Kể câu chuyện văn hóa Việt qua hương vị ẩm thực

Tại Singapore, bà Cô Chung, chủ nhà hàng Việt cùng tên, là một trong những người đang bền bỉ kể câu chuyện VN với bạn bè quốc tế. Nhà hàng từng đón tiếp nhiều thực khách đặc biệt, trong đó có gia đình cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Tuy nhiên, theo bà, sức hút của ẩm thực Việt không đến từ sự hào nhoáng hay hiệu ứng người nổi tiếng, mà nằm ở sự chân thật và cân bằng hiếm có giữa hương vị, dinh dưỡng và chiều sâu văn hóa. Giữa một trung tâm ẩm thực đa sắc màu như Singapore, Cô Chung vẫn kiên định với nguyên tắc giữ nguyên bản hương vị Việt. Từ cách nêm nếm, lựa chọn rau thơm cho đến các công thức gia truyền đều được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Theo bà, đó là cách gìn giữ "hộ chiếu văn hóa" của người Việt khi bước ra thế giới. Không ít thực khách sau khi thưởng thức món ăn tại đây đã quyết định lên kế hoạch đến VN chỉ vì muốn khám phá tận nơi những câu chuyện văn hóa được gợi mở từ bàn ăn.

Không gian nhà hàng Cô Chung tại Singapore Ảnh: NVCC

Khi món ăn trở thành cầu nối

Bếp trưởng Trần Văn Phú và một món ăn đậm chất bản địa vùng Tây Bắc (cá hồi nướng ăn cùng mắc khén, măng rừng và ngô nướng) Ảnh: NVCC

Tại TP.HCM, Bếp trưởng (chef) Nguyễn Như Cường (nhà hàng Madame Lam) lại chọn cách kể câu chuyện VN thông qua ký ức gia đình và bản sắc vùng miền. Theo anh Cường, điều du khách nước ngoài muốn khám phá không chỉ là phở hay bánh mì, mà còn là sự phong phú của nền văn hóa ẩm thực Việt trải dài từ Bắc chí Nam. Bởi vậy, mỗi món ăn tại Madame Lam đều được xem như một "đại sứ" thu nhỏ, mang theo câu chuyện về vùng đất, nguyên liệu và con người đã tạo nên nó.

Từ gỏi sứa Quy Nhơn, xoài cát Hòa Lộc cho đến những món ăn được trình bày theo tinh thần đương đại nhưng vẫn giữ nguyên cốt lõi truyền thống, Madame Lam luôn cố gắng cân bằng giữa sáng tạo và bảo tồn. Đặc biệt, món ăn anh lựa chọn để đại diện cho VN trước bạn bè quốc tế lại không phải một món cao lương mỹ vị cầu kỳ, mà là món kem chuối nước cốt dừa được làm theo công thức của mẹ mình.

Qua mỗi món ăn, anh muốn kể câu chuyện về tình thân, về những bữa cơm gia đình và sự hiếu khách vốn là một phần không thể tách rời của văn hóa Việt.

Bánh mì cua xốt ớt tại nhà hàng Cô Chung Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Hum Vegetarian và Mặn Mòi đang góp phần mở rộng khái niệm "điểm đến vị giác" bằng những cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng hướng đến giá trị văn hóa bản địa. Anh Bảo Trần, Giám đốc ẩm thực của nhà hàng Hum Vegetarian, chia sẻ: ẩm thực thực vật không đơn thuần là lựa chọn ăn uống mà còn là một trải nghiệm sống. Từ nguyên liệu theo mùa, không gian, mùi hương cho đến cách phục vụ đều được xây dựng nhằm mang lại cảm giác an yên và cân bằng cho thực khách. Qua những món ăn thuần thực vật, Hum giới thiệu một góc nhìn khác về văn hóa VN: sự hài hòa với thiên nhiên, lối sống chậm và tinh thần chữa lành. Nhà hàng Mặn Mòi lại chọn khai thác sâu những ký ức và giá trị bản địa của ẩm thực VN. Tại đây, món ăn không chỉ được phục vụ như một sản phẩm ẩm thực mà còn đi kèm những câu chuyện về nguyên liệu, tập quán canh tác, cách chế biến và văn hóa vùng miền.

Bếp trưởng Nguyễn Như Cường và không gian nhà hàng Madam Lam Ảnh: NVCC

Tại vùng núi Tây Bắc, bếp trưởng Trần Văn Phú của Garrya Mù Cang Chải (Lào Cai) lại đang kết nối ẩm thực với xu hướng wellbeing - sống khỏe và cân bằng - vốn được giới du lịch cao cấp trên thế giới đặc biệt quan tâm. Ở Garrya Mù Cang Chải, các thực đơn được xây dựng dựa trên nguồn nguyên liệu bản địa theo mùa kết hợp cùng kiến thức dinh dưỡng hiện đại nhằm tạo nên trải nghiệm vừa nuôi dưỡng thể chất, vừa tái tạo năng lượng tinh thần. Điều đặc biệt là mỗi món ăn vẫn giữ được câu chuyện của vùng đất. Đó có thể là những loại rau rừng, thảo mộc bản địa hay các sản vật được người dân địa phương gìn giữ qua nhiều thế hệ. Khi những giá trị truyền thống ấy kết hợp cùng xu hướng sống lành mạnh của thế giới hiện đại, ẩm thực trở thành cầu nối giúp du khách hiểu sâu hơn về thiên nhiên, con người và văn hóa Tây Bắc.

Giám đốc ẩm thực nhà hàng Hum Vegetarian và Mặn Mòi Trần Quốc Bảo cùng các cộng sự Ảnh: NVCC

Một món ăn mỹ vị thực vật của nhà hàng Hum Vegetarian Ảnh: NVCC

Mâm ngon miền Bắc được Mặn Mòi giới thiệu đến du khách quốc tế Ảnh: NVCC

Điểm chung giữa Cô Chung, chef Nguyễn Như Cường, Hum Vegetarian, Mặn Mòi và bếp trưởng Trần Văn Phú là họ đều nhìn nhận ẩm thực không chỉ là câu chuyện của hương vị. Đó còn là câu chuyện của ký ức, văn hóa, con người và bản sắc dân tộc. Và có lẽ sức mạnh lớn nhất của ẩm thực không nằm ở việc khiến người ta nhớ một món ăn, mà ở khả năng khiến họ nhớ về một vùng đất, một con người và một nền văn hóa.