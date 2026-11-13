Địch Lệ Nhiệt Ba không mua nhà riêng, chỉ thích sống trong khách sạn

Theo Sin Chew Daily đưa tin ngày 12.11, với Địch Lệ Nhiệt Ba, khái niệm "nhà" khá đơn giản. Đó có thể là bất cứ nơi nào cô mở vali và sắp xếp những vật dụng quen thuộc của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba ưu tiên tiện lợi hơn nhà riêng

Nữ diễn viên sinh ra tại Tân Cương (Trung Quốc) cho rằng việc sở hữu một căn nhà không thực sự cần thiết, bởi phần lớn thời gian cô phải đi làm xa. Nếu mua nhà, căn nhà cũng thường xuyên bị bỏ trống trong lúc cô di chuyển giữa nhiều thành phố và quốc gia để quay phim, tham dự sự kiện hoặc thực hiện các lịch trình khác.

Lịch trình làm việc bận rộn khiến Địch Lệ Nhiệt Ba quen với cuộc sống nay đây mai đó và xem khách sạn như một phần trong sinh hoạt thường ngày Ảnh: Chụp màn hình phim Mộ Tư Từ

Theo truyền thông Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã duy trì lối sống chủ yếu ở khách sạn từ năm 18 tuổi. Trong chương trình truyền hình Bringing 100 Girls Home, nữ diễn viên từng tiết lộ toàn bộ đồ dùng cá nhân của cô có thể gói gọn trong một chiếc vali. Cô lựa chọn cách sống linh hoạt này để phù hợp với lịch trình công việc thường xuyên phải di chuyển. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thừa nhận cô thích ở khách sạn 5 sao vì sự tiện lợi. Tại đây, các nhu cầu như ăn uống và dọn dẹp phòng đều đã có nhân viên phụ trách, giúp cô tiết kiệm thời gian trong những ngày công việc bận rộn.

Đặc thù nghề nghiệp khiến Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục đi lại giữa nhiều thành phố, đoàn phim và địa điểm ghi hình khác nhau. Theo một số nguồn tin, cô thường thực hiện hơn 100 chuyến bay mỗi năm. Với lịch trình dày đặc như vậy, việc sở hữu một nơi ở cố định không phải nhu cầu quá cần thiết đối với nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, mua nhà cũng kéo theo nhiều trách nhiệm như quản lý bất động sản, bảo trì, sửa chữa, trang trí nội thất cùng các khoản chi phí phát sinh khác. Trong khi đó, thuê nhà dài hạn cũng có thể gây bất tiện khi lịch làm việc liên tục thay đổi, đặc biệt liên quan đến hợp đồng thuê và việc chuyển chỗ ở. Lựa chọn khách sạn giúp Địch Lệ Nhiệt Ba có thể nhanh chóng ổn định nơi ở mỗi khi đến một thành phố mới mà không phải mất nhiều thời gian xử lý những vấn đề sinh hoạt phát sinh.

Sau thời gian dài sống trong tình trạng liên tục di chuyển, nữ diễn viên dần tối giản đồ đạc cá nhân. Cô cho biết phần lớn những vật dụng cần thiết hiện có thể được gói gọn trong một chiếc vali. Phong cách thời trang đời thường của nữ diễn viên cũng được nhận xét khá giản dị, trong đó không ít món đồ có mức giá bình dân. Mỗi khi đến một khách sạn mới, người đẹp 9X chỉ mất khoảng 20 phút để biến căn phòng thành không gian quen thuộc của mình. Cô thường mở vali, trải bộ ga giường riêng và sắp xếp các vật dụng cá nhân trong phòng tắm.

Ngoài sự tiện lợi, yếu tố riêng tư và an ninh cũng được đề cập như lý do khiến khách sạn trở thành lựa chọn phù hợp với người nổi tiếng. Việc thường xuyên thay đổi nơi lưu trú có thể phần nào hạn chế nguy cơ bị theo dõi hoặc làm phiền tại một địa chỉ cố định.