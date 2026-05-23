Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Khám phá món ngon xứ Quảng với 'hộ chiếu ẩm thực' độc lạ

Viết Nhung
Viết Nhung
23/05/2026 15:30 GMT+7

Không chỉ thưởng thức các loại bánh truyền thống xứ Quảng, du khách đến 'Ngày hội bánh dân gian Hội An Đông 2026' ở Đà Nẵng còn hào hứng săn dấu mộc cho 'Hộ chiếu ẩm thực' - trải nghiệm độc đáo biến hành trình khám phá món ngon thành một kỷ niệm khó quên.

Ngày 23.5, UBND phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng) tổ chức "Ngày hội bánh dân gian Hội An Đông năm 2026" nhằm quảng bá tinh hoa ẩm thực dân gian xứ Quảng, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa địa phương đến người dân và du khách.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa - ẩm thực gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống bản địa.

Đà Nẵng hút khách với 'Hộ chiếu ẩm thực' tại ngày hội bánh dân gian- Ảnh 1.

"Ngày hội bánh dân gian Hội An Đông năm 2026" quảng bá tinh hoa ẩm thực dân gian xứ Quảng

ẢNH: VIẾT NHUNG

Trong không gian ngày hội, khu trình diễn và trải nghiệm làm bánh dân gian khá sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Tại đây, khách tham quan không chỉ được thưởng thức các món bánh đặc sản mà còn trải nghiệm nhiều công đoạn chế biến như xay bột, đổ bánh, gói lá, hấp bánh… 

Những món ăn quen thuộc như bánh bèo, bánh bột lọc, bánh xèo, bánh ít lá gai... được giới thiệu cùng các câu chuyện văn hóa gắn với đời sống người dân xứ Quảng, mang đến trải nghiệm trực quan và sinh động.

Cạnh khu trình diễn, không gian trưng bày "Mâm bánh xứ Quảng" cũng tạo ấn tượng mạnh với du khách. Các mâm bánh được thiết kế theo nhiều chủ đề như "Hồn quê xứ Quảng", "Sắc màu lễ hội", "Vị mặn quê nhà", thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và đậm đà bản sắc ẩm thực địa phương. 

Hơn 20 gian hàng bánh dân gian, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền đã tạo nên không gian ẩm thực phong phú, hút khách.

Đà Nẵng hút khách với 'Hộ chiếu ẩm thực' tại ngày hội bánh dân gian- Ảnh 2.

Một góc không gian trưng bày

ẢNH: VIẾT NHUNG

Đà Nẵng hút khách với 'Hộ chiếu ẩm thực' tại ngày hội bánh dân gian- Ảnh 3.

Phiếu ẩm thực được thiết kế bắt mắt

ẢNH: VIẾT NHUNG

Điểm nhấn mới của ngày hội năm nay là hoạt động “Hộ chiếu ẩm thực” dành cho du khách quốc tế. Với cuốn hộ chiếu trên tay, du khách có thể trải nghiệm hành trình khám phá ẩm thực xứ Quảng, sưu tầm dấu mộc sau mỗi lần thưởng thức món bánh tại các gian hàng và nhận quà lưu niệm khi hoàn thành đủ 5 dấu xác nhận.

Hoạt động này không chỉ tăng tính tương tác mà còn mang đến trải nghiệm mới lạ, giúp du khách lưu giữ dấu ấn đáng nhớ về văn hóa ẩm thực Hội An Đông.

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 24.5, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn trong chuỗi hoạt động du lịch – văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng hút khách với 'Hộ chiếu ẩm thực' tại ngày hội bánh dân gian- Ảnh 4.

Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng câu chuyện về làng nghề truyền thống

ẢNH: VIẾT NHUNG

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND phường Hội An Đông, cho biết ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu đời sống mà còn là một phần ký ức văn hóa của quê hương. Trong dòng chảy văn hóa xứ Quảng, các loại bánh dân gian như bánh ít lá gai, bánh tổ, bánh bèo, bánh nậm, bánh đập, bánh xu xê hay bánh in đã trở thành những giá trị thân thuộc qua nhiều thế hệ.

Theo bà Hồng, mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng câu chuyện về làng nghề truyền thống, về bàn tay khéo léo của người phụ nữ và sự cần cù của người nông dân xứ Quảng.

Đà Nẵng hút khách với 'Hộ chiếu ẩm thực' tại ngày hội bánh dân gian- Ảnh 5.

Thông qua ngày hội, địa phương mong muốn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị của các loại bánh dân gian

ẢNH: VIẾT NHUNG

Thông qua ngày hội, địa phương kỳ vọng góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị các loại bánh dân gian, đồng thời từng bước định hình sản phẩm du lịch văn hóa - ẩm thực mang bản sắc riêng, để mỗi hương vị quê nhà không chỉ níu chân du khách mà còn trở thành dấu ấn riêng của du lịch Đà Nẵng trên hành trình phát triển bền vững.

Tin liên quan

VEEW 2026: Kể chuyện văn hóa Việt bằng âm nhạc, ánh sáng và ẩm thực

VEEW 2026: Kể chuyện văn hóa Việt bằng âm nhạc, ánh sáng và ẩm thực

Vietnam Event & Exhibition Week 2026 (VEEW 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) từ 31.7 - 2.8.

Món ăn gây ấn tượng với NSND Xuân Bắc tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai

Tưng bừng khai hội 'Sống xanh - Ẩm thực chay'

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng ẩm thực Xứ Quảng Lễ hội bánh dân gian
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận