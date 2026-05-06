Văn hóa

VEEW 2026: Kể chuyện văn hóa Việt bằng âm nhạc, ánh sáng và ẩm thực

Thu Nguyệt
06/05/2026 17:14 GMT+7

Vietnam Event & Exhibition Week 2026 (VEEW 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) từ 31.7 - 2.8.

Sáng 6.5, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Vietnam Event & Exhibition Week 2026 (VEEW 2026) chính thức ra mắt. Đây được xem là cột mốc khởi động chuỗi hoạt động quy mô lớn, hướng tới kiến tạo nền tảng kết nối cho hệ sinh thái triển lãm, tổ chức sự kiện và giải trí tại Việt Nam.

NSND Vũ Ngoạn Hợp, quyền Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ triển lãm thương mại và tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tại buổi họp báo giới thiệu sự kiện VEEW 2026

VEEW 2026: Đưa văn hóa Việt vào trải nghiệm sống động

Trong khuôn khổ VEEW 2026, chương trình "Non sông gấm vóc - Một dải Việt Nam - Muôn sắc - Một dòng" được xây dựng theo hình thức kết hợp ẩm thực, âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn nhằm giới thiệu lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc bằng ngôn ngữ đương đại.

Theo ban tổ chức (BTC), chương trình kết nối các yếu tố trình diễn, công nghệ, không gian và ẩm thực để tạo hành trình trải nghiệm văn hóa dành cho khách tham dự. Các hoạt động được thiết kế theo hướng tăng tính tương tác, gợi mở hành trình qua nhiều vùng văn hóa khác nhau của Việt Nam.

Một số nội dung được giới thiệu gồm các không gian và chủ đề như "Miền Bắc - Chiều sâu & Ký ức", "Miền Trung - Tinh hoa & Nội tâm", "Âm vang đại ngàn", "Đời sống & Con người" và "Tinh hoa Việt Nam", kết hợp các chất liệu nghệ thuật như quan họ, chèo, xẩm, nhã nhạc cung đình, bài chòi… cùng trình diễn âm thanh, ánh sáng và ẩm thực vùng miền.

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Le Bros, trưởng BTC, thuyết trình về VEEW 2026 tại họp báo

Bên cạnh các hoạt động triển lãm và hội thảo chuyên ngành, VEEW 2026 còn mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa - giải trí thông qua nhiều hoạt động mang tính tương tác. Trong đó, Global Fashion Week dự kiến mang đến ba đêm diễn thời trang quốc tế, nơi các bộ sưu tập được trình diễn trong không gian kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại.

Song song đó, WedTech show (triển lãm chuyên nghiệp về thiết kế và công nghệ trong ngành cưới và sự kiện) được giới thiệu như không gian trình diễn và trải nghiệm công nghệ âm thanh, ánh sáng cùng các giải pháp cưới hỏi. Hoạt động này hướng tới việc giới thiệu các xu hướng tổ chức sự kiện cưới theo hướng hiện đại, giàu tính trải nghiệm và ứng dụng công nghệ.

Ở lĩnh vực ẩm thực, Hiệp hội Dạy nghề và việc làm đầu bếp Việt Nam (VICA) tham gia với vai trò đồng hành tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm tăng tính kết nối cho khách tham dự. Theo BTC, các không gian ẩm thực sẽ góp phần tạo điểm nhấn văn hóa đáng nhớ trong tổng thể tuần lễ lần này.

"Non sông gấm vóc - Một dải Việt Nam - Muôn sắc - Một dòng" và WedTech show được giới thiệu tại buổi họp báo

Xây nền tảng kết nối ngành sự kiện Việt Nam, hướng tới kinh tế trải nghiệm

Vietnam Event & Exhibition Week 2026 (VEEW 2026) với thông điệp "Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam", hướng tới xây dựng nền tảng kết nối cho ngành sự kiện, triển lãm và giải trí Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu marketing, thương mại và trải nghiệm văn hóa ngày càng tăng, trong khi thị trường vẫn thiếu một điểm kết nối chung.

Đại diện Hiệp hội VECA cho biết VEEW 2026 được định vị là nền tảng kết nối chuyên nghiệp, hình thành hệ sinh thái gắn kết doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý, góp phần phát triển "kinh tế trải nghiệm". 

Với tầm nhìn 5 - 10 năm, BTC cho biết VEEW 2026 được định hướng phát triển thành sự kiện thường niên quy mô lớn của ngành triển lãm và tổ chức sự kiện, đồng thời góp phần nâng cao vị thế Việt Nam như một điểm đến MICE (du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm) và kinh tế trải nghiệm trong khu vực.

Nhà thiết kế Hàn Phượng giới thiệu các thiết kế áo dài thổ cẩm và phụ kiện dân tộc tại buổi họp báo

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
