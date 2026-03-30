Hà Trúc Linh ra sao sau một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

Hữu Tín
30/03/2026 20:17 GMT+7

Gần một năm sau khi kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh vẫn giữ trọn sức hút với công chúng nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, nền tảng học vấn vững chắc và những định hướng rõ ràng.

Màn 'đọ sắc' ấn tượng giữa đại ngàn Tây nguyên

Cuối tuần qua (28 - 29.3), chuỗi sự kiện quảng bá văn hóa tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trở thành tâm điểm truyền thông khi chứng kiến màn hội ngộ của các mỹ nhân: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Trong trang phục tông trắng thanh lịch từ nhà thiết kế Helene Hoài, mỗi người đẹp mang đến một lăng kính thời trang riêng biệt. Nếu Ngọc Châu chuộng sự phóng khoáng với những đường cắt cúp táo bạo, Phương Linh sắc sảo cùng thiết kế cổ chữ V hiện đại, thì Hà Trúc Linh lại chiếm trọn cảm tình bởi hình ảnh "nàng thơ" lãng mạn.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh (thứ 2 từ trái sang) đọ sắc cùng ca sĩ Uyên Linh, Hoa hậu Ngọc Châu, Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh và các đại diện văn hóa trong sự kiện tại Đắk Lắk

Lựa chọn bộ cánh bay bổng với chi tiết vai bồng và chân váy xếp lớp nhẹ nhàng trên nền chất liệu tơ, organza, Hà Trúc Linh khoe khéo làn da nâu khỏe khoắn cùng tỷ lệ hình thể lý tưởng (cao 1,72 m, số đo 80-59-95 cm). Sự xuất hiện của mỹ nhân sinh năm 2004 bên cạnh vẻ sang trọng của ca sĩ Uyên Linh và các người đẹp đã tạo nên một bức tranh đa sắc, khẳng định khí chất riêng biệt không hề bị trộn lẫn của nàng hậu Gen Z.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, ca sĩ Thiên Nga, NTK Helene Hoài, ca sĩ Uyên Linh, Hoa hậu Ngọc Châu và Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh rạng rỡ trong chuỗi sự kiện quảng bá văn hóa cuối tuần qua

Hành trình 1 năm nhiệm kỳ của Hà Trúc Linh

Đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam vào tháng 6.2025 tại Huế, cô sinh viên Đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM) đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện danh giá.

Trước khi đến với đấu trường quốc gia, Trúc Linh từng là Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên của trường năm 2023. Trong suốt gần một năm nhiệm kỳ qua, mỹ nhân gốc Phú Yên chọn một lối đi khá an toàn và kín tiếng. Cô không chạy đua theo những trào lưu phá cách hời hợt mà tập trung xây dựng hình ảnh một người phụ nữ chuẩn mực, thanh lịch và truyền cảm hứng. Việc kết hợp khéo léo giữa tư duy sắc bén của một sinh viên khối ngành kinh tế và sự tinh tế trong giao tiếp giúp Hà Trúc Linh luôn giữ được thiện cảm từ công chúng.

Mỹ nhân sinh năm 2004 Hà Trúc Linh khoe trọn hình thể lý tưởng và làn da nâu khỏe khoắn

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện, Hà Trúc Linh gần đây cũng cởi mở hơn khi chia sẻ về những dự định cá nhân. Trái với suy nghĩ của nhiều người về việc các người đẹp thường sớm yên bề gia thất, nàng hậu lại cho thấy một tư duy vô cùng hiện đại và độc lập.

Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, Hà Trúc Linh thẳng thắn khẳng định: "Tôi chưa nghĩ tới việc kết hôn sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Bản thân tôi muốn trau dồi các kỹ năng về chuyên môn Marketing cũng như mảng làm đẹp để có thể phát triển một cách toàn diện nhất". Cô cũng bày tỏ xem trọng các giá trị văn hóa cốt lõi: "Truyền thống là cái nôi hình thành nên mỗi con người, chúng ta phải biết uống nước nhớ nguồn, sống biết phép tắc, lễ nghĩa. Nếu mất đi cội nguồn sẽ như cây mất rễ".

Bước sang năm 2026, Trúc Linh mang theo nhiều kế hoạch và khát vọng mới, song cô vẫn đặt trọng tâm vào việc hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp bộc bạch, dù thời gian đương nhiệm không dài như các tiền nhiệm, nhưng đó lại là hành trình giàu giá trị và đáng trân quý. "Tôi may mắn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, được gặp gỡ và lan tỏa những điều tích cực. Chính vì vậy, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày để xứng đáng với danh hiệu mà mình đang mang", Trúc Linh chia sẻ.

Hà Trúc Linh Hoa hậu Việt Nam Thanh Thủy Miss Cosmo Ngọc Châu Phương Linh
