện rất khác nhau về nghệ thuật tận hưởng.

'Chữa lành' giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Giữa những thửa ruộng bậc thang được người Mông gìn giữ suốt hàng trăm năm, Garrya Mù Cang Chải mang đến một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt nhất hiện nay ẢNH: @GARRYAMUCANGCHAI

Mỗi sáng thức dậy, trước mắt là những lớp mây trôi trên triền núi và những thửa ruộng bậc thang trải dài bất tận ẢNH: @GARRYAMUCANGCHAI

Không phải những công trình đồ sộ hay sự xa hoa phô trương, sức hút của Garrya nằm ở khả năng đưa du khách trở về với thiên nhiên và chính mình ẢNH: @GARRYAMUCANGCHAI

Không gian kiến trúc tre kết hợp hoa văn thổ cẩm Mông truyền thống tạo cảm giác gần gũi, thư thái ẢNH: @GARRYAMUCANGCHAI

Tại Garrya Mù Cang Chải, mỗi hành trình nghỉ dưỡng là lời mời tìm về sự an yên qua nhịp sống chậm giữa thiên nhiên nguyên sơ, những liệu pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện dựa trên khoa học, cùng những trải nghiệm văn hóa bản địa hơn 400 năm của đồng bào Mông nơi đây - được thiết kế nhằm nuôi dưỡng sự tái tạo, sống cân bằng và sức khỏe bền vững.

Điểm nhấn đặc biệt là hành trình thủy trị liệu 13 bước tại 8lements Spa cùng các liệu pháp chuông xoay giúp cơ thể và tinh thần tìm lại sự cân bằng ẢNH: @GARRYAMUCANGCHAI

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, việc được ngủ giữa núi rừng, hít thở bầu không khí trong lành và lắng nghe âm thanh của thiên nhiên đang trở thành một dạng xa xỉ mới.

InterContinental HaLong Bay resort bước vào 'cuộc chơi' nghỉ dưỡng siêu sang

Nếu Garrya đại diện cho xu hướng wellness giữa thiên nhiên thì InterContinental Halong Bay Resort lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về nghỉ dưỡng cao cấp.

Halong Bay Estate là kiệt tác biệt thự nghỉ dưỡng 6 phòng ngủ, nép mình bên bãi cát mịn màng, sở hữu tầm nhìn ngoạn mục hướng ra vịnh di sản ẢNH: @INTERCONTINENTAL_HALONGBAY

Nằm ngay trên bãi cát trắng hướng ra vịnh Hạ Long, khu nghỉ dưỡng đang góp phần thay đổi hình ảnh của điểm đến vốn lâu nay gắn với các hành trình tham quan trong ngày. Điểm nhấn đặc biệt là dịch vụ đầu bếp riêng phục vụ thực đơn theo yêu cầu, từ bữa sáng, trà chiều đến cocktail buổi tối ngay tại biệt thự.

Không chỉ có lưu trú, InterContinental Halong Bay còn đầu tư mạnh vào trải nghiệm ẩm thực với nhà hàng Quảng Đông Yulong Mansion được dẫn dắt bởi bếp trưởng người Hồng Kông có nhiều năm sinh sống tại Việt Nam ẢNH: @INTERCONTINENTAL_HALONGBAY

Tại đây, tinh hoa ẩm thực Quảng Đông được kết hợp cùng kỹ thuật chế biến hiện đại trong không gian sang trọng và tinh tế. Thực khách có thể thưởng thức các món dimsum thủ công, khám phá hương vị đặc sắc của miền Bắc Trung Quốc và Tứ Xuyên thông qua thực đơn được xây dựng từ những nguyên liệu tuyển chọn như hải sản địa phương, bò Kobe, heo Iberico và đặc biệt là món vịt quay Bắc Kinh nướng gỗ thông trong 42 ngày.

Bếp trưởng Andy Huỳnh (thứ hai từ trái sang) sẽ đưa ẩm thực Nhật Bản tại nhà hàng Roku sang một chương mới với nhiều dấu ấn riêng ẢNH: @INTERCONTINENTAL_HALONGBAY

Cũng trong tháng 6 này, Roku, nhà hàng Nhật Bản đương đại kết hợp sky bar (Star Bar) trên tầng 10 của khu nghỉ dưỡng sẽ bước sang một chương mới dưới sự điều hành của bếp trưởng kiêm nhiệm mới Andy Huynh.

Anmira Hoi An Village of Arts & Culture - 'ngôi làng' nghệ thuật giữa lòng Hội An

Anmira Hoi An Village of Arts & Culture chọn cách chạm đến cảm xúc du khách bằng những giá trị văn hóa bản địa ẢNH: @ANMIRAHOIAN

Những khung gỗ chắc chắn, mái ngói truyền thống và tường vôi mộc mạc tạo nên ngôn ngữ kiến trúc gần gũi với đời sống địa phương. Bao quanh bởi khu vườn nhiệt đới và hướng nhìn ra cánh đồng lúa, Anmira mang theo cảm giác của một ngôi làng yên bình: đủ gần phố cổ để kết nối di sản, đủ rộng mở để chạm đến nhịp sống đồng quê và biển cả.

Nằm giữa cánh đồng lúa An Mỹ, không gian nơi đây gợi nhớ đến hình ảnh một ngôi làng Hội An thanh bình với những khu vườn nhiệt đới, mái ngói truyền thống và những khoảng sân ngập nắng ẢNH: @ANMIRAHOIAN

Điều khiến Anmira trở nên khác biệt là cách kết nối lưu trú với nghệ thuật, thủ công và đời sống địa phương ẢNH: @ANMIRAHOIAN

Anmira Hoi An tiếp tục phát triển các hoạt động thủ công và văn hóa như một phần quan trọng của trải nghiệm lưu trú. Những workshop này được xây dựng với mong muốn tạo nên những điểm chạm ý nghĩa, nơi giá trị văn hóa và nghệ thuật được cảm nhận qua đôi tay, giác quan và sự tập trung vào quá trình sáng tạo. Một buổi sáng đạp xe quanh làng quê, một workshop thủ công hay đơn giản là bữa ăn nhìn ra cánh đồng lúa cũng đủ để du khách cảm nhận một Hội An sâu lắng hơn phía sau những con phố đông đúc.

The Westin Resort & Spa Cam Ranh: Khi niềm vui cũng trở thành liệu pháp chữa lành

Cam Ranh đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm với biển xanh trong vắt và những ngày nắng vàng rực rỡ ẢNH: @THEWESTINCAMRANH

Nhân dịp Global Wellness Day 2026, The Westin Resort & Spa Cam Ranh mang đến một cách tiếp cận mới về sức khỏe thông qua chủ đề #JoyMagenta, nơi niềm vui được xem là một phần quan trọng của hành trình wellness.

Khách tham quan sẽ được chuẩn bị tai nghe để có thể vừa thư thái cảm nhận nghệ thuật và âm thanh tại không gian đa giác quan Sensory Escape của The Westin Resort & Spa Cam Ranh ẢNH: @THEWESTINCAMRANH

Bên cạnh các lớp yoga, pilates hay liệu trình massage bằng thanh tre tại Heavenly Spa by Westin, điểm nhấn đáng chú ý là không gian Sensory Escape kết hợp Sonic Reset. Ánh sáng, âm thanh, mùi hương và nghệ thuật được kết hợp để tạo nên một trải nghiệm đa giác quan giúp cơ thể thư giãn sâu hơn. Đây cũng là nơi diễn ra triển lãm ảnh về môi trường và hệ sinh thái "Những cuộc gặp gỡ sinh thái - The Longan Tree" của nhiếp ảnh gia Thiện Trường nhắc nhở rằng sức khỏe của con người luôn gắn liền với thiên nhiên. Sự chăm sóc sức khỏe tại khu nghỉ còn mở rộng sang những trải nghiệm giàu tính khám phá. Bộ dụng cụ phục hồi cơ thể từ Hyperice xuất hiện như một người bạn đồng hành dành cho những vị khách yêu thích vận động.

Các hoạt động “wellness” miễn phí được sắp xếp kỹ lưỡng nhằm truyền cảm hứng sống khỏe cho mỗi khách hàng sau mỗi kỳ nghỉ ẢNH: @THEWESTINCAMRANH

The Westin Resort & Spa Cam Ranh cho thấy wellness không còn bó hẹp trong spa hay phòng tập mà có thể hiện diện trong từng khoảnh khắc của kỳ nghỉ.

WorldHotels Long Beach Resort Phú Quốc - hoàng hôn và nhịp sống biển đảo đầy cảm hứng

Nếu 4 điểm đến trên mang màu sắc tĩnh lặng và chiêm nghiệm, WorldHotels Long Beach Resort Phú Quốc lại đại diện cho tinh thần năng động của đảo ngọc ẢNH: @WORLDHOTELS_LONGBEACHRESORT

Nằm tại trung tâm Dương Đông, khu nghỉ dưỡng sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện với các điểm vui chơi, mua sắm và khám phá của Phú Quốc.

Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ hiện đại, spa và hồ bơi hướng biển, điểm nhấn lớn nhất nằm ở những trải nghiệm gắn với phong cách sống biển đảo ẢNH: @WORLDHOTELS_LONGBEACHRESORT

Khi hoàng hôn dần buông xuống, nhịp sống tại khu nghỉ dưỡng cũng trở nên sống động hơn với không gian trước biển đầy năng lượng tại East West Brewing Phú Quốc ẢNH: @WORLDHOTELS_LONGBEACHRESORT

Trong khi đó, Sora Sky Bar mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác khi du khách có thể nhâm nhi ly cocktail và ngắm toàn cảnh hoàng hôn từ trên cao.

Đó là những khoảnh khắc khiến Phú Quốc luôn nằm trong danh sách những điểm nghỉ dưỡng được yêu thích nhất Việt Nam.