Làng chài Phú Quốc trở thành cảm hứng cho ẩm thực

Nếu trước đây ẩm thực thường được chú trọng ở sự đa dạng hay tính sang trọng, thì nay nhiều đầu bếp lựa chọn khai thác nguyên liệu địa phương như một cách kể câu chuyện về văn hóa bản địa.

Tại Phú Quốc, hải sản tươi, mắm nhĩ, tiêu xanh cùng nhiều nguyên liệu quen thuộc đang trở thành nguồn cảm hứng để các đầu bếp sáng tạo nên những món ăn mới, nhưng vẫn giữ tinh thần của ẩm thực làng chài. Đằng sau mỗi hương vị là câu chuyện về biển cả, nếp sống và ký ức của cộng đồng cư dân vùng đảo.

Thay vì chỉ giới thiệu một bữa tiệc nướng bên biển, thực đơn được thiết kế theo cách khám phá văn hóa ẩm thực Phú Quốc, dẫn dắt thực khách qua ba chương: Khởi đầu từ biển, khi bếp than đỏ lửa và dư vị của ký ức ẢNH: BTC

Theo đầu bếp Huỳnh Kim Cảnh, nguyên liệu bản địa không chỉ tạo nên bản sắc cho món ăn mà còn góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa của điểm đến.

"Chúng tôi không cố làm món ăn trở nên cầu kỳ hay khác biệt bằng mọi giá. Điều quan trọng là giữ được hương vị quen thuộc của Phú Quốc, nhưng thể hiện theo cách gần gũi hơn với du khách hôm nay", ông chia sẻ.

Từ cách tiếp cận đó, một số nhà hàng tại Phú Quốc cũng lựa chọn xây dựng thực đơn theo mạch kể của đời sống địa phương. Chẳng hạn, Herring Bar (thuộc Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay) vừa giới thiệu thực đơn Hương vị biển cả, lấy cảm hứng từ hành trình của làng chài, từ biển khơi, bếp than gia đình đến những món bánh dân dã gắn với tuổi thơ của người dân đảo.

Đầu bếp Huỳnh Kim Cảnh ẢNH: BTC

Biển là điểm khởi đầu của câu chuyện, nơi những nguyên liệu như tôm sú, cua Hàm Ninh, hàu, mắm nhĩ hay tiêu xanh gắn bó với đời sống mưu sinh của ngư dân. Tiếp nối là hình ảnh bếp than hồng quen thuộc của các gia đình miền biển, nơi những nguyên liệu địa phương được chế biến theo nhiều cách nhưng vẫn giữ hương vị mộc mạc. Hành trình khép lại bằng các món bánh truyền thống với lá dứa, đậu xanh, nước cốt dừa, gợi nhắc ký ức tuổi thơ và nét bình dị của ẩm thực Việt.

Hải sản, mắm nhĩ, tiêu xanh… không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng mà còn lưu giữ ký ức và nếp sống của người dân đảo ngọc ẢNH: BTC

Trong xu hướng du lịch đề cao trải nghiệm bản địa, ẩm thực ngày càng trở thành một cách kể chuyện về vùng đất và con người. Từ nguyên liệu, cách chế biến đến hương vị, mỗi món ăn đều phản chiếu thiên nhiên, nếp sống và ký ức của cộng đồng. Bởi vậy, một bữa ăn không chỉ dừng ở trải nghiệm vị giác, mà còn mở ra hành trình khám phá văn hóa của mỗi điểm đến.



Ẩm thực ngày càng trở thành động lực của du lịch Theo báo cáo Momentum 2025 của Trip.com Group, khoảng 60% du khách tìm kiếm các trải nghiệm liên quan đến ẩm thực khi lên kế hoạch cho chuyến đi. Trong khi đó, khảo sát của Booking.com năm 2025 cho thấy 77% du khách toàn cầu mong muốn có những trải nghiệm phản ánh văn hóa địa phương. Những số liệu này cho thấy ẩm thực ngày càng được xem là một cách khám phá bản sắc vùng đất, bên cạnh nhu cầu thưởng thức món ăn.



