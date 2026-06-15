Khi bản sắc văn hóa trở thành 'thỏi nam châm' hút du khách

Gìn giữ hồn văn hóa trong từng nếp nhà

Nằm cách trung tâm xã Măng Đen (Quảng Ngãi) khoảng 8 km, thôn Kon Chênh đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách bởi vẫn lưu giữ được những nét văn hóa đặc sắc của người Mơ Nâm (đây là một nhánh của dân tộc Xơ Đăng). Những giá trị truyền thống được người dân gìn giữ, lồng ghép vào hoạt động du lịch đã tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này.

Chị Y Tuấn chuẩn bị các món ăn truyền thống của người Mơ Nâm để phục vụ du khách ẢNH: NAY SĂT

Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến Kon Chênh là những ngôi nhà mang đậm kiến trúc truyền thống. Trong đó, homestay của gia đình chị Y Tuấn (38 tuổi) được xây dựng theo kiểu nhà sàn của người Mơ Nâm, vừa phục vụ nhu cầu lưu trú, vừa là nơi quảng bá văn hóa địa phương.

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Y Tuấn mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng với 6 phòng cá nhân và 2 phòng tập thể.

Đến với Kon Chênh, du khách không chỉ được nghỉ dưỡng giữa không gian núi rừng trong lành mà còn có cơ hội trải nghiệm dệt thổ cẩm, làm rượu cần, đánh cồng chiêng, múa xoang, chế biến các món ăn truyền thống, tham quan cảnh đẹp và săn mây.

"Điều chúng tôi mong muốn nhất là du khách khi đến Kon Chênh sẽ cảm nhận được nét đẹp văn hóa của người Mơ Nâm. Vì vậy, gia đình luôn cố gắng gìn giữ kiến trúc nhà sàn, các món ăn truyền thống và những nghề thủ công của dân tộc mình để tạo dấu ấn riêng cho du khách", chị Y Tuấn chia sẻ.

Chị Y Tuấn hướng dẫn du khách chế biến những món ăn mang đậm bản sắc của đồng bào Mơ Nâm ẢNH: NAY SĂT

Theo chị Y Tuấn, mô hình du lịch cộng đồng giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định từ 10 - 12 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn nhiều so với trước đây chỉ làm nương rẫy. Không chỉ cải thiện đời sống kinh tế, mô hình này còn góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng.

Hiện nay, nhiều hộ dân tại Kon Chênh cũng đã đầu tư xây dựng homestay để phục vụ du khách. Bình quân mỗi năm, thôn đón hơn 4.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.

Ông Nguyễn Nhật Trường, Phó chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết Kon Chênh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhờ vẫn bảo tồn được những giá trị văn hóa đặc sắc của người Mơ Nâm. Việc người dân chủ động đưa văn hóa truyền thống vào các hoạt động du lịch không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Đưa văn hóa truyền thống thành sản phẩm du lịch

Cùng với Kon Chênh, làng du lịch cộng đồng Đăk Răng (xã Dục Nông, Quảng Ngãi) cũng đang từng bước tạo dấu ấn riêng nhờ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Gié Triêng.

Các nghệ nhân ở làng Đăk Răng gìn giữ và giới thiệu nhạc cụ truyền thống của người Gié Triêng ẢNH: NAY SĂT

Điểm nhấn của ngôi làng là không gian trưng bày hơn 20 loại nhạc cụ dân tộc độc đáo. Mỗi loại nhạc cụ không chỉ mang âm thanh riêng biệt mà còn gắn liền với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và lễ hội của người Gié Triêng.

Đến đây, du khách được nghe giới thiệu về nguồn gốc, công dụng của từng loại nhạc cụ và trực tiếp trải nghiệm những giai điệu đặc trưng của núi rừng.

Nghệ nhân ưu tú A Brol Vẻ (81 tuổi) và nghệ nhân A Muôn (35 tuổi) là những người có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, truyền dạy và quảng bá các loại nhạc cụ truyền thống đến với du khách.

Bằng sự am hiểu sâu sắc văn hóa dân tộc cùng nhiều năm gắn bó với nghề, hai nghệ nhân đã góp phần biến những thanh âm của đại ngàn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm các loại nhạc cụ truyền thống của người Gié Triêng tại Làng du lịch cộng đồng Đăk Răng ẢNH: NAY SĂT

"Du khách rất thích được trực tiếp trải nghiệm và nghe giới thiệu về ý nghĩa của từng loại nhạc cụ. Điều đó giúp chúng tôi có thêm động lực để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình", nghệ nhân ưu tú A Brol Vẻ cho biết.

Không chỉ có âm nhạc truyền thống, ẩm thực bản địa cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của làng Đăk Răng.

Ẩm thực truyền thống của người Gié Triêng ở làng Đăk Răng, xã Dục Nông mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách ẢNH: NAY SĂT

Theo chị Y Loan (40 tuổi), người thường xuyên chuẩn bị các món ăn phục vụ du khách, ngoài những món quen thuộc trong các dịp lễ hội như cơm lam, gà nướng, người dân địa phương còn giới thiệu nhiều món ăn dân dã gắn bó với đời sống của đồng bào Gié Triêng từ bao đời nay.

Những món ăn từng chỉ xuất hiện trong bữa cơm gia đình như thịt heo gác bếp, cá nướng lá chuối, ếch nướng ống, canh bột hay thịt sóc nấu bột bắp nay đã trở thành đặc sản được nhiều du khách tìm thưởng thức. Mỗi món ăn đều được chế biến theo phương thức truyền thống, giữ nguyên hương vị mộc mạc đặc trưng của núi rừng.

Ẩm thực của người Gié Triêng giới thiệu đến du khách ẢNH: NAY SĂT

Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, các cộng đồng dân tộc thiểu số ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi đang từng bước biến bản sắc truyền thống thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần tạo nên sức hút riêng cho địa phương.

Thực tế cho thấy, việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn tạo động lực để các thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc mình.