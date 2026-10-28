Ánh sáng trên sơn mài và câu chuyện về di sản thủ công Việt

Tại HEC by UNIOS (TP.HCM), sự kiện Light in Lacquer của Hanoia mở ra cách tiếp cận sơn mài thông qua những tương tác giữa ánh sáng, màu sắc và bề mặt vật liệu. Thay vì chỉ nhìn ngắm sản phẩm ở công năng sử dụng, người xem được dẫn dắt vào thế giới của những lớp sơn, nơi mỗi góc chiếu có thể làm thay đổi sắc độ, độ sâu và cảm nhận về hình khối.

Triển lãm khai thác mối quan hệ giữa ánh sáng, màu sắc và bề mặt sơn mài, mở ra cách tiếp cận chất liệu truyền thống trong ngôn ngữ trưng bày đương đại Ảnh: BTC

Đặc tính ấy cũng là điều làm nên sức hấp dẫn của sơn mài. Qua quá trình bồi đắp nhiều lớp sơn, mài giũa và hoàn thiện thủ công, bề mặt vật liệu không đơn thuần là lớp phủ bên ngoài mà trở thành nơi lưu giữ những biến chuyển tinh tế của màu sắc và ánh sáng. Vẻ đẹp của sơn mài vì thế không chỉ nằm ở hình thức hoàn chỉnh, mà còn ở quá trình lao động đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của người nghệ nhân.

Jun Vũ tạo dáng bên bộ bàn và đèn kết hợp sơn mài với sắc ánh kim, gợi sự giao thoa giữa thủ công mỹ nghệ và thiết kế nội thất Ảnh: BTC

Với chủ đề Light in Lacquer, ánh sáng được sử dụng như một phương tiện khám phá chất liệu. Những bề mặt sơn bóng, các mảng màu tương phản và chi tiết ánh kim tạo nên những hiệu ứng thị giác khác nhau, khiến vật thể dường như biến đổi theo vị trí của người xem. Cách sắp đặt này gợi mở khả năng đưa sơn mài ra khỏi những hình dung quen thuộc, để đối thoại với thiết kế nội thất và nghệ thuật tạo hình đương đại.

Sức sống mới cho nghề thủ công truyền thống

Trong các thiết kế bình hoa do nhà thiết kế Pierre Charrié sáng tạo, sơn mài được thể hiện qua những cấu trúc và cách phối màu mang tinh thần hình học.

Phương Khánh bên tác phẩm tạo hình linh vật được giới thiệu trong không gian sự kiện Ảnh: BTC

Ở những thiết kế này, chất liệu truyền thống không bị giới hạn trong các mô-típ trang trí quen thuộc. Đặt sơn mài trong bối cảnh thiết kế đương đại cũng gợi ra câu hỏi rộng hơn về cách bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống. Bảo tồn không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi hình thức biểu đạt trong quá khứ. Một chất liệu chỉ có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống khi vừa giữ được những đặc tính cốt lõi, vừa tìm thấy khả năng thích ứng với nhu cầu và thẩm mỹ mới.

Đường nét uốn lượn và dáng bình cao gợi liên tưởng đến núi đá, cảnh quan Vịnh Hạ Long qua ngôn ngữ tạo hình của sản phẩm sơn mài Ảnh: BTC

Đáng chú ý, bộ bình Vịnh tại khu vực sân khấu chính lấy cảm hứng từ cảnh quan vịnh Hạ Long. Dáng bình cao, những đường uốn lượn gợi hình núi đá và địa hình tự nhiên đưa cảm hứng từ phong cảnh Việt Nam vào ngôn ngữ tạo hình của đồ vật. Đây cũng là một hướng tiếp cận đáng chú ý của thiết kế đương đại: không nhất thiết tái hiện di sản bằng hình thức mô phỏng trực tiếp, mà có thể chắt lọc tinh thần cảnh quan thành đường nét, tỷ lệ và cấu trúc.

Diễn viên Hồ Thu Anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho nghệ thuật Ảnh: BTC

Bên cạnh các tác phẩm trưng bày, sự kiện còn có sự tham dự của nhiều gương mặt trong lĩnh vực giải trí, thời trang và thiết kế như Jun Vũ, Hoa hậu Phương Khánh, stylist Hoàng Ku, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, diễn viên Hồ Thu Anh, cặp đôi Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn...