Cần Giờ hướng tới 40 triệu khách





Tăng tốc hạ tầng, du lịch

Tại hội thảo, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, đánh giá Cần Giờ sở hữu lợi thế hiếm có khi vừa có biển, cửa sông, vừa sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khi hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như các tuyến vành đai, cao tốc, hành lang kết nối hướng biển và sân bay quốc tế Long Thành dần hoàn thiện, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của TP.HCM.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Vietravel, TP.HCM đang chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên sẵn có sang kiến tạo các sản phẩm du lịch mới, đồng thời tăng cường liên kết với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và các địa phương lân cận để hình thành chuỗi sản phẩm liên vùng. "Sau khi tham gia các hoạt động tại trung tâm TP.HCM, du khách hoàn toàn có thể tiếp tục nghỉ dưỡng, trải nghiệm tại Cần Giờ và các điểm đến kết nối. Đây là hướng đi giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách", bà Hoàng nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Vinhomes, cho biết dự án Vinhomes Green Paradise đang được triển khai theo định hướng ESG++, tập trung vào các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị nâng cao. Đến nay dự án đã hoàn thiện hơn 2.000 ha lấn biển cùng khoảng 200 km hạ tầng giao thông nội khu. Lợi thế đặc biệt của Cần Giờ nằm ở vị trí tiếp giáp hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận. "TP.HCM hiện chỉ có một siêu đô thị biển quy mô lớn nằm cạnh khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là giá trị rất khác biệt mà không nhiều nơi có được", ông nói.

TS Đinh Thế Hiển nhận định, điều gây ấn tượng không chỉ là quy mô dự án mà còn là tốc độ phát triển hạ tầng tại Cần Giờ thời gian gần đây. Tuy nhiên, để hình thành một cực tăng trưởng mới cần thêm năng lực vận hành và cơ chế đột phá đi kèm. "Nhiều dự án lớn trước đây từng gặp bài học về hiệu quả đầu tư và khả năng triển khai. Vì vậy, ngoài quy hoạch và vốn đầu tư, điều quan trọng là năng lực vận hành thực tế và thể chế đủ linh hoạt", ông Hiển lưu ý.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Công ty CP Vinpearl ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Cần Giờ đặt mục tiêu đón 40 triệu khách mỗi năm ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Hướng tới mô hình "siêu điểm đến"

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Công ty CP Vinpearl, cho biết xu hướng du lịch toàn cầu hiện nay đang dịch chuyển từ các sản phẩm đơn lẻ sang mô hình "siêu điểm đến" để du khách có thể trải nghiệm đầy đủ lưu trú, nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe và MICE trong cùng một hệ sinh thái. Vinhomes Green Paradise được định hướng theo mô hình "thành phố tích hợp", với hệ sinh thái du lịch, lưu trú và giải trí quy mô lớn. Dự án cũng được kỳ vọng hưởng lợi khi các tuyến hạ tầng chiến lược như cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ hay các hành lang kết nối hướng biển hoàn thiện trong tương lai. Theo quy hoạch, dự án có thể bổ sung khoảng 230.000 cư dân và kỳ vọng đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng con số 40 triệu khách là mục tiêu quy hoạch nhưng chưa phải giới hạn cuối cùng nếu địa phương hình thành được hệ sinh thái vui chơi, nghỉ dưỡng và giải trí đủ sức hút. Các công trình biểu tượng, tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn và hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Cần Giờ trên bản đồ quốc tế.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho biết địa phương đang chuẩn bị hạ tầng, nguồn nhân lực và mô hình quản lý đô thị để đón giai đoạn phát triển mới. Nếu đạt quy mô khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm như các chuyên gia dự báo, Cần Giờ sẽ không còn là điểm du lịch cuối tuần mà trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và đô thị sinh thái quy mô lớn. "Cần Giờ định hướng phát triển thành đô thị sinh thái gắn với thương mại, du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm, song song với mục tiêu bảo tồn khu dự trữ sinh quyển và giữ gìn bản sắc địa phương. "Phát triển phải đi đôi với bảo tồn. Khu dự trữ sinh quyển chính là giá trị cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của Cần Giờ trong tương lai", bà Phượng nhấn mạnh.

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ ẢNH: HOÀNG TRIỀU



