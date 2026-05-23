Khám phá món ngon xứ Quảng với 'hộ chiếu ẩm thực' độc lạ

Ngày 23.5, UBND phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng) tổ chức "Ngày hội bánh dân gian Hội An Đông năm 2026" nhằm quảng bá tinh hoa ẩm thực dân gian xứ Quảng, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa địa phương đến người dân và du khách.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa - ẩm thực gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống bản địa.

Trong không gian ngày hội, khu trình diễn và trải nghiệm làm bánh dân gian khá sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Tại đây, khách tham quan không chỉ được thưởng thức các món bánh đặc sản mà còn trải nghiệm nhiều công đoạn chế biến như xay bột, đổ bánh, gói lá, hấp bánh…

Những món ăn quen thuộc như bánh bèo, bánh bột lọc, bánh xèo, bánh ít lá gai... được giới thiệu cùng các câu chuyện văn hóa gắn với đời sống người dân xứ Quảng, mang đến trải nghiệm trực quan và sinh động.

Cạnh khu trình diễn, không gian trưng bày "Mâm bánh xứ Quảng" cũng tạo ấn tượng mạnh với du khách. Các mâm bánh được thiết kế theo nhiều chủ đề như "Hồn quê xứ Quảng", "Sắc màu lễ hội", "Vị mặn quê nhà", thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và đậm đà bản sắc ẩm thực địa phương.

Hơn 20 gian hàng bánh dân gian, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền đã tạo nên không gian ẩm thực phong phú, hút khách.

Điểm nhấn mới của ngày hội năm nay là hoạt động “Hộ chiếu ẩm thực” dành cho du khách quốc tế. Với cuốn hộ chiếu trên tay, du khách có thể trải nghiệm hành trình khám phá ẩm thực xứ Quảng, sưu tầm dấu mộc sau mỗi lần thưởng thức món bánh tại các gian hàng và nhận quà lưu niệm khi hoàn thành đủ 5 dấu xác nhận.

Hoạt động này không chỉ tăng tính tương tác mà còn mang đến trải nghiệm mới lạ, giúp du khách lưu giữ dấu ấn đáng nhớ về văn hóa ẩm thực Hội An Đông.

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 24.5, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn trong chuỗi hoạt động du lịch – văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND phường Hội An Đông, cho biết ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu đời sống mà còn là một phần ký ức văn hóa của quê hương. Trong dòng chảy văn hóa xứ Quảng, các loại bánh dân gian như bánh ít lá gai, bánh tổ, bánh bèo, bánh nậm, bánh đập, bánh xu xê hay bánh in đã trở thành những giá trị thân thuộc qua nhiều thế hệ.

Theo bà Hồng, mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng câu chuyện về làng nghề truyền thống, về bàn tay khéo léo của người phụ nữ và sự cần cù của người nông dân xứ Quảng.

Thông qua ngày hội, địa phương kỳ vọng góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị các loại bánh dân gian, đồng thời từng bước định hình sản phẩm du lịch văn hóa - ẩm thực mang bản sắc riêng, để mỗi hương vị quê nhà không chỉ níu chân du khách mà còn trở thành dấu ấn riêng của du lịch Đà Nẵng trên hành trình phát triển bền vững.