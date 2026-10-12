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7 khách sạn, khu nghỉ dưỡng châu Á được vinh danh quốc tế

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/10/2026 16:00 GMT+7

Hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực vừa được tôn vinh tại các giải thưởng danh giá, tiêu biểu là giải thưởng MICHELIN Key và giải thưởng Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards.

Châu Á là nơi hội tụ những khách sạn và khu nghỉ dưỡng xuất sắc bậc nhất thế giới - những thiên đường nghệ thuật kiến trúc, chăm sóc sức khỏe và ẩm thực đỉnh cao, không ngừng đưa mỗi kỳ nghỉ chạm đến những nấc thang hoàn mỹ mới. Dù được bình chọn bởi cộng đồng du khách tinh tế toàn cầu hay được tuyển chọn bởi đội ngũ chuyên gia thẩm định khắt khe, những giải thưởng này đều minh chứng cho thấy ngành khách sạn châu Á đang kết hợp hài hòa nét duyên bản địa với các tiêu chuẩn quốc tế để kiến tạo nên những trải nghiệm lưu trú vượt bậc.

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort Thái Lan 

Xôn xao với hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh quốc tế - Ảnh 7.

Các cặp đôi và gia đình có thể tận hưởng kỳ nghỉ phong cách hướng trọn tầm nhìn ra biển Andaman tại Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort

ẢNH: BTC

Những nỗ lực bền bỉ trong việc kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng vượt bậc của khách sạn đã được ghi nhận xứng đáng khi Sofitel Krabi vinh dự góp mặt ở vị trí Hạng 7 Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Thái Lan tại giải thưởng Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2026.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Xôn xao với hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh quốc tế - Ảnh 1.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là một trong số ít khách sạn đồng thời sở hữu cả Chìa khóa Michelin Key và Sao Michelin Star

ẢNH: BTC

Khu nghỉ nằm ở bán đảo Sơn Trà này được vinh danh với: Hạng 1 Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á - Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2026 từ những độc giả tinh tế của tạp chí Condé Nast Traveler; và 1 Sao Michelin Star (dành cho nhà hàng La Maison 1888).

Xôn xao với hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh quốc tế - Ảnh 2.

Hệ thống phòng nghỉ, suite, biệt thự và penthouse hướng biển, được kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế

ẢNH: BTC

REVĪVŌ Wellness Resort, Bali

Xôn xao với hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh quốc tế - Ảnh 8.

Ẩn mình giữa rừng cây và những khu vườn nhiệt đới tại Bali, REVĪVŌ Wellness Resort là điểm đến tiên phong về chăm sóc sức khỏe toàn diện

ẢNH: BTC

Khu nghỉ dưỡng tiên phong này tiếp tục giữ vững danh hiệu 1 Chìa khóa Michelin Key năm thứ hai liên tiếp; đồng thời trung tâm Vitality Centre của resort cũng xuất sắc đạt vị trí thứ hai ở hạng mục Giải thưởng do độc giả bình chọn cho spa, phòng khám, chương trình & liệu trình tại khuôn khổ Destination Deluxe Awards & Wellness Summit 2026.

Hotel de la Coupole Sapa - MGallery Collection

Xôn xao với hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh quốc tế - Ảnh 3.

Hotel de la Coupole Sapa - MGallery Collection giao hòa nét quyến rũ thời kỳ Đông Dương với những chi tiết thiết kế bản địa đặc trưng

ẢNH: BTC

Khu nghỉ dưỡng boutique độc bản này tiếp tục chinh phục độc giả Condé Nast Traveler khi giữ vị trí Khách sạn số 4 Đông Nam Á tại Readers' Choice Awards 2026, đồng thời khẳng định chất lượng xuất sắc với danh hiệu 1 Chìa khóa Michelin Key năm thứ hai liên tiếp.

Garrya Mù Cang Chải

Xôn xao với hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh quốc tế - Ảnh 4.

Sau hơn một năm hoạt động, Garrya Mù Cang Chải được Michelin Guide trao One Michelin Key, ghi nhận trải nghiệm lưu trú gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và chăm sóc sức khỏe giữa vùng núi Tây Bắc

ẢNH: BTC

Từ kiến trúc, ẩm thực đến các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và khám phá địa phương, khu nghỉ dưỡng được phát triển xoay quanh tinh thần "Beauty in Simplicity - vẻ đẹp trong sự giản đơn", triết lý cốt lõi của thương hiệu Garrya thuộc Banyan Group.

Sofitel Legend Metropole Hanoi

Xôn xao với hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh quốc tế - Ảnh 5.

Sofitel Legend Metropole Hanoi đã đồng hành và đón tiếp du khách đến với thủ đô suốt 125 năm qua

ẢNH: BTC

Ghi nhận vị thế đỉnh cao của khách sạn, cẩm nang Michelin đã trao tặng cơ sở này 2 Chìa khóa MICHELIN Key, biểu trưng cho trải nghiệm "độc đáo trên mọi phương diện". Biểu tượng di sản giữa lòng thủ đô, đồng thời được vinh danh ở vị trí khách sạn số 10 Đông Nam Á tại giải thưởng Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2026.

Banyan Tree Lăng Cô

Xôn xao với hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh quốc tế - Ảnh 6.

Banyan Tree Lăng Cô tiếp tục được vinh danh 2 Michelin Key năm 2026, đánh dấu hai năm liên tiếp 2025 - 2026 khu nghỉ dưỡng nhận được sự ghi nhận từ Michelin Guide

ẢNH: BTC

Kiến trúc khu nghỉ dưỡng mang những đường nét gợi nhắc di sản nghệ thuật và văn hóa Huế, trong khi mỗi biệt thự mở ra những cảnh quan khác: từ bình minh trên biển, sắc xanh của núi rừng đến nhịp sống tĩnh lặng trong từng căn biệt thự. 

 

khách sạn châu Á MICHELIN Key vinh danh quốc tế khu nghỉ dưỡng châu Á

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