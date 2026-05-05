Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức tại Hải Phòng, giải thưởng tiền tỉ tăng sức hút

Theo ban tổ chức (BTC), Hải Phòng được lựa chọn đăng cai Hoa hậu Việt Nam lần thứ 20 bởi đây là thành phố mang cá tính riêng, với con người cởi mở, năng động, giàu nội lực và khát vọng vươn ra biển lớn. Những giá trị đó được đánh giá phù hợp với tiêu chí của cuộc thi trong việc tìm kiếm những gương mặt hội tụ vẻ đẹp toàn diện trong bối cảnh mới.

Việc lựa chọn Hải Phòng là cách để BTC định hướng gắn kết cuộc thi nhan sắc với không gian trải nghiệm sống động. Tại đây, các hoạt động của Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được triển khai như một hành trình: từ ghi hình thực tế, hoạt động cộng đồng, quảng bá du lịch đến các sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 phát biểu tại lễ công bố

Thông qua hành trình này, Hải Phòng sẽ được kể bằng những câu chuyện, con người, văn hóa và trải nghiệm thực tế. Mỗi thí sinh được kỳ vọng sẽ trở thành đại sứ lan tỏa, góp phần đưa vẻ đẹp của thành phố đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Qua đó, Hải Phòng trở thành bệ phóng để thí sinh bộc lộ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến trong môi trường thực tế.

Hoa hậu Việt Nam hướng đến chuẩn mực sắc đẹp trong cách tiếp cận mới

Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ VH-TT-DL, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND Hải Phòng, hướng tới định hướng gắn kết giữa văn hóa, giáo dục và trách nhiệm xã hội trong việc xây dựng hình mẫu phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Cuộc thi được xây dựng như hành trình phát triển toàn diện, đánh giá thí sinh qua hoạt động thực tế, tương tác cộng đồng và khả năng lan tỏa giá trị tích cực. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng BTC cho biết cuộc thi không tìm kiếm hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu mà hướng tới những đại diện có trí tuệ, văn hóa, tinh thần cống hiến và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

Mùa giải năm nay cũng đánh dấu bước chuyển sang mô hình tổ chức hiện đại khi tích hợp công nghệ và hệ sinh thái số vào toàn bộ hành trình cuộc thi. Hoàng Thành Media cùng nền tảng số LaSoong sẽ đồng hành triển khai các hoạt động như tuyển sinh trực tuyến, bình chọn, vé điện tử, check-in QR và quản trị dữ liệu, hướng tới trải nghiệm minh bạch, đồng bộ và tương tác cao hơn với công chúng.

Tăng sức hút với hệ thống giải thưởng giá trị cao

Bên cạnh danh hiệu cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2026, cuộc thi còn trao danh hiệu á hậu 1 và á hậu 2 với giá trị giải thưởng lần lượt 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 250 triệu đồng.



Mùa giải năm nay tiếp tục xây dựng hệ thống giải thưởng phụ và các danh hiệu "Đại sứ/Người đẹp" như Đại sứ nhân ái, Đại sứ du lịch và môi trường, Đại sứ truyền thông và nghệ thuật, Đại sứ thời trang và thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất… Mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp đa dạng gắn với các hoạt động cộng đồng, văn hóa và truyền thông.

Hệ thống danh hiệu được thiết kế bám sát hành trình trải nghiệm và đánh giá xuyên suốt của thí sinh, nhằm phản ánh 4 giá trị cốt lõi gồm Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến, đồng thời mở ra trách nhiệm đồng hành lâu dài với các hoạt động xã hội sau cuộc thi.

BTC nhận hồ sơ dự thi toàn quốc đến hết ngày 12.6. Theo dự kiến, vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 6.2026; chương trình thực tế được ghi hình trong tháng 6 và 7.2026, phát sóng từ tháng 7 trên các nền tảng số; vòng chung khảo toàn quốc diễn ra vào tháng 8.2026.