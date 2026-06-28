Ẩm thực 'chữa lành': Hành trình từ di sản Singapore đến TP.HCM

Cùng với hương vị, ẩm thực ngày nay còn hướng đến sự cân bằng cho cơ thể và tinh thần. “Wellness dining” (ẩm thực chữa lành) vì thế đang trở thành xu hướng nổi bật tại châu Á.
Đó cũng là tinh thần của đêm Hành trình ẩm thực chữa lành qua di sản Singapore do Usnu tổ chức cùng đầu bếp khách mời Ezekiel Tan, vừa diễn ra tại TP.HCM.
Di sản không nằm trong bảo tàng
Với bếp trưởng Ezekiel Tan, những loại thảo mộc, gia vị hay nguyên liệu quen thuộc của Đông Nam Á không chỉ tạo nên hương vị, mà còn lưu giữ ký ức văn hóa và tri thức dân gian về sự nuôi dưỡng cơ thể. Khi kết hợp cùng kỹ thuật nấu nướng hiện đại, các nguyên liệu ấy mở ra trải nghiệm ẩm thực mới, nơi người thưởng thức có thể kết nối với những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
“Tôi tin rằng thức ăn là để chữa lành, nuôi dưỡng và kết nối con người. Khi hòa quyện hương vị di sản đa văn hóa của Singapore với kỹ thuật hiện đại, chúng tôi tạo nên nền ẩm thực vừa ngon miệng, vừa chạm đến phong cách sống khỏe của thực khách hôm nay”, đầu bếp chia sẻ.
Hành trình của những hương vị quen mà lạ
Thực đơn trong đêm tiệc là hành trình kết nối giữa di sản Singapore và nguồn nguyên liệu thảo mộc của châu Á. Món Pani Puri nhân thịt heo Iberico, kết hợp xốt Doubanjiang và Mala Shooter, phản chiếu bức tranh đa văn hóa của đảo quốc khi đưa món ăn đường phố Ấn Độ hòa quyện cùng gia vị Trung Hoa trong một cách thể hiện mới mẻ.
Món tráng miệng từ lê tuyết, ngân nhĩ, táo đỏ kết hợp gelato nhãn nhục tiếp tục kể câu chuyện về những nguyên liệu quen thuộc trong tri thức dưỡng sinh phương Đông bằng ngôn ngữ của ẩm thực hiện đại.
Khi ẩm thực trở thành trải nghiệm văn hóa
Những năm gần đây, các bữa tối với đầu bếp khách mời quốc tế ngày càng xuất hiện nhiều tại Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu kỹ thuật nấu nướng, nhiều sự kiện đã chuyển trọng tâm sang câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn. Sự hợp tác giữa Usnu và bếp trưởng Ezekiel Tan cũng theo hướng tiếp cận đó.
Ẩm thực không chỉ còn là trải nghiệm vị giác, mà trở thành điểm giao thoa giữa nghệ thuật, lối sống và bản sắc văn hóa. Trong một đô thị năng động như TP.HCM, nơi các xu hướng ẩm thực quốc tế liên tục được cập nhật, những cuộc gặp gỡ như vậy mở ra thêm những đối thoại văn hóa giữa các quốc gia Đông Nam Á.
Qua những nguyên liệu quen thuộc, món ăn có thể kể lại câu chuyện về lịch sử giao thương, sự giao thoa của nhiều cộng đồng và những tri thức bản địa vẫn đang được tiếp nối trong đời sống hiện đại.
Ở góc nhìn ấy, "ẩm thực chữa lành" không đơn thuần là một xu hướng tiêu dùng mới mà còn là cách con người tìm về những giá trị nguyên bản của văn hóa Á Đông, nơi mỗi bữa ăn không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn gìn giữ ký ức và kết nối con người với cội nguồn.
Khi bữa ăn trở thành câu chuyện văn hóa
Ẩm thực cao cấp tại TP.HCM đang chuyển từ việc đơn thuần thưởng thức món ngon sang trải nghiệm văn hóa. Bên cạnh xu hướng chef collaboration (four-hands, six-hands dinner), nhiều nhà hàng xây dựng thực đơn kể câu chuyện về vùng đất, con người và di sản ẩm thực.
Một số mô hình nổi bật gần đây gồm: The Albion by Kirk Westaway với các bữa tối cùng đầu bếp khách mời quốc tế; Nôm Dining kể chuyện văn hóa Việt qua tasting menu và những màn hợp tác giữa các đầu bếp; Oryz Hub kết hợp ẩm thực với nghệ thuật đương đại; Mad Cow Wine & Grill tổ chức six-hands dinner quy tụ ba đầu bếp; hay dự án MÊ VỊ® biến bữa tối Michelin bên sông Sài Gòn thành hành trình khám phá văn hóa tết Việt.
Những mô hình này cho thấy TP.HCM đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến của ẩm thực trải nghiệm, nơi mỗi bữa ăn không chỉ để thưởng thức mà còn để khám phá những câu chuyện văn hóa.
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