Lễ hội bánh mì mùa 4 thu hút lượng khách kỷ lục

Thông tin được bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Trưởng ban tổ chức lễ hội bánh mì chia sẻ tại buổi họp báo tổng kết sáng 13.5. Cụ thể, lượng khách năm nay tăng khoảng 25% so với mùa lễ hội trước và là con số cao nhất kể từ khi sự kiện được tổ chức lần đầu vào năm 2023. Ở mùa đầu tiên diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh Niên, lễ hội đón khoảng 100.000 lượt khách. Đến nay, sự kiện đã trở thành một trong những lễ hội ẩm thực thu hút đông đảo người dân và du khách tại TP.HCM.

Một trong những vấn đề được Ban tổ chức đặc biệt chú trọng năm nay là an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng dễ ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm, đặc biệt là các nguyên liệu như pate, đồ chua…, Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm từ rất sớm. Các gian hàng trước khi tham gia đều phải được tập huấn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm mới được hoạt động. Một số thương hiệu nhỏ đã chủ động rút lui vì không đáp ứng yêu cầu thực tế sau khi tham dự tập huấn. Nhờ đó, các đơn vị tham gia năm nay chủ yếu là những thương hiệu có uy tín và đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn thành lập các đoàn kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm ngẫu nhiên xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội nhằm đảm bảo an toàn cho thực khách. Đây cũng là vấn đề được đặc biệt quan tâm sau nhiều vụ ngộ độc bánh mì từng xảy ra trước đây gây lo ngại cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã tăng cường kiểm soát các xe hàng rong bán đồ ăn nhanh như cá viên chiên, que xiên nướng, mực khô… từ khu vực vòng ngoài nhằm tránh tình trạng chèo kéo, làm phiền du khách.

Không chỉ thu hút đông đảo khách tham quan, lễ hội năm nay còn ghi nhận doanh thu khả quan từ các gian hàng. Mỗi gian hàng bán khoảng 2.000 - 3.000 ổ bánh mì, nhiều đơn vị đạt doanh thu kỷ lục. "Tuy không có thống kê cụ thể nhưng theo phản hồi từ các chủ gian hàng thì không có chuyện hòa vốn, hầu như đều có lãi", đại diện Ban tổ chức cho biết.

Điểm mới của lễ hội năm nay là sự xuất hiện của các sản phẩm bánh mì mang phong cách giao thoa Việt - Pháp như baguette, bánh sừng bò kẹp thịt, được thực hiện cùng đối tác thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp - Việt (CCIFV).