Ẩm thực 'chữa lành': Hành trình từ di sản Singapore đến TP.HCM

Cùng với hương vị, ẩm thực ngày nay còn hướng đến sự cân bằng cho cơ thể và tinh thần. “Wellness dining” (ẩm thực chữa lành) vì thế đang trở thành xu hướng nổi bật tại châu Á.

Thay vì chỉ tập trung vào hương vị hay kỹ thuật trình bày, nhiều đầu bếp lựa chọn khai thác tri thức bản địa, thảo mộc và những phương pháp chế biến truyền thống như một cách kể lại câu chuyện văn hóa qua từng món ăn Ảnh: BTC

Đó cũng là tinh thần của đêm Hành trình ẩm thực chữa lành qua di sản Singapore do Usnu tổ chức cùng đầu bếp khách mời Ezekiel Tan, vừa diễn ra tại TP.HCM.

Di sản không nằm trong bảo tàng

Theo đuổi triết lý "Back to the Roots - Trở về với cội nguồn", Ezekiel Tan không xem di sản là những công thức bất biến mà là nguồn cảm hứng để sáng tạo nên những trải nghiệm mới Ảnh: LỆ THỦY

Với bếp trưởng Ezekiel Tan, những loại thảo mộc, gia vị hay nguyên liệu quen thuộc của Đông Nam Á không chỉ tạo nên hương vị, mà còn lưu giữ ký ức văn hóa và tri thức dân gian về sự nuôi dưỡng cơ thể. Khi kết hợp cùng kỹ thuật nấu nướng hiện đại, các nguyên liệu ấy mở ra trải nghiệm ẩm thực mới, nơi người thưởng thức có thể kết nối với những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

“Tôi tin rằng thức ăn là để chữa lành, nuôi dưỡng và kết nối con người. Khi hòa quyện hương vị di sản đa văn hóa của Singapore với kỹ thuật hiện đại, chúng tôi tạo nên nền ẩm thực vừa ngon miệng, vừa chạm đến phong cách sống khỏe của thực khách hôm nay”, đầu bếp chia sẻ.

Hành trình của những hương vị quen mà lạ

Điểm nhấn của thực đơn là bò Angus nướng dùng cùng xốt gừng hành (Jiang Cong), nơi những nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm Á Đông được khai thác như biểu tượng của sự cân bằng và nuôi dưỡng Ảnh: LỆ THỦY

Thực đơn trong đêm tiệc là hành trình kết nối giữa di sản Singapore và nguồn nguyên liệu thảo mộc của châu Á. Món Pani Puri nhân thịt heo Iberico, kết hợp xốt Doubanjiang và Mala Shooter, phản chiếu bức tranh đa văn hóa của đảo quốc khi đưa món ăn đường phố Ấn Độ hòa quyện cùng gia vị Trung Hoa trong một cách thể hiện mới mẻ.

Món tráng miệng từ lê tuyết, ngân nhĩ, táo đỏ kết hợp gelato nhãn nhục tiếp tục kể câu chuyện về những nguyên liệu quen thuộc trong tri thức dưỡng sinh phương Đông bằng ngôn ngữ của ẩm thực hiện đại.

Song hành cùng thực đơn là các loại cocktail và thức uống không cồn lấy cảm hứng từ thảo mộc, được sáng tạo riêng nhằm tạo nên hành trình thưởng thức liền mạch Ảnh: BTC

Khi ẩm thực trở thành trải nghiệm văn hóa

Những năm gần đây, các bữa tối với đầu bếp khách mời quốc tế ngày càng xuất hiện nhiều tại Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu kỹ thuật nấu nướng, nhiều sự kiện đã chuyển trọng tâm sang câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn. Sự hợp tác giữa Usnu và bếp trưởng Ezekiel Tan cũng theo hướng tiếp cận đó.

Bếp trưởng người Singapore - Ezekiel Tan đang chia sẻ về kinh nghiệm làm bếp với thực khách Ảnh: BTC

Ẩm thực không chỉ còn là trải nghiệm vị giác, mà trở thành điểm giao thoa giữa nghệ thuật, lối sống và bản sắc văn hóa. Trong một đô thị năng động như TP.HCM, nơi các xu hướng ẩm thực quốc tế liên tục được cập nhật, những cuộc gặp gỡ như vậy mở ra thêm những đối thoại văn hóa giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Qua những nguyên liệu quen thuộc, món ăn có thể kể lại câu chuyện về lịch sử giao thương, sự giao thoa của nhiều cộng đồng và những tri thức bản địa vẫn đang được tiếp nối trong đời sống hiện đại.

Ở góc nhìn ấy, "ẩm thực chữa lành" không đơn thuần là một xu hướng tiêu dùng mới mà còn là cách con người tìm về những giá trị nguyên bản của văn hóa Á Đông, nơi mỗi bữa ăn không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn gìn giữ ký ức và kết nối con người với cội nguồn.